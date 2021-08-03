Hayatınızı kolaylaştıracak kullanışlı telefon aksesuarları

Elimizden düşürmediğimiz telefonlar gündelik hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Elbette cihazların farklı özelliklerini ön plana çıkartan yan ürünlerin de buna katkısı büyük. Peki bu aksesuarları yakından keşfetmeye ne dersiniz? Hayatınızı kolaylaştıracak telefon aksesuarlarını sizin için bir araya getirdik.

1- Powerbank ile şarjınız derdinizi sonlandırın

Micro USB ve Type-C girişe sahip powerbank ile günboyu şarj sorunu yaşamazsınız. Cihazınızın kısa sürede şarj eden bu ürün, hafif olduğu kadar kolay taşınabilir bir üründür

Dexim AM75 10.000mAh Powerbank’e BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Rengarenk kulaklıklarla müziğin tadını çıkar

Kablo üzerindeki kontrol alanından ses ayarlarını değiştirilebilir. Dışarıya ses vermeyen özel teknolojisi ve canlı rengiyle modunuzu yükseltecek .

Samsung EO-HS13 kablolu kulaklığa BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Metal powerbankle dayanıklı şarj aletin hep yanında

İki ayrı girişi bulunan cihaz, 10000 mAh şarj etme kapasitesi ve metal gövdesi ve dayanıklılığıyla öne plana çıkıyor.

Dexim Powerbank’e BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Profesyonel fotoğraflar için bu tripod bir harika!

Selfielerin vazgeçilmezi tripod ile fotoğraf çekmek daha keyifli. Sevdiklerinizle bir araya geldiğinizde toplu fotoğrafları daha kolay çekebileceksiniz.

Huawei Bluetooth Tripod Selfie Stick Pro CF15 BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Telefonundaki her şeyi bilgisayarına kolayca aktar

USB kablo ile bilgisayar ve telefon bağlantısı yapabilirsiniz. Aynı zamanda şarj da doluma devam eder.

Alfais 4575 Mini USB to USB Data Şarj Kablosuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Bluetooth hoparlörle müziğini paylaş

IP67 Suya ve toza dayanıklı tasarımı dış mekanda rahatlıkla kullanılabilmesini sağlar. Bluetooth 5.1 bağlantısı ile 5 saate kadar kullanım süresine sahiptir.

JBL Go 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlöre BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Webcam kameran artık güvende

Artık webinar toplantılar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Fakat bunun dışında haricinde webcam kamerasının barındırdığı güvenlik risklerinden hepimiz biraz çekiniyoruz. Ön kameranın kapalı olduğundan emin olmak isteyenlerin çok işine yarayacak Webcam Kapatıcı, 0,7 mm inceliğe sahip bir ürün. Pratik kullanım imkanı sunan bu ürün, hem akıllı telefon hem bilgisayar kamerası için uygundur.

Webcam Cover Web kamerası ve telefon kamerası kapatıcıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Göz alıcı tasarımıyla teknolojiye kolunuzdan hükmedin

Şık tasarımı ile kolunuzdan çıkarmak istemeyeceğiniz Parlak altın renkte OW19W8, OPPO akıllı saatle her şeye birkaç dokunuşla hükmedin.

OPPO Watch 46mm akıllı saate BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Bu kulaklıklar ile özgürce istediğin gibi dinle

300 saat bekleme süresi olan Baseus Encok True kulaklık, dış sesleri azaltarak daha kaliteli bir müzik keyfi sunuyor. Kablo kısıtlamalarıyla uğraşmadan sınırsız hareket özgürlüğüne bu kulaklık ayrıca Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip.

Baseus Encok True Wireless Earphones WM01 Plus’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Araç kullanırken, telefonunuzu elinizde tutmanıza gerek yok

Buffer araç içi telefon sabitleyici aparata BURADAN ulaşabilirsiniz.



