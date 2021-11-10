Hem kaliteli hem de bütçe dostu 350 TL altı kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Kulaklıklar, artık sadece müzikseverlerin kullandığı ürünler değil. Akıllı telefonlar sayesinde hem video ve film izliyor hem de oyun oynuyoruz. Kulaklıklar ise bu aktiviteleri her yerde rahatça yapmamıza olanak tanıyor. İşte, bu keyfi doyasıya yaşayabileceğiniz en iyi kulak üstü kulaklıklar! Haydi gelin, birlikte inceleyelim.

1. Philips Tauh202 ile müzik şöleni sizi bekliyor

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Sizin için ilk önerimiz Philips Tauh202 Kablosuz Kulaklık. Ürünü katlanabilir tasarımı sayesinde çantanızda ve cebinizde kolayca taşıyabilirsiniz. Yumuşak kulak kapakları sayesinde kulaklarınız uzun süreli kullanımlarda rahatsız olmuyor ve konforlu bir deneyim sunuyor. Ayarlanabilir kafa bandını istediğiniz seviyede ayarlayabilirsiniz. Kablosuz olan ürün, size net bir ses sunarken aynı zamanda yankı önleyici mikrofona da sahip. Ürünün çok işlevli düğmesi ise telefon aramalarını cevaplama ve müziği seçme imkanı sağlıyor. Kulaklık, 15 saat süren şarjı ile size kesintisiz bir müzik keyfi sunuyor. Buna ek olarak 2-3 saat gibi kısa bir sürede şarj oluyor.

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2. Ally XB380 Kulak ile farklı bir deneyim

Ally XB380 Kulak Üstü Kulaklık, muhteşem tasarımı ile sizi cezbedecek. Rahat kulaklık yastıkları ve esnek yapısıyla gün boyu keyifli bir müzik şöleni sunuyor. Katlanabilir kafa bandı sayesinde taşıma kolaylığına sağlıyor. Kulaklığın üzerinde bulunan kontrol düğmesi ile müzikler arası geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca üzerindeki dahili mikrofon ile gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Bluetooth özelliği sayesinde kablo derdinden de sizi kurtarıyor. Ürün, işlevsel tasarımı ile bütün ihtiyaçlarınıza cevap veriyor.

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3. Eşsiz ses kalitesi için Sony WH-CH510

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Uzun yolculuklarda rahatlıkla kullanabileceğiniz Sony WH-CH510 Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık, hafif tasarımı ile 35 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı sunuyor. Ürünü Bluetooth sayesinde tablet ve telefonlarınızda özgürce kullanabilirsiniz. Kulaklık üzerindeki akıllı tuşlar sayesinde müzik parçalarını durdurabilir, değiştirebilir ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Kompakt ve hafif tasarıma sahip olan ürün, döner kulaklıkları sayesinde kolayca taşınabiliyor. Telefonlardaki sesli yardımcıya uyumlu olduğu için tek tuşla bağlanmanızı sağlıyor.

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4. Kalite ve şık tasarımın buluştuğu yer: JBL T460

JBL T460 Kulak Üstü Kulaklık ile güzel ve müzik dolu bir gün geçirebilirsiniz. Ürün, kaliteli ve güçlü müzik dinleme deneyimi sunuyor. Kulaklığın üzerindeki akıllı tuş sayesinde telefonunuzu kontrol edebilir, şarkı değiştirebilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Ürün, yumuşak kulak yastıklarına sahip olduğu için konforlu bir müzik dinleme imkanı sunuyor. Kulaklığın en güzel özelliklerinden biri de katlanabilmesi ve rahat taşınabiliyor olması. Ürün, ayrıca üzerindeki dahili mikrofon sayesinde gelen aramaları rahatlıkla cevaplamanızı sağlıyor.

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5. Oyun dünyasında fark yaratan HP X1000

Oyunseverler, sıradaki önerimiz sizin için: Karşınızda HP X1000 Kablosuz Kulak Üstü Oyuncu Kulaklık! Ürün, 50 mm ses sürücüleri ile oyun içerinde size HP seviyesinde ses kalitesi sunuyor. Ayrıca EQ ve OMEN ayarları sayesinde oyun içerisinde mükemmel ses ayarlarına ulaşabilirsiniz. 90 derece dönebilen kulaklık kısmı ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Kulaklık, 20 saat boyunca kesintisiz oyun keyfi yaşamanıza olanak veriyor. Ses kalitesi sayesinde diğer oyunculardan bir adım öne geçebilirsiniz.

