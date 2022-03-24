HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hedefinde röntgene gelen hastalar vardı! Yakalandı

Hedefinde röntgene gelen hastalar vardı! Yakalandı

24.03.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da hastanelere röntgen çekimi için gelen kişilere yardımcı olmak bahanesiyle ziynet eşyalarını alıp dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen kişinin 33 adet faili meçhul dolandırıcılık olayından arandığı tespit edildi.

Hedefinde röntgene gelen hastalar vardı! Yakalandı

İstanbul'da polis ekiplerinin çalışması sonucunda hastanelere röntgen çektirmek için gelenlere yardımcı olmak bahanesiyle ziynet eşyalarını alıp dolandıran şahıs yakalandı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, 10 farklı ilçede meydana gelen dolandırıcılık olaylarını aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde ekipler, aynı yöntemle farklı ilçelerde 10 adet dolandırıcılık ve 23 adet güveni kötüye kullanma olmak üzere toplam 33 olayın gerçekleştirildiğini tespit etti.

AW576930_01 (1)

EŞYALARI ALIP İLK FIRSATTA KAÇTI

Olaylarla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şahsın röntgen ve ultrason çektiren vatandaşlara yardımcı olma bahanesiyle yaklaşarak, ‘İçeriye metal eşya alınmıyor bana bırakıp içeriye girin’ deyip eşyaları aldığını ve ilk fırsatta da kaçtığını belirledi. Yapılan incelemelerde şahsın Ç.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Hastanede şahısları dolandıran Ç.Ö., Fatih Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada altın kol saati, 3 adet yüzük ele geçirildi.

AW576930_03 (1)

33 OLAY AYDINLATILDI

Yakalanarak gözaltına alınan Ç.Ö.’nün, 33 adet faili meçhul dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma olaylarının faili olduğu ve 2020 yılında meydana gelen dolandırıcılık olayından arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ç.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otoparktaki dehşette yeni detay! "Parasını veririm, onu da öldür"Otoparktaki dehşette yeni detay! "Parasını veririm, onu da öldür"
Bunu yapmayın! Tam bir bakteri yuvası...Bunu yapmayın! Tam bir bakteri yuvası...
Zelenskiy "Vazgeçmeye hazırız" dedi, şartını açıkladıZelenskiy "Vazgeçmeye hazırız" dedi, şartını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim Kanunu teklifi kabul edildi

Seçim Kanunu teklifi kabul edildi

Birleşme partisini göremedi! O isim Survivor'a veda etti

Birleşme partisini göremedi! O isim Survivor'a veda etti

İstanbul'da ulaşıma zam teklifi neden reddedildi? Ulaştırma Bakanlığı sebebini açıkladı

İstanbul'da ulaşıma zam teklifi neden reddedildi? Ulaştırma Bakanlığı sebebini açıkladı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Akın akın geliyorlar! "Türkiye çok ucuz ne ihtiyacımız varsa alıyoruz"

Akın akın geliyorlar! "Türkiye çok ucuz ne ihtiyacımız varsa alıyoruz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.