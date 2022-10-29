Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en uygun ve iyi valiz setleri

Doğru seçilmemiş bir valiz sizi seyahatinizde yarı yolda bırakabilir ve zor anlar yaşatabilir. Bu nedenle uzun ya da kısa fark etmeksizin bütün yolculuklarda kaliteli ve kullanışlı valizleri tercih etmek önem taşır. Siz de hem kilit sistemiyle hem kalitesi ve tasarımıyla sizi zor durumda bırakmayacak bir valiz seti arıyorsanız en iyi valiz seti markasına karar vermek için yazımızı inceleyebilirsiniz!

1. Hem şık hem işlevsel: Biggdesign Ocean Lacivert Üçlü Valiz Seti

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Darbelere karşı yüksek dirençli %100 saf ABS ham madde ile üretilen Biggdesign Ocean Lacivert Üçlü Valiz Seti'ni güvenle uzun süre kullanabilirsiniz. Sessiz ve birbirinden bağımsız 360 derece dönme kapasitesi bulunan tekerlek tasarımıyla valizlerinizi zahmetsizce çekebilirsiniz. Alüminyum ve silikon kaplı, elinizi acıtmayan tutma sapı sayesinde tutuş konforu yaşayabilirsiniz. Model, gömme şifreli kilit sistemine sahip olduğu için özel eşyalarınızı güvende tutar. Hem şık hem işlevsel olan üçlü valiz setini ister seyahatlerinizde ister iş gezilerinde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

2. Estetik görünümüyle: My Valice Lotus Abs Orta ve Makyaj Boy Rose İkili Valiz Seti

Orta boy ve makyaj boy ikili valiz seti arayışındaysanız sıradaki ürün, tam size göre! Şık rengi ve tasarımıyla dikkat çeken My Valice Lotus Abs Orta ve Makyaj Boy Rose İkili Valiz Seti'ni tercih ederek makyaj ve bakım malzemeleriniz için ayrı bir taşıma alanına sahip olabilirsiniz. Böylelikle herhangi bir dökülme veya patlama durumunda orta boy valizinizdeki kıyafet, ayakkabı veya aksesuarlarınızın bundan etkilenmesine engel olabilirsiniz. Ayrıca seyahatlerinizde makyaj boy valizi yanınızda taşıyabilirsiniz. Sizin de gönlünüz hem pratik hem estetik bir üründen yanaysa sete şans vermelisiniz!

3. Hafif gövde tasarımıyla öne çıkan: ELatae Dörtlü Valiz Seti

Elatae Dörtlü Valiz Seti'nin iç tasarımında giysileri sabit tutmak için kayışlar ve iki ana bölmeyi ayıran file cep bulunur. Kilitli sistemiyle güvenli kullanım imkânı sunan ürün, ağırlığı dengeleyen kauçuk ve silikon malzemeden üretilir. Dörtlü valiz seti, hasara dayanıklı olduğu için uzun ömürlü kullanım sunar. ABS muadillerine göre daha hafif gövde yapısına sahip ürün, bu özelliğiyle bagaj kotası için avantaj sağlar. Şık tasarımı ve göz dolduran rengiyle beğeni kazanan valiz setini bir kere kullandıktan sonra hiçbir seyahatinizde yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

4. Her zevke uyum sağlayan: Türkiyem Üçlü Kırılmaz Valiz Seti

Siyah rengi ve sade tasarımıyla her zevke uyum sağlayan Türkiyem Üçlü Kırılmaz Valiz Seti'ni ister tatillerinizde ister iş seyahatlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tam bir fiyat/performans ürünü olan set, dayanıklı %100 ABS materyalden üretildiğinden uzun yıllar kullanılır. Kısa süreli seyahatler için ergonomik yapılı kabin boy valizi, daha uzun seyahatleriniz için orta veya büyük boy valizleri tercih edebilirsiniz. Çok fazla eşyanız olduğunda kolay kontrol edebileceğiniz valizleri rahatça taşıyabilirsiniz. Kullanışlı iç tasarımı sayesinde eşyalarınızı düzenli tutabilirsiniz. Siz de ekonomik bir valiz önerisi arayışındaysanız ürüne mutlaka göz atmalısınız!

5. Beş yıl garantili: US Polo Assn Siyah Kumaş İkili Valiz Seti

"Alacağım valiz seti kumaş olmalı." diyorsanız orta ve kabin boy valizden oluşan US Polo Assn Siyah Kumaş İkili Valiz Seti'ni tercih edebilirsiniz. Beş yıl garantili ürünü güvenle kullanabilirsiniz. Valizlerin dış yüzeyini kolayca temizleyebilir, ağırlığı dengeli dağıtan tekerlek tasarımıyla rahatça her yere götürebilirsiniz. TSA kilit sistemi bulunan set hafif kumaştan üretildiği için bagaj kotanıza bir de valiz ağırlığını eklemekten ve ekstra ödeme yapmaktan kurtulabilirsiniz. Siz de su geçirmez özelliğe sahip şık görünümlü sete şans vermeye ne dersiniz?

