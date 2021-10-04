Hem sizin hem teknolojinin nabzını ölçen en iyi akıllı bileklik modelleri

Akıllı bileklikleri tercih ederken öncelikle neye ihtiyacımız olduğuna karar vermemiz gerekir. Örneğin düzenli olarak spor yapan biriyseniz sizin için daha fonksiyonel modeller gerekebilir ya da yoğun bir iletişim trafiğiniz varsa ve bilekliği telefona bağlayarak kullanmak istiyorsanız ona göre seçenekleri tercih edebilirsiniz. Arama yapabilen akıllı bileklikler bu noktada hayatınızı kolaylaştırabilir.

Sağlık açısından takip gerektiren bir durumunuz varsa yine akıllı bilekliklerin tansiyon ölçer özelliğinden faydalanabilirsiniz. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir ve seçim yapmak biraz zor olabilir. Ama merak etmeyin! Sizin için hazırladığımız akıllı bileklik önerileri listesi içinde ihtiyacınıza en uygun olan ürünü bulabilirsiniz.

Öncelikle Akıllı Bileklik Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?

Akıllı bileklik tercih ederken pil ömrü uzun olan ve şarj konusunda sizi endişeye düşürmeyecek ürünlere öncelik verebilirsiniz. Birçok marka ve modelde, akıllı bilekliklerin şarjı haftalarca gider. Aklınızda hemen "Akıllı bileklik nasıl şarj edilir?" sorusu oluşmuş olabilir. Akıllı bileklikleri şarj etmek için kayışını çıkararak ekranın kenarındaki USB girişine o marka için önerilen şarj cihazını takmanız gerekir. Bazı modellerde ise mıknatıslı şarj aletleri var.

İdeal bir akıllı bilekliğin ekranını güneş ışığı veya normal ışıkta net bir şekilde görüyor olmanız önemli. Ekranı net görebilmenin yanı sıra, ekrandaki arayüzün rahat kullanılabilir olup olmadığına da dikkat etmeniz gerekir. Akıllı bilekliği telefonunuza bağlamayı düşünüyorsanız ilk önceliğiniz, seçeceğiniz modelin telefonunuzla uyumlu olması olmalı. Bu noktada da akıllı bileklik telefona nasıl bağlanır, sorusuna kafa patlatmış olabilirsiniz. iOS veya Android işletim sistemlerine göre değişiklik gösterse de aldığınız ürünün kullanma kılavuzunda mobil cihazınıza özgü bilgiye ulaşabilirsiniz. "Akıllı bileklik saat nasıl ayarlanır?" sorusunun cevabını da aynı şekilde ürünlerin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

En İyi Akıllı Bileklik Tavsiye Listesi

Akıllı bilekliğe ihtiyacınız olduğunu düşünmüş ancak hangi marka veya modeli kullanacağınıza henüz karar verememişseniz doğru yerdesiniz! Sizin için tüm yönleriyle akıllı bileklikleri araştırdık ve bilgilerinize sunuyoruz. Tercih tamamen sizin!

Adı üstünde "Fit": Fitbit Inspire 2 Health & Fitness

Türkiye'de çok fazla tercih edilmese de yurt dışında fazlasıyla ilgi gören Fitbit markasının Inspire 2 Health & Fitness ürünü, bir akıllı bileklikte olması gereken tüm fonksiyonları barındırıyor. Kullandığı SmartTrack teknolojisi ile sağlığınızı yakından takip ediyor. Ayrıca 5 gün boyunca hiç şarja takmadan kullanabileceğiniz pil ömrüne sahip. Peki bu akıllı bileklik ne işe yarar, derseniz hemen anlatalım: Gün içindeki hareket, egzersiz, duruş sürelerinizi hesaplayarak ne kadar kalori yaktığınız konusunda sizi bilgilendirir. Yaptığınız egzersizi tanır ve ona göre aksiyon alır. Sahip olduğu uygulamalarla beslenmenize destek olur. Anımsatıcılar ve takvim bilgilerinizi takip ederken, kadınlar için regl döngüsünü takip edebilme imkanı tanır. Sağlığınız için kalp ritminizi, nabzınızı, tansiyonunuzu istediğiniz her an görebilirsiniz. Uyku sürenizi ve uyku kalitenizi ölçerek değerlendirmeler yapar. Şık tasarımı ile kombinlerinize uyum sağlar.

