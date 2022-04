Hem ekonomik hem güçlü mini fırın arayanlara: Kumtel Mini Fırın kullananlar ve yorumları

Büyük boy ocaklı fırınlar çok yer kaplıyor, değil mi? Ankastre setler ise her ne kadar şık görünse de her mutfağa uymuyor. Eğer dar bir mutfağa sahipseniz sizin için en doğru tercih hiç kuşkusuz mini fırınlar. Fazla yer kaplamayan, hemen her alana hatta masa üstüne bile yerleştirebileceğiniz kullanışlı bir modele ihtiyaç duyuyorsanız Kumtel Mini Fırın'ı tercih edebilirsiniz. Kumtel Mini Fırın yorumlarını, teknik özelliklerini, avantajlarını ve alternatiflerini incelemeye ne dersiniz?

Kumtel Mini Fırın

Kumtel Mini Fırın'ın teknik özellikleri

Model Numarası: ‎8694740235253 LX-3525

Renk: ‎Çok renkli

Ürün Boyutları: ‎41 x 33 x 63 cm

Ürün Ağırlığı: 14,2 kilogram

Kapasite: ‎40 litre

Güç/Watt Değeri: ‎1800 watt

Voltaj: ‎160 volt

Malzeme: ‎Demir

Yıllık Enerji Tüketimi: ‎500 kilowatt

Eğer dar bir mutfağınız varsa ya da pişirme işlerini mini boy bir fırınla yapmak istiyorsanız Kumtel Mini Fırın'ı tercih edebilirsiniz. 1800 watt güçle çalışan Kumtel Mini Fırın, yemeklerinizi kısa sürede istediğiniz kıvamda pişirmenize olanak veriyor. 40 litre geniş iç hacmi sayesinde tek seferde daha fazla yemeği hazırlamanıza imkân tanıyor. Turbo fanlı pişirme özelliğiyle fırın içindeki sıcak havayı her yöne yayarak yemeklerin eşit derecede pişmesine yardımcı oluyor. Ürünün ısıyı yoğunlaştırarak yansıtan emaye iç haznesi, yiyeceklerin kısa sürede pişmesine yardımcı olurken elektrikten tasarruf etmenizi de sağlıyor. Ayarlanabilir termostatı sayesinde pişireceğiniz yemeğe uygun sıcaklığı seçmenize yardımcı oluyor. Cr-Ni paslanmaz rafı ve rezistansı, korozyona karşı direnç gösteriyor. Kumtel Mini Fırın, bir adet köşeli ve 1 adet yuvarlak tepsiyle satışa sunuluyor. Zaman ayarıyla yemeklerin pişmesi için gereken süre seçilebiliyor. Bu sayede siz başka işlerinizi hallederken fırın, dakikası dolunca kendini otomatik olarak kapatıyor. Böylece yemeklerin yanmasını engelliyor. Zil uyarısı ise pişen yemeği almanız için sizi ikaz ediyor. Isıya dayanıklı ön camı, sıcaklığı içeride tutuyor ve yemeğin pişme durumunu kontrol etmenize yardımcı oluyor. Kompakt bir tasarıma sahip olan Kumtel Mini Fırın, mutfağınızda fazla yer kaplamıyor. Plastik ayakları yeri sağlam bir şekilde kavrarken zemini çizmiyor. Dayanıklı materyallerden elde edilen ürün, uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanılabiliyor.

Kumtel Mini Fırın'ın avantaj ve dezavantajları

Kumtel Mini Fırın'ın avantajlarını merak ediyorsanız başlayalım:

1800 w gücüyle yemekleri kısa sürede pişirir.

Turbo fanı sıcak havayı fırının içine yayarak yemeklerin eşit şekilde pişmesine yardımcı olur.

Ayarlanabilir termostat sayesinde yemeğe uygun sıcaklığı seçebilirsiniz.

Cr-Ni paslanmaz raf ve rezistansı korozyona karşı direnç gösterir.

Zamanlayıcı özelliğiyle pişirme işlemini daha konforlu hâle getirir.

Isıya dayanıklı cam, sıcak havayı iç kısımda tutarken yemeğin pişme seviyesini kontrol etmenize olanak tanır.

Kumtel Mini Fırın'ın turbo fanının çalışırken çok fazla ses çıkarması ise dezavantajı olarak sayılabilir.

Kumtel Mini Fırın'ı kullananların yorumları

Kumtel Mini Fırın 40 lt yorumlarında sıklıkla değinilen noktalardan biri, turbo fanı sayesinde yemeklerin her yanının eşit seviyede pişmesi. Dikkat çeken bir diğer fonksiyon ise ayarlanabilir termostat sayesinde pişirilen yemeğe uygun sıcaklığın seçilebilmesi. Kumtel Mini Fırın kullananların en çok beğendiği özelliğiyse küçük olmasından dolayı mutfakta fazla yer kaplamaması. Paslanmaz raf ve rezistans özelliği de tüketicilerden tam not alan noktalardan biri. Kumtel 32 Litre Mini Fırın kullananların en büyük problemi yeteri kadar iç hacme sahip olmaması iken 40 litrelik modelde bu sorun yok. Kumtel Mini Fırın 32 lt kullanıcı yorumlarında bahsedilen geç pişirme süresi de yine 40 litrelik fırında problem değil. Ürünün turbo fanının fazla ses çıkarması ise kullananların memnuniyet seviyesini düşüren bir detay.

