KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Hayatınızı kolaylaştıran pratik ev temizlik ürünleri

Hayatınızı kolaylaştıran pratik ev temizlik ürünleri

27.07.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizde hayatınızı kolaylaştıracak temizlik ürünleri ve birbirinden pratik kullanışlı ürünler ile karşınızdayız.

Hayatınızı kolaylaştıran pratik ev temizlik ürünleri

Temizlik yapmak hayatımızın olmazsa olmaz parçası ve hepimizin günün sonunda yapması gereken bir zorunluluk haline dönüşüyor. Özellikle temizlik yapmaktan hoşlanmayan kişiler için bu durum iki katı zor hale gelebiliyor. Fakat kendimizi yormadan temizlik yapmak da mümkün. Sizler için birbirinden kullanışlı hayatınızı kolaylaştıracak ve temizlik yapmayı eğlenceli bir hale getirecek ev temizlik ürünleri ve deterjanlarını bir araya getirdik.

1- Bu spreyle mikroplara geçit vermeyin!

1

Son zamanların en pratik temizlik ürünü haline gelen dezenfektan sprey Amazon prime fırsatlarıyla ayağınıza geliyor. Birçok yüzeye uygulayabilececeğiniz sprey kötü kokulara karşı da oldukça etkili.

Lysol Dezenfektan Spreye BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Tek kullanımda maksimum hijyen!

2

Sıçrayan çamaşır suları korkulu rüyamız olabiliyor. Bu soruna bir son vermek için geliştirilmiş fıs fıs şeklinde ki çamaşır suyu sayesinde istemediğiniz leke oluşumlarına maruz kalmayacaksınız.

Domestos Köpük Çamaşır Suyuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- İş yaparken ellerinizi koruyun!

3

Yoğun temizliklerde ellerimiz kimyasallardan dolayı zarar görebiliyor. Bu sorunu önlemek için %100 doğal lateks olan eldivenleri güvenle kullanıp ellerinizi koruyabilirsiniz.

Vileda Standart eldivene BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Siyahların rengi değişmeyecek!

4

Griye dönen siyahlara son veriyoruz! Siyah kıyafetlerinizin kömür siyahlığını koruması ve toz deterjanlar gibi üzerinde beyaz izler bırakmaması için bu çamaşır detarjanı tam aradığınız ürün.

Rinso Sıvı çamaşır deterjanına BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Plus cam temizleme makinesi

5

Cam temizlerken artık işkence çekmek istemiyorsanız bu ürün tam size göre! Şarjlı ve oldukça pratik kullanışlı bu ürün tüm pürüzsüz yüzeylerde kolayca kullanılabilir.

Cam temizleme makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Ekonomik domestos çamaşır suyu

6

Derinlemesine bir temizlik istiyorsanız doğru yerdesiniz! Uzun süreli koruma ve maksimum hijyen sağlayan domestos çamaşır suyu ekonomik boyu ve ekonomik fiyatıyla…

Çamaşır suyuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Pedallı döner başlıklı temizlik seti

7

Yerleri silerken kol gücünüzü kullanıp yorulmanıza artık gerek kalmayacak. Pedalına baskı uyguladığınızda viledanızda ki su anında azalacak döner başlığı sayesinde artı bir güç uygulamanıza gerek kalmayacak!

Temizlik setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Deterjan hazneli bulaşık fırçası

8

Mutfak eşyalarınızı çizmeyen bu bulaşık fırçasına bayılacaksınız! Üstelik içerisine bulaşık deterjanı da koyabiliyorsunuz ve böylelikle tekrar tekrar bulaşık deterjanı dökmek zorunda kalmayacaksınız.

Bulaşık fırçası ve standına BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Mikrofiber bezlerle derinlemesine temizlik

9

Nemli kaldığında kokan tüm bezleri unutun! Mikro gözenekleri sayesinde suyu hızlıca emen bez kötü koku oluşumunu tamamen engelleyecek ve yüzeylerde leke bırakmayacak. Mikrofiber bezin yapısı sayesinde tüy, iz bırakmadan temizlik yapabileceksiniz. Bezi kullandığınız yüzeyleri çizmeden zorlu lekelerinizi çıkartacak.

Koroplast Mikrofiber Çok Amaçlı Ev Bezine BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Sarı güçle ile kirlere meydan okuyun!

10

Kullandığınız tüm temizlik deterjanlarını unuturun! Lekeleri hiç zorlanmadan kolayca çıkarır ve üstün temizlik sağlar. Tüm yüzeylerde kullanabileceğiniz bu ürün ultra yoğun formülü ile temizliklerinizi kolaylaştıracak. Üstelik çok uygun fiyata!

ASPEROX Sarı Güçe BURADAN ulaşabilirsiniz.

11- Mr. Muscle Mutfak ile ferahlatan temizlik

11

İkili dev kampanya karşınızda! Biri mutfak yüzeyleri için zorlu yağ ve kirleri temizler. Diğeri ise evinizin tüm yüzeyleri için kullanabileceğiniz virüslerin %99,9 unu öldürecek kadar etkili bir temizleyici.

Mr Muscle Mutfak Limon Ve Yüzey Floral’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaliteli anne sütü için nasıl beslenmeli, hangi gıdaları tüketmeliKaliteli anne sütü için nasıl beslenmeli, hangi gıdaları tüketmeli
PARTNERPareolu önlem!Pareolu önlem!
Plajların ve pikniklerin vazgeçilmezi kaliteli portatif buzdolaplarıPlajların ve pikniklerin vazgeçilmezi kaliteli portatif buzdolapları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mirasını bırakmıştı! Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

Mirasını bırakmıştı! Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

Sevgilisinin kadınlara attığı mesajlar sızdı

Sevgilisinin kadınlara attığı mesajlar sızdı

Dikkat! Kafanızı karıştırabilir

Dikkat! Kafanızı karıştırabilir

Evde saç boyamak artık çok daha kolay

Evde saç boyamak artık çok daha kolay

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İnatlaşmaktan uzak durmalısınız

İnatlaşmaktan uzak durmalısınız

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bugün olumlu enerjiler etrafınızı saracak!

Bugün olumlu enerjiler etrafınızı saracak!

İşte günlük burç yorumları!

İşte günlük burç yorumları!

Dikkat! Hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz

Dikkat! Hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz

Diğer Haberler

‘Kadınların yaşı sorulmaz’ derler ama bir kadının gerçek yaşını ortaya çıkartacak 5 işaret!

‘Kadınların yaşı sorulmaz’ derler! Bu işaretlerle tahmin edebilirsiniz

Plajların ve pikniklerin vazgeçilmezi kaliteli portatif buzdolapları

Plajların ve pikniklerin vazgeçilmezi kaliteli portatif buzdolapları

Bunu herkes yapıyor ama duşta yüzünüzü yıkamamalısınız! İşte duş yaparken yüzünüzü yıkamamak için 5 neden

Duşta neden yüzünüzü yıkamamalısınız?

Yatağınızın üzerine bir miktar kabartma tozu dökün! Neler olduğuna çok şaşıracaksınız

Yatağın üzerine dökünce neler olduğuna inanamayacaksınız

Plajda modunuzu seçmenize yardımcı olacak 10 kulaklık modeli

Plajda modunuzu seçmenize yardımcı olacak 10 kulaklık modeli

Spor yaparken giyebileceğiniz birbirinden şık spor kombinleri

Spor yaparken giyebileceğiniz birbirinden şık spor kombinleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.