6. Ultra dayanıklılık isteyenlere: Hızlıvaliz Üçlü Valiz Seti

Hızlıvaliz Üçlü Valiz Seti, şık tasarımı ve göz alıcı rengiyle gören herkesin beğenisini kazanır. Geniş iç hacmiyle eşyalarınızı rahatlıkla yerleştirebileceğiniz ürünün iki yıl parça garantisi bulunur. Ultra dayanıklılığa sahip olan set, dönen tekerlek ve konforlu kulp tasarımıyla kolay taşıma imkânı sunar. İster iki ister dört ayağı üzerinde kullanabileceğiniz üçlü valiz seti, iş gezilerinde de keyifli seyahatlerinizde de size eşlik eder. Eğer bütçe dostu, kullanışlı ve kaliteli bir sete ihtiyaç duyuyorsanız bu şık ürünü güvenle tercih edebilirsiniz.

7. Su geçirmez kumaş valiz arayanlara: Fossil Lacivert Üçlü Valiz Seti

Kumaş valiz sevenlerin çok beğeneceği Fossil Lacivert Üçlü Valiz Seti, çok bölmeli iç ve dış tasarımı sayesinde bütün eşyalarınızı rahatlıkla yanınızda taşımanıza imkân sunar. Ürün; sıvı, koku, toz gibi eşyalarınıza zarar verecek maddeleri valizin içine geçirmez. Üç kademeli tasarlanan çekçek mekanizmasını kendi boyunuza göre ayarlama kolayca ayarlayabilirsiniz. Şifreli kilit sistemi, valizlerin iki ana bölmesini güvenle muhafaza eder. Siz de uzun yıllar ilk günkü kalitesiyle kullanabileceğiniz şık, su geçirmez ve kullanışlı bir set arıyorsanız ürünü alışveriş listenize ekleyebilirsiniz.

8. Bagaj kotası dostu: National Geographic Abs İkili Valiz Seti

En iyi valiz seti seçenekleri arasında mutlaka yer alması gereken ürünlerden biri de National Geographic Abs İkili Valiz Seti. Hâkî rengindeki dış yüzeyi ve tekerleklerindeki sarı detaylarla oldukça şık ve farklı bir görüneme sahip olan set; kayışları, ana bölmeleri ve cepleriyle eşyalarınızı en iyi şekilde organize etmenizi sağlar. Muadillerine göre daha hafif yapıda olan valizler, bagaj kotanızda yer tutmaz. Dört tekerlekli oluşuyla düz yüzeylerde kollarınıza yük bindirmeden valizi taşıma yapmanıza fırsat verir. Siz de kalitenin ve tasarımın ön planda olduğu bir ürün arayışındaysanız ürün, size en uygun valiz seti olabilir!

9. Ekonomik bir seçenek isteyenler buraya: Polo55 .sport.1855 Üçlü Siyah Valiz Seti

En ucuz valiz seti modellerinden biri de Polo55 .sport.1855 Üçlü Siyah Valiz Seti. Kullanıcıların beğenisini kazanan ve çok satanlar arasında yer alan ürü, kaliteyi uygun fiyatla sunar. %100 ABS materyalle üretilen set, darbelere karşı dayanıklı oluşuyla seyahatlerinizde sizi yarı yolda bırakmaz ve eşyalarınızı güvenle muhafaza eder. Tüm aksesuarları perçin yerine çelik vida tutturularak monte edildiği için uzun ömürlü kullanım sağlar. Kauçuk ve silikon olan tekerlekleri 360 derece dönebilir ve böylece sessiz, aynı zamanla konforlu bir kullanım deneyimi yaşatır.

10. Çelik vida kullanılarak üretilen: My Valice Expo Abs Üçlü Valiz Seti

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Üçlü valiz seti en ucuz modellerden bir diğeri ise My Valice Expo Abs Üçlü Valiz Seti. Zarif tasarımıyla oldukça modern bir görünüme sahip olan ürün, güçlü ve dayanıklı %100 ABS materyalle üretilir. Monte işlerinde çelik vida kullanıldığı için hem uzun süre size eşlik eder hem parça değişimini kolaylaştırır. Dört adet 360 derece dönen tekerlekleri ve çekme koluyla bütün yükü sizin yerinize valizleriniz taşır. Çift taraflı eşya koyulabilen kullanışlı fermuarlı iç bölümleri ve lastikli kilit kemeri ile eşyalarınızı taşıma esnasında düzenli ve sabit tutar. Tam bir fiyat performans ürünü olan bu setle hemen önce tanışmalısınız!