Kumtel Mini Fırın'a alternatif ürünler

1. Simfer M4558 Mini Fırın

Simfer M4558 Mini Fırın, 45 litrelik iç hacmiyle tek seferde daha fazla yemeği pişirmenize yardımcı olur. Çift katmanlı termo taban özelliğiyle bulunduğu yüzeyin ısınmasını engeller ve böylece zemine zarar vermez. Çift camlı kapağı, dış tarafın soğuk kalmasını sağlar. Bu sayede kapağı açarken elinizin yanmasını önler. İç aydınlatma, yemeklerin pişme durumunu kolayca kontrol etmenize yardımcı olur. Fırının 6 fonksiyonu içerisinden yapacağınız yemeğe uygun olanı seçebilirsiniz.

2. Arçelik MF 30 STB Set Üstü Mini Fırın

İç aydınlatması bulunan Arçelik MF 30 STB Set Üstü Mini Fırın, ayarlanabilir termostatı sayesinde yapacağınız yemeğe uygun sıcaklığı seçme şansı sunar. Cam kapağıyla fırını açmadan yemeğin pişme durumunu kontrol edebilirsiniz. Zamanlayıcı özelliğiyle pişirme işlemini daha kolay hâle getirir. Buz çözme ve ızgara fonksiyonlarıyla hem işinizi kolaylaştırır hem birbirinden lezzetli yemekleri pişirmenize yardım eder. Dayanıklı tasarımıyla ürünü uzun yıllar kullanabilirsiniz.

3. GIMTECH Mini Fırın

25 litrelik iç kapasiteye sahip GIMTECH Mini Fırın, 360 derece hava sirkülasyonu özelliğiyle yemeklerin hızlı ve eşit şekilde pişmesini sağlar. 12 adet programdan ihtiyacınız olanı seçerek yemeğinizi en iyi şekilde pişirebilirsiniz. LED dokunmatik panel üzerinden istediğiniz ayarı seçebilirsiniz. Şık tasarımıyla mutfağınıza güzel bir dokunuş yapan ürün, yemek pişirme işini daha kolay hâle getirir. Plastik ayaklar fırını yüksekte tutar ve sıcaklığın zemine zarar vermesini önler.

4. BNFD Mini Fırın

BNFD Mini Fırın, 12 litrelik iç hacme sahip. Küçük boyutu ile mutfakta fazla yer kaplamaz. Hızlı sıcaklık artışıyla kısa sürede yemek pişirmeye hazır hâle gelir. Çalışırken nemi içeride tutan fırın, yemeklerin istenilen kıvamda pişmesine yardımcı olur. 70 ila 230 derece arasındaki sıcaklık seviyesini istediğiniz düzeyde ayarlayabilirsiniz. Ürünün 30 dakikalık zamanlayıcı özelliğinden de faydalanabilirsiniz.

5. RTYUIO Mini Fırın

RTYUIO Mini Fırın, şık tasarımıyla mutfağınıza hoş bir görünüm kazandırır. Isı iletimi sayesinde fırının iç kısmında ısıyı eşit derecede yayar. Bu sayede yemeklerin ve hamur işlerinin her kısmı aynı seviyede pişer. Temperli cam kapağı, ısıyı içerde tutarak pişirme süresini kısaltır. Plastik tutma kısmı, fırını açarken elinizin zarar görmesini önler. Fırının ayakları ürünü yüzeyden yüksekte tutar ve sıcaklığın zemine zarar vermesini engeller. Ürün, sağlam yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanılabilir.

6. Luxell Lx-9645 Mini Fırın

2500 watt gücü olan Luxell Lx-9645 Mini Fırın, 70 litrelik iç hacmiyle tek seferde daha fazla yemek pişirmenizi sağlar. Ürünün ayarlanabilir termostatı ile sıcaklığı yemeğe uygun olarak seçebilirsiniz. Zamanlayıcı özelliğiyle yemeğin pişmesi için gereken dakikayı ayarlayabilirsiniz. Turbo fan, fırının içindeki sıcaklığı her yana eşit şekilde yayar. Böylece yemeklerinizin bir yanı pişerken diğer yanı çiğ kalmaz. Dayanıklı materyallerden elde edilen ürün, uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

7. Klarstein Masterchef Mini Fırın

Klarstein Masterchef Mini Fırın, 60 litrelik hacme sahip. 100 ila 230 derece arasında ayarlanabilen sıcaklığı sayesinde yemek için gereken seviyeyi seçebilirsiniz. Hem üst hem alt kısımdan ısı yayabilen ürün, yemeği iki taraftan eşit şekilde pişirir. Fırının kaymaz plastik ped ayakları, yüzeyde sağlam şekilde durmasına yardımcı olur. Ürün, şık tasarımıyla mutfağa güzel bir görünüm katar. Dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü vadeder.