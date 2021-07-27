Hayatınızı kolaylaştıran pratik ev temizlik ürünleri

Temizlik yapmak hayatımızın olmazsa olmaz parçası ve hepimizin günün sonunda yapması gereken bir zorunluluk haline dönüşüyor. Özellikle temizlik yapmaktan hoşlanmayan kişiler için bu durum iki katı zor hale gelebiliyor. Fakat kendimizi yormadan temizlik yapmak da mümkün. Sizler için birbirinden kullanışlı hayatınızı kolaylaştıracak ve temizlik yapmayı eğlenceli bir hale getirecek ev temizlik ürünleri ve deterjanlarını bir araya getirdik.

1- Bu spreyle mikroplara geçit vermeyin!

Son zamanların en pratik temizlik ürünü haline gelen dezenfektan sprey Amazon prime fırsatlarıyla ayağınıza geliyor. Birçok yüzeye uygulayabilececeğiniz sprey kötü kokulara karşı da oldukça etkili.

Lysol Dezenfektan Spreye BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Tek kullanımda maksimum hijyen!

Sıçrayan çamaşır suları korkulu rüyamız olabiliyor. Bu soruna bir son vermek için geliştirilmiş fıs fıs şeklinde ki çamaşır suyu sayesinde istemediğiniz leke oluşumlarına maruz kalmayacaksınız.

Domestos Köpük Çamaşır Suyuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- İş yaparken ellerinizi koruyun!

Yoğun temizliklerde ellerimiz kimyasallardan dolayı zarar görebiliyor. Bu sorunu önlemek için %100 doğal lateks olan eldivenleri güvenle kullanıp ellerinizi koruyabilirsiniz.

Vileda Standart eldivene BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Siyahların rengi değişmeyecek!

Griye dönen siyahlara son veriyoruz! Siyah kıyafetlerinizin kömür siyahlığını koruması ve toz deterjanlar gibi üzerinde beyaz izler bırakmaması için bu çamaşır detarjanı tam aradığınız ürün.

Rinso Sıvı çamaşır deterjanına BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Plus cam temizleme makinesi

Cam temizlerken artık işkence çekmek istemiyorsanız bu ürün tam size göre! Şarjlı ve oldukça pratik kullanışlı bu ürün tüm pürüzsüz yüzeylerde kolayca kullanılabilir.

Cam temizleme makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Ekonomik domestos çamaşır suyu

Derinlemesine bir temizlik istiyorsanız doğru yerdesiniz! Uzun süreli koruma ve maksimum hijyen sağlayan domestos çamaşır suyu ekonomik boyu ve ekonomik fiyatıyla…

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7- Pedallı döner başlıklı temizlik seti

Yerleri silerken kol gücünüzü kullanıp yorulmanıza artık gerek kalmayacak. Pedalına baskı uyguladığınızda viledanızda ki su anında azalacak döner başlığı sayesinde artı bir güç uygulamanıza gerek kalmayacak!

Temizlik setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Deterjan hazneli bulaşık fırçası

Mutfak eşyalarınızı çizmeyen bu bulaşık fırçasına bayılacaksınız! Üstelik içerisine bulaşık deterjanı da koyabiliyorsunuz ve böylelikle tekrar tekrar bulaşık deterjanı dökmek zorunda kalmayacaksınız.

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9- Mikrofiber bezlerle derinlemesine temizlik

Nemli kaldığında kokan tüm bezleri unutun! Mikro gözenekleri sayesinde suyu hızlıca emen bez kötü koku oluşumunu tamamen engelleyecek ve yüzeylerde leke bırakmayacak. Mikrofiber bezin yapısı sayesinde tüy, iz bırakmadan temizlik yapabileceksiniz. Bezi kullandığınız yüzeyleri çizmeden zorlu lekelerinizi çıkartacak.

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10- Sarı güçle ile kirlere meydan okuyun!

Kullandığınız tüm temizlik deterjanlarını unuturun! Lekeleri hiç zorlanmadan kolayca çıkarır ve üstün temizlik sağlar. Tüm yüzeylerde kullanabileceğiniz bu ürün ultra yoğun formülü ile temizliklerinizi kolaylaştıracak. Üstelik çok uygun fiyata!

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11- Mr. Muscle Mutfak ile ferahlatan temizlik

İkili dev kampanya karşınızda! Biri mutfak yüzeyleri için zorlu yağ ve kirleri temizler. Diğeri ise evinizin tüm yüzeyleri için kullanabileceğiniz virüslerin %99,9 unu öldürecek kadar etkili bir temizleyici.

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