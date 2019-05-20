HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "İstanbul seçimlerinde Kürtlerin ne yapacağı tartışılıyor. Kürtler, demokrasi, adalet, barış mücadelesinin kararlı savunucularıdır. Kürtlerin bu durumu iktidara, duruma göre değişiklik arz etmez." dedi.

Kurtulan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile cezaevlerinde bazı tutuklu ve hükümlülerin yaptığı açlık grevlerinin devam ettiğini hatırlattı.

Türkiye'de bakanlar değiştikten sonra her zaman eğitim sisteminin tartışıldığına işaret eden Kurtulan, "Ülkemizde yine yeni bir eğitim sistemi tartışılıyor. Ziya Selçuk, AKP iktidarları döneminin 7. bakanıdır. AKP, eğitimden, çocuklardan ne istiyor bu anlaşılır bir durum değil. AKP'nin daha çok inancı malzeme yaparak, eğitim sistemini imam hatip okullarına dönüştürmek istiyor gibi bir niyet görünüyor." diye konuştu.

Kadın cinayetlerine de dikkati çeken Kurtulan, sadece dün üç kadının öldürüldüğünü vurguladı.

Türkiye'nin İstanbul seçimlerinin tartışmaya devam ettiğini dile getiren Kurtulan, YSK'nin gerekçeli kararını bekleyenlere, merak edenlere ve "neden gecikti" sorusunu soranlara bazen şaşırdığını söyledi.