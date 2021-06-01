Hem ebeveynleri hem çocukları olumlu etkiliyor: Anne baba koçluğu nedir?

Süreç içerisinde çocukların kendilerini daha iyi ifade etmesi ve kendi iç dünyalarını anne ve babaya daha iyi aktarabilmesi için anne babalara koçluk becerileri kazandırdığımız bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Anne baba süreçlerini daha eğlenceli hala getirmeye de çalışan bir modeldir.Bizler çok ciddiye alıyoruz anne baba olmayı. Anne baba koçluğu ciddi bir iştir ama bu rolleri gerçekleştirirken çocuklarla birlikte eğlenmeyi ve bu işin içerisine neşe katmayı da destekleyen bir süreçtir. ANNE-BABA KOÇUNDAN DESTEK NE ZAMAN ALINMALIDIR? Anne-baba koçluğu desteğini anne ve babalar genellikle çocuklarda problem yaşadıklarında almayı tercih ediyorlar. Bu durum yaş dönemlerine göre değişebilir. Hamilelik sürecinden yirmi beş yaşına kadar bu süreç içerisine kadar anne babalar, anne baba koçluğu yaklaşımından yararlanabilirler. Her dönemde de farklı bir tarzda davranıyoruz. Örneğin; 0-6 yaş arasında çocuğa koçluk yapmak mümkün olmadığı için anne baba koçluğunu anne baba ile yapıyoruz.6-12 yaş arasında hem anne babaya hem de çocuğa koçluk yapıyoruz.12 yaşından sonra ise sadece çocuğa koçluk yapıyoruz.Koçluk sürecinde ihtiyaç durumunda ise anne babayı sürece dahil ediyoruz.

Özellikle ergenlik döneminde anne babalar çocuklara nasıl davranacaklarını bilemedikleri için o dönemde anne baba koçluğu koçluğu becerilerinden yararlanmayı da tercih edebiliyorlar.Anne ve babalar her dönemde farklı bir rolde çocuklar ile iletişimde bulunabiliyorlar.Koçluk yaklaşımında bunu öğrenerek hayata geçiriyorlar. ANNE-BABA KOÇLUĞUNDA ÇALIŞMALAR NASIL YAPILIR? Anne baba koçluğunda genellikle anne babalar bizi ararlar.Anne baba aradığında çocuğuyla iletişiminde sorun olduğunu ve bu iletişimde nasıl iyileştirme sağlayacağını ya da nasıl anne baba olacağını konusunda çok fazla bilgi sahibi olmadığını söylüyor ve süreç içerisinde başladığımızda hem anneyle hem babayla birlikte koçluk sürecine dahil olabiliyorsunuz.Bazı durumlarda çocuğu da görüşmeye dahil edebiliyoruz.Haftada bir görüşme yapabiliyoruz ya da iki haftada bir görüşme sağlanıyor.İhtiyaç ne ise süreç içerisinde birlikte belirliyoruz.Bazen anne ve babanın ev ödevleri oluyor.Bu ödevleri yapmak için zamana ihtiyaçları oluyor. Öğrendikleri her beceriyi çocuklarıyla iletişimde hayata geçirmek için zamanı kullanmaları gerekiyor.Her görüşme arasında yaptıkları çalışmalarda yeni bir öğrenmeye neden oluyor.Her seferinde geldiklerinde bir adım daha ileri gitmiş oluyorlar.Belirli sonuçları elde edebilmek için belirli sürelerdeki görüşmeyi tavsiye ediyoruz.Minimum altı görüşme tavsiyemiz var.Bu elde etmek istediklerini sonuçlarla ilgili olarak süreyi uzatabilir ya da kısaltabilirler.