HDP'li ismin 'Mansur Yavaş ve Meral Akşener'e oy yok' çıkışı olay oldu! Çok sert yanıt geldi

HDP'den gelen Mansur Yavaş ve Meral Akşener çıkışı olay oldu. HDP eski Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası adaylığına kapıyı kapattı.

"YAVAŞ VE AKŞENER'E HDP'DEN OY YOK"

HDP'li Ziya Pir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok" ifadelerini kullandı.

HDP MANSUR YAVAŞ'I İSTEMİYOR

HDP'li Ahmet Türk, "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum." demişti.

AKŞENER'E DE KAPIYI KAPATTILAR: UYGUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını desteklemediklerini ifade eden HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Durduğu çizginin ve yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına uygun olmadığını düşünüyorum." diye konuşmuştu.

İYİ PARTİ'DEN ÇOK SERT YANIT

Pir'in açıklamasına muhalefet cephesinden tepki geldi. Pir'in açıklamasına yanıt veren İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "‘Sağlıkta Şiddet’ için toplanan TBMM’de İYİ Parti, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti sağlık çalışanları ve doktorlar için mücadele verirken; AK Parti, MHP, BBP ve HDP’den oluşan 4’lü masa neredeydi? Cumhur İttifakına çalışıyoruz demeniz yeterli. Takke düştü." diye yazdı.

Poyraz'ın yanıtının ardından bir açıklama da İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan'dan geldi. Pir için çok sert ifadeler kullanan Aslan, "Gerçek faşist olmanız ve Türk düşmanlığınız şöyle dursun. Akp’nin gizli ortağı olduğunuzu her köşeye sıkıştığında gösteriyorsunuz! Mecbursunuz. Ama nafile, büyük Türk Milleti kirli ortaklarınızla beraber size haddinizi bildirecek" ifadelerini kullandı.



