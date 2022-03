Hem amatör hem profesyonel resimleri renklendirebileceğiniz en iyi suluboya markaları

Sulu boya resim sanatının en özel tekniklerinden biri. Bu tekniğin uygulanmasında yetenek kadar kullanılan malzemelerin uygunluğu da oldukça önemli. Sulu boya seçerken renklerin pigment oranlarına ve ışığa dayanıklılığına dikkat etmelisiniz. Bunun yanı sıra özel kâğıtlar kullanmak da şart. Peki, sulu boya nasıl yapılır, merak ediyor musunuz? Sulu boya, su ile inceltilerek kullanılan bir boya. Fırçanızı suya batırdıktan sonra boyanın üzerinde gezdirin. Daha sonra resminizi dilediğiniz şekilde boyayabilirsiniz. Oldukça kolay olan bu uygulama ile su miktarını azaltıp arttırarak renk yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Artık hazırsanız en kaliteli sulu boya seçeneklerine birlikte göz atabiliriz.

1. Resimlerinizi geniş renk seçeneğine sahip sulu boya ile renklendirmeye ne dersiniz?

Ratel Sulu Boya göz alıcı renkleri ile harika eserler yaratmanıza olanak sağlıyor. Hayal gücünüzü açığa çıkararak paletteki renkleri karıştırabilir, yeni renkler elde edebilirsiniz. Çocukların da kullanımına uygun olan sulu boya ile ailecek keyifli vakit geçirebilirsiniz. İnce, toz pigmentleri sayesinde sulu boya çatlamıyor ve hızlıca kuruyor. Sulu boya seti size 36 farklı renk seçeneği sunuyor. Işığa dayanıklı yapısı ile boyaların rengi solmuyor ve her zaman ilk günkü kadar canlı görünüyor. Zarif paket tasarımı ile kendisi bir sanat eseri gibi görünen bu ürünü mutlaka inceleyin.

2. Yoğun pigmentli sulu boya: Talens Van Gogh Tablet Sulu Boya Seti

Çocuklardan yetişkinlere, tüm sanatseverlerin keyifle kullanacağı Talens Van Gogh Tablet Sulu Boya Seti yoğun renk pigmentlerine sahip şeffaf bir boya. Saf pigmentleri sayesinde renkler kolayca birbirine karıştırılabiliyor. Ürünün tüm renkleri ışığa dayanıklı olduğundan zamanla renklerde solma yaşanmıyor. Bu sayede detaylı, profesyonel resim çalışmalarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 24 farklı renge sahip olan sulu boya ahşap kutusu ile şık bir görünüm sunuyor. Kapak kısmında bulunan plastik palet ile renkleri kolayca birbirine karıştırabilir, boyama işlemi bittikten sonra paleti zorlanmadan temizleyebilirsiniz.

3. Sulu boya her an yanınızda

Daler Rowney Sulu Boya Seyahat Seti, hem amatörler hem sanatçılar için oldukça kullanışlı bir ürün. Yanınızda taşıyabileceğiniz seyahat boyu ile sulu boyanız her an sizinle. Açık havada manzara resmi yapmak istediğinizde bu sulu boyayı tercih edebilirsiniz. 18 farklı renk seçeneği bulunan sulu boyanın kullanışlı metal ambalajı seyahatlerde boyaların zarar görmesini önlüyor. Kutu içerisinde 1 adet sulu boya fırçası ve karıştırma paleti de bulunuyor. Yüksek ışık haslığı sayesinde renkler canlılığını yitirmiyor. Boyanın yüksek pigmentli yapısı sayesinde su ile ıslatıldığında bütün renkler en iyi sonucu veriyor. Ürün, sulu boya tekniğiyle resim yapmak isteyen ve sanatını her yere taşımak isteyenler için etkili bir seçim.

4. Solmayan renkler için Mungyo MWPH-12 Renk Sulu Boya

Mungyo MWPH-12 Renk Sulu Boya, metal kasası ve iki adet katlanabilir paleti ile tüm kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Hem amatör hem profesyonel olarak resim yapanlara canlı renkleri ve ışığa dayanıklı yapısı sayesinde mükemmel sonuçlar vadediyor. Siz de bu ürünü kullanarak sulu boya tekniğinde harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Canlı pigmentleri ile istediğiniz her rengi tam olarak elde edebileceğiniz bu boya ile harika manzara resimleri yapabilirsiniz. İçinizdeki yaratıcılığı keşfetmek ve ortaya göz alıcı eserler çıkarmak için bu ürünü mutlaka koleksiyonunuza eklemelisiniz. Ayrıca ürün kullanışlı ve yer kaplamayan ambalajı ile de dikkat çekiyor.