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6. Dış dünyadan kendini Philips TABH305 ile ayır

Philips TABH305 Kablosuz Kulak Üstü Kulak, size dış seslerden uzak bir müzik deneyimi sunuyor. ANC, yani aktif gürültü önleme özelliğine sahip. Güçlü ve dinamik ses kalitesi ile müzik keyfini sonuna kadar yaşatıyor. 18 saat aralıksız müzik dinleme imkanı veriyor. 2 saat gibi kısa bir sürede tamamen şarj oluyor. Katlanabilir tasarımı sayesinde rahatlıkla taşınabiliyor. Kulaklık, ayarlanabilir baş bandı ile istediğiniz sıkılıkta ayarlanıyor. Yumuşak kulak kapakları ile rahatsızlık vermiyor ve konforlu bir kullanım sağlıyor. İşlevsel tuş özelliği ile gelen aramaları cevaplayabilir ve çalan müzikleri durdurabilirsiniz.

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7. Behringer HC200: Yeni Nesil Profesyonel DJ Kulaklık

Profesyonel bir müzik deneyimi için Behringer HC200 Yeni Nesil Profesyonel DJ Kulaklık sıradaki önerimiz. Ürün, mikser konsolundan akıllı telefona kadar birçok cihazla uyumlu. Müzik dinlerken size inanılmaz deneyimler sunuyor. Ses çözünürlüğü ve kalitesi ise mükemmel seviyede. Kulaklığın sahip olduğu oval şekilli kapakları, sesin her nüansını veren yüksek çözünürlüklü kapsüller içeriyor. Kafa bandı ultra rahatlık sağlıyor ve uzun süreli kullanımlarda kulaklarınızı yormuyor. Kulaklarınızı çepeçevre saran tasarımı, olağanüstü bir ses yatılımı sağlıyor.

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8. Profesyonel müzik dünyasına ilk adım: Syrox S16

Syrox S16 Kulaklık ile yüksek kalitede müzik dinleme ayrıcalığına erişebilirsiniz. Ürün, yüksek ses kalitesine ve dış seslerden koruma teknolojisine sahip. Kulaklık, zarif tasarımı ile aynı zamanda şık tarzınızı da tamamlıyor. Ürünün üzerindeki mikrofon sayesinde gelen aramaları rahatlıkla yanıtlayabilirsiniz. Kulaklık, 10 metre Bluetooth erişim alanına sahip. Bas ve tiz sesleri mükemmel derece hissetmenizi sağlıyor. Ürün, eşsiz tasarımı ile kafa yapınıza uyum sağlıyor. Ayrıca katlanabilir yapısı sayesinde taşıması da oldukça kolay.

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9. Rahat ve kullanışlı: Torima P47

Torima P47 Extra Bass Wireless Bluetooth Kulaklık ile Bluetooth özelliği olan tüm cihazlara rahatlıkla bağlantı kurabiliyorsunuz. Ürün, SD ve TF kart desteği ile MP3 çalma özelliğine sahip. Kulaklıkta bulunan AUX girişi, tüm ortam cihazlarına harici olarak bağlanabiliyor. Ürün, şarj edilebilir pil ile çalışıyor. Bluetooth etki alanı yaklaşık olarak 10 metre. Kulaklık, ayrıca Class 2 gürültü azaltma özelliği ile size yüksek kalitede ses sunuyor. Ayarlanabilir kafa bandı ile kulaklığı istediğiniz sıkılıkta kullanabilirsiniz.

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10. Muhteşem ses kalitesi için Universal T450



Sizin için seçtiğimiziz son ürün, muhteşem ses kalitesine sahip Universal T450 BT Mikrofonlu Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık. Ürün, 11 saat batarya ömrüne sahip ve ergonomik yapısı ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Kulaklık, Bluetooth özelliği ile hem kablosuz hem de diğer cihazlara kolayca bağlanıyor. SD kart haznesi sayesinde MP3 çalma özelliğine sahip. Kulaklık, ayrıca BT mikrofonu ile gelen aramaları cevaplamanıza da imkan sağlıyor. Kafa bandını ise istediğiniz sıkılıkta rahatlıkla ayarlanabilirsiniz. Birinci sınıf malzemeden üretildiği için kulaklığı uzun yıllar rahatlıkla kullanılabilirsiniz.

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