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Hem Uygun Fiyatlı Hem de Çok Fonksiyonlu: Xiaomi Mi Band 5

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iOS ve Android işletim sistemleriyle uyumlu olan Xiaomi Mi Band 5, son zamanların gözdesi! Bu ürünü kordonundan hiç çıkarmadan şarj edebilirsiniz. Xiaomi Mi Band 5 ile nefes egzersizleri, stres izleme ve kişisel etkinlikleri toplama şeklinde üç farklı yönden kendi sağlığınızı takip edebilirsiniz. Ayrıca 24 saat boyunca kalp ritimlerinizi ölçebilir, geceleri uyku kalitenizi değerlendirebilirsiniz. Bu ürünün aynı zamanda 11 farklı sporu algılayabilme özelliği var. Evde veya dışarıda yaptığınız sporları da algılayarak adım sayılarını ve egzersizlerinizi ona göre değerlendirir. 1,1 inç geniş ekranı sayesinde tek ekranda birçok uygulamayı bir arada görebilirsiniz. Telefonunuzu istediğiniz yere yerleştirerek bileklikle fotoğraf çekebilirsiniz. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra 14 günlük pil ömrüne sahip olan bu cihazı bileğinizden çıkarmak istemeyeceksiniz.

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Yükselen Bir Yıldız: Huawei Band 6

Son yılların yükselen yıldızı Huawei markası, akıllı bileklikleriyle de kendinden söz ettiriyor. Başarılı tasarımı ve modern arayüzü ile en çok tercih edilen akıllı bilekliklerden olan Huawei Band 6, farklı özellikleriyle karşımıza çıkıyor. 1,47 inçlik ekranı sayesinde geniş ve rahat bir görüş alanı sunuyor. Pil ömrü iki haftaya kadar dayanıklı olan bu cihaz, 96 farklı egzersiz moduna sahip ve otomatik hareket algılama özelliği var. Ayrıca gün boyunca SpO2 takibi, nefes egzersizleri, akıllı nabız ve tansiyon takibi, uyku ve stres takibi yapabilirsiniz. Arama ve mesajlaşmalarınızı yapabilir, önemli hatırlatmalar oluşturabilirsiniz. Huawei Band 6 akıllı bileklik nasıl açılır, derseniz yanıtlayalım: Ürün içerisinde sizi karşılayan bilgi broşürleri ile telefonunuza uyumlandırabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konu: Android 6.0 ve iOS 9.0 üstü sürümlerle uyumlu olması!

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Özgürce Hareket Edin: Samsung Galaxy Fit 2

3D ekran tasarımıyla cool bir görünüme sahip olan Samsung Galaxy Fit 2, yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. 1,1 inç amoled ekranıyla geniş bir alan sunuyor. Diğer akıllı bileklikler gibi kalp ritmi ölçme, nabız, tansiyon ve uyku takibi yapmanın yanı sıra kalori hesaplama özelliği var. 5ATM sertifikası ile 50 metreye kadar suya dayanıklı olan bu ürünü tüm egzersizlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak dalış ve yüksek basınçlı su egzersizleri için uygun olmadığını belirtelim. Antrenmanlarınızda sınırlarınızı zorladığınız gibi Galaxy Fit 2 modeli de 21 günlük pil ömrü ile kendi sınırlarını zorlayan bataryaya sahip. Ellerinizi yıkamanızı hatırlatan bir anımsatıcısı da var!

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Sizin İçin Tasarlandı: Oppo Real Me Band

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Teknoloji ürünleriyle adını duyurmaya başlayan Oppo markasının Real Me Band akıllı bilekliği, çok fonksiyonlu ve bütçe dostu bir ürün arayanlar için ideal. Bu akıllı bileklik tansiyon ölçer, 7/24 nabız takibi yapar ve oksijen seviyenizi belirler. 12 farklı antrenman modu sayesinde egzersizlerinizi algılayarak yakılan kalorilerin hesabını yapar. Telefonunuzla entegre ederek kullandığınızda gelen arama ve mesajları bildirir. Pil ömrü ise yaklaşık 15 güne kadar dayanabilir. Hafif yapısı ve değiştirilebilir kordonuyla rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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Son Dönemin Yılının Trendleri Arasında: Honor Band 5

Estetik tasarımı ve ince duruşuyla göz dolduran Honor Band 5, kandaki oksijen seviyesini ölçme ve uyku sensörü özelliği sayesinde 2020 yılının trendleri arasında yer almıştı. Akıllı bileklik kullanımı sırasında karşılaşabileceğimiz pek çok özelliği barındırsa da, diğerlerinden farklı olarak sahip olduğu 10'dan fazla fitness modu sayesinde farklı sporları algılayabiliyor. TruSleep uygulaması sayesinde uykuya ara verdiğiniz dakikaları dahi hesaplıyor ve uykunuzu 200'den fazla metriğe göre değerlendiriyor. 100 mAh pil kapasitesi ile şarjı 15 güne kadar dayanabiliyor.