5. Sevdiklerinize hediye edebileceğiniz bir sulu boya mı arıyorsunuz?

Artistro Sulu Boya Seti ile ihtiyacınız olan tüm malzemeleri tek bir kutuda bulmanız mümkün. Sulu boya seti içerisinde 10 adet 300 gram sulu boya kâğıdı, özel sulu boya fırçası, çizim kalemi, fırça, silgi ve sünger yer alıyor. Ürün, 4 renk floresan ve 4 adet metalik renk ile birlikte 48 renk seçeneği sunuyor. Yoğun pigmentli renkler kolay bir şekilde birbirine karışıyor ve kullanımdan sonra hızlı bir şekilde kuruyor. Bu boya seti ile kusursuz resimler yaparak yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Şık tasarıma sahip ambalajı ile bu boya setini resme başlamak isteyen sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz.

6. 72 renk seçeneği ile resimler daha canlı

Wharick Sulu Boya Seti, plastik ve metal malzemeden üretilen paketi sayesinde boyaların uzun süre korunmasını sağlıyor. Yoğun parlaklığa sahip 72 renk sulu boya, renklerin solmaması için ışığa dayanıklı olacak özellikte üretilmiş. Daha fazla seçenek için boyaları birbirine karıştırarak farklı tonda renkler de elde edebilirsiniz. Sulu boya seti içerisinde 3 adet özel sulu boya fırçası ve boya paleti bulunuyor. En iyi sulu boya yarışının kazananı olabilecek bu boyayı uzun süre severek kullanacaksınız. Çocukların ve yetişkinlerin kullanımına uygun olan sulu boyayla hayal gücünüzün sınırlarını zorlayarak ister manzara resimleri ister portreler yapın.

7. Geniş yüzeyleri boyamak artık çok kolay

Klasik tablet boyaların yanı sıra tüp şeklinde sulu boyalar da mevcut. Macun kıvamındaki tüp boyalar, büyük bir alanda uygulama yapmak için en uygun seçim. St. Petersburg White Nights Tüp Sulu Boya Seti'nde yer alan renk seçeneklerini boya paletinize kullanacağınız kadar sıkın ve çizime başlayın. Özellikle geniş uçlu fırça kullanacaksanız mutlaka tüp formdaki sulu boyaları tercih etmenizi öneririz. Bu sulu boya seti 10 ml'lik 12 adet tüp renk içeriyor. Canlı ve pigmentli renklere sahip kaliteli sulu boya arıyorsanız bu sulu boyayı mutlaka denemelisiniz.

8. Japon pigmentlerini daha önce denediniz mi?

Zig Kuretake Gansai Tambi Sulu Boya Seti Japon pigmentlerinden üretilmiş bir boya. Profesyonel sanatçılar tarafından oldukça sık tercih edilen bu boya, tablet sulu boya olmasına rağmen krem kıvamında. Ürün, yumuşak yapısı sayesinde kolay bir şekilde çalışmanızı ve renklerin kolayca karışmasını sağlıyor. 48 adet renk ile geniş bir renk yelpazesi sunuyor. Pürüzsüz ve doygun renkler sayesinde bu ürünle koyu renk kâğıtlar üzerinde de çalışabilirsiniz. Siz de en iyi sulu boya markası listesinde yer alan Zig Kuretake Gansai Tambi'nin sulu boya paletini tercih ederek profesyonel işler ortaya çıkarabilirsiniz.

9. Metalik renkler ile mükemmel ayrıntılar

Vox Art Metalik Sulu Boya Seti yüksek pigmentli 12 metalik renkten oluşuyor. Portre ve manzara resimlerinize ışıltı katmak için örtücü özelliği yüksek olan bu sulu boyayı kullanabilirsiniz. Metal kutuya sahip olan bu boya oldukça sağlam ve olası darbelere karşı dayanıklı. Kapak kısmında yer alan 2 adet katlanabilir boya paleti ile ışıltılı renkleri birbirine karıştırabilir, farklı tonlar elde edebilirsiniz. Fırçanızı su ile ıslatarak boya üzerinde gezdirin ve resminize ekstra canlılık katın.

10. İlk sulu boya deneyimine hazır mısınız?

Resim yapmaya yeni mi başladınız? Öyleyse Lukas Sulu Boya Seti, yüksek pigmentli 24 renk tonu ile tüm ihtiyacınızı karşılayacak. Ürünün canlı renklerini kullanarak oldukça etkileyici eserler ortaya çıkarmak mümkün. Yüksek nem içerikli boya çatlama yapmıyor ve kolay bir şekilde seyreltilebiliyor. İlk resim denemenizde bile harika sonuçlar elde etmenizi sağlayan bu boya, en çok tercih edilen sulu boya önerileri arasında yer alıyor. Bu ürünle sulu boya resimler kısa sürede yeni tutkunuz haline gelecek.