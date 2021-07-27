Hayatınızı kolaylaştıran pratik ev temizlik ürünleri

Temizlik yapmak hayatımızın olmazsa olmaz parçası ve hepimizin günün sonunda yapması gereken bir zorunluluk haline dönüşüyor. Özellikle temizlik yapmaktan hoşlanmayan kişiler için bu durum iki katı zor hale gelebiliyor. Fakat kendimizi yormadan temizlik yapmak da mümkün. Sizler için birbirinden kullanışlı hayatınızı kolaylaştıracak ve temizlik yapmayı eğlenceli bir hale getirecek ev temizlik ürünleri ve deterjanlarını bir araya getirdik.
Son zamanların en pratik temizlik ürünü haline gelen dezenfektan sprey Amazon prime fırsatlarıyla ayağınıza geliyor. Birçok yüzeye uygulayabilececeğiniz sprey kötü kokulara karşı da oldukça etkili.
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Sıçrayan çamaşır suları korkulu rüyamız olabiliyor. Bu soruna bir son vermek için geliştirilmiş fıs fıs şeklinde ki çamaşır suyu sayesinde istemediğiniz leke oluşumlarına maruz kalmayacaksınız.
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Yoğun temizliklerde ellerimiz kimyasallardan dolayı zarar görebiliyor. Bu sorunu önlemek için %100 doğal lateks olan eldivenleri güvenle kullanıp ellerinizi koruyabilirsiniz.
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Griye dönen siyahlara son veriyoruz! Siyah kıyafetlerinizin kömür siyahlığını koruması ve toz deterjanlar gibi üzerinde beyaz izler bırakmaması için bu çamaşır detarjanı tam aradığınız ürün.
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Cam temizlerken artık işkence çekmek istemiyorsanız bu ürün tam size göre! Şarjlı ve oldukça pratik kullanışlı bu ürün tüm pürüzsüz yüzeylerde kolayca kullanılabilir.
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Yerleri silerken kol gücünüzü kullanıp yorulmanıza artık gerek kalmayacak. Pedalına baskı uyguladığınızda viledanızda ki su anında azalacak döner başlığı sayesinde artı bir güç uygulamanıza gerek kalmayacak!
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Mutfak eşyalarınızı çizmeyen bu bulaşık fırçasına bayılacaksınız! Üstelik içerisine bulaşık deterjanı da koyabiliyorsunuz ve böylelikle tekrar tekrar bulaşık deterjanı dökmek zorunda kalmayacaksınız.
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Nemli kaldığında kokan tüm bezleri unutun! Mikro gözenekleri sayesinde suyu hızlıca emen bez kötü koku oluşumunu tamamen engelleyecek ve yüzeylerde leke bırakmayacak. Mikrofiber bezin yapısı sayesinde tüy, iz bırakmadan temizlik yapabileceksiniz. Bezi kullandığınız yüzeyleri çizmeden zorlu lekelerinizi çıkartacak.
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Kullandığınız tüm temizlik deterjanlarını unuturun! Lekeleri hiç zorlanmadan kolayca çıkarır ve üstün temizlik sağlar. Tüm yüzeylerde kullanabileceğiniz bu ürün ultra yoğun formülü ile temizliklerinizi kolaylaştıracak. Üstelik çok uygun fiyata!
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