Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Söz konusu karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğu getirilen Nebati yaptığı ilk açıklamada "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.



