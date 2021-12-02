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  4. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM Genel Kurulunda yemin etti

02.12.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Söz konusu karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğu getirilen Nebati yaptığı ilk açıklamada "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildiHazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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