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Devrim Niteliğinde Yenilikler: Fitbit Charge 4

Fitbit Charge 4 diğer akıllı bilekliklerden farklı olarak sunduğu özelliklerle öne çıkıyor. Rakiplerine göre daha fazla sensör kullanarak uyku takibinde hafif, derin, REM uykusu için detaylı analizleri yapabiliyor. Antrenmanlar için kalp atışı hedefi belirleyebiliyor. Solunum seansları sayesinde stresinizi kontrol altına almanızı sağlıyor ve egzersizler için detaylı haritalandırma özelliğine sahip. Deri, spor ve klasik kayış seçenekleri ve şık tasarımıyla göz dolduruyor. Aynı zamanda OLED ekrana sahip ve arama, mesaj, bildirim ve takvimi takip edebilme imkanı tanıyor. Üstelik GPS özelliği de var!

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Alışılmışın Dışında: Polar Loop 2

Zarif tasarımıyla özellikle kadın kullanıcıların dikkatini çeken ve etkinlik takipçisi olarak adlandırılan Polar Loop 2, akıllı bileklik sıra dışı özellikleriyle diğerlerinden ayrılıyor. Sadece spor aktivitelerini takip etmekle kalmıyor; dinlenme, oturma, ayakta kalma gibi günlük aktivitelerin de takibini yapıyor. Spor aktivitelerini 5 farklı zorluk derecesine göre değerlendirerek sizi bilgilendiriyor ve buna göre hedefler oluşturmanız konusunda sizi yönlendiriyor. Yalnızca iOS ve Android işletim sistemli telefonlarla değil, bilgisayarlarla da uyum içinde çalışabiliyor. Diğer akıllı bilekliklerden farklı olarak su geçirmezlik özelliği bulunmuyor. Yine de ekranındaki farklı görünüm, beyaz rengi ve taşlı tasarımıyla göz dolduruyor.

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Bazı Gizli Kahramanlar: Vestel Venüs

Beyaz eşya konusundaki başarısıyla bilinen Vestel son yıllarda elektronik ürünlerin üretimine ağırlık vermeye başladı ve bu kez karşımıza bir akıllı bileklik ile çıktı. Android ve iOS işletim sistemleriyle uyumlu olan bu akıllı bileklik, tüm telefonlara uyum sağlayabilir. İçinde bulunan Vfit uygulaması sayesinde adımlarınızı, egzersizlerinizi ve kalori takibinizi yapabilirsiniz. Aktivite hatırlatıcı özelliği ile gün boyu hareketsiz kalmamanıza yardımcı olur. Kalp atış sensörleri ile kalp ritimlerinizi ölçer ve bu konuda bildirimler verir. Uyku süreniz boyunca hafif, derin veya aralıklı uykuya geçtiğiniz süreçleri detaylı olarak analiz eder. Günlük performans kaydı özelliği sayesinde tüm verilerinizi saklayabilir, hedefinize emin bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

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Çevre Dostu Bir Ürün: Hemobllo Akıllı Bileklik

Yine Türkiye'de çok tercih edilmeyen ancak yurt dışında özellikle çevre dostu ürünleriyle nam salan bir markayla karşınızdayız. TPU kayışı sayesinde üretimi sırasında çevreye ve doğaya zarar vermeyen bu ürünün birçok fonksiyonu var. Diğer akıllı bilekliklerde olduğu gibi tansiyon, nabız, kalori takibinin yanı sıra vücudunuzdaki yağ oranını da ölçerek sizi bilgilendirir. Sağlık takibi konusunda farklı olarak EKG fonksiyonuna sahip. Yani profesyonel bir şekilde kalp ritminizi belirleyebilir ve vücut sıcaklığınızı değerlendirebilir. Yağmurlu veya karlı havalardan olumsuz etkilenmez ve su geçirmezlik özelliği sayesinde rahat bir kullanım sağlar. Bu özelliği nedeniyle koşu, bisiklet, badminton gibi sporların yanı sıra yüzerken de size eşlik eder.

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