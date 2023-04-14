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HDP'li Beştaş'tan kaza sonrası ilk sözler! Sağlık durumu nasıl? Partisinden açıklama geldi: "Ne yazık ki..." Hastane önünde gerginlik çıktı

14.04.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam saatlerinde Erzurum'da trafik kazası geçiren HDP Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Meral Danış Beştaş'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldi. HDP'li Talha Kaya parti genel merkezinden yaptığı açıklamada Beştaş'ın beyninde ve organlarında bir hasar olmadığını aktarırken "Ne yazık ki" diyerek Beştaş kaza sonrası yaşadığı olumsuzluğu bildirdi. Beştaş uçakla Ankara'ya sevk edilirken mesaj verdi. Öte yandan hastane önünde gerginlik yaşandı.

HDP'li Meral Danış Beştaş geçirdiği trafik kazasının ardından ilk açıklamasında seçim çalışmaları sırasında kaza geçirdiğini belirterek "Birlikte iyileşeceğiz" mesajı verdi. Beştaş'ın sağlık durumuyla ilgili parti meclis üyesi Talha Kaya başhekimle yaptığı görüşmede edindiği bilgileri aktardı. Beştaş uçakla Ankara'ya sevk edildi. Hastane önünde bekleyen partililerle hastane görevlileri arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı.

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VÜCUDUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Karayazı ilçesi Kırgındere Kavşağı'nda içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ve Karayazı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Beştaş'ın burada ayrıntılı tetkikleri yapıldı.

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Vücudunda kırıklar tespit edilen Beştaş, Erzurum Havalimanından Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

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"BEYNİNDE VE ORGANLARINDA HASAR YOK AMA..."

HDP Genel Merkezi'nden parti meclis üyesi Talha Kaya, hastane önünde gazetecilere, Beştaş'ın şehir hastanesinde tüm tetkiklerinin yapıldığını belirterek şunları söyledi:

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"Başhekimle yaptığımız görüşme sonucunda bütün filmleri, tomografileri çekildi. Beyinde ve organlarında herhangi bir hasarın olmadığı söylendi. Ama ne yazık ki belinde kırık olduğunu tespit ettiklerini söylediler. Bu kırık sonucunda Başhekimin ve bizim de olurumuzla Meral başkanımızın ambulans uçakla Ankara'ya sevkine karar verildiği söylendi."

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"BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ"

Beştaş da hastaneden havalimanına nakli sırasında durumunu soran gazetecilere, seçim çalışmaları sırasında trafik kazası geçirdiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

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"İlgi gösteren, dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün Erzurumlulara en içten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Birlikte iyileşeceğiz, ben de iyileşeceğim."

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HASTANE ÖNÜNDE GERGİNLİK

Öte yandan hastane önünde bekleyen bir grup partili ile hastane görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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NE OLMUŞTU?

HDP Siirt Milletvekili de olan Beştaş'ın içerisinde bulunduğu Mehmet Vefa Uysal yönetimindeki otomobil, Karayazı ilçesi Kırgındere Kavşağı'nda dün şarampole devrilmiş, kazada sürücü Uysal ile araçta bulunan Mehtap Demirkaya da hafif şekilde yaralanmıştı.

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AA-20230413-30845883-30845877-ERZURUMDAKI_KAZADA_YARALANAN_HDP_GRUP_BASKANVEKILI_BESTAS_ANKARAYA_SEVK_EDILDI

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Meral Danış Beştaş

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