Hem yetişkin hem bebekler için en iyi pişik kremi tavsiyeleri

Pişik, yalnızca deride gözle görülen bir kızarıklığa değil aynı zamanda kaşıntı ve yanmaya da sebep olarak vücudu rahatsız eder. “Pişik kremi ne işe yarar?” sorusunun cevabı, işte bu kaşıntı ve yanma halini ortadan kaldırmak adına cildi nemlendirerek tahrişi en aza indirmektir. Doğru kremi bulduktan sonra ise bunu en doğru şekilde uygulamanız gerekmekte. Pişik kremi nasıl sürülür, diye düşünüyorsanız temiz bir cilde nazik hareketlerle yedirerek emilmesini sağlamalı, tamamen iyileşme sağlamak için düzenli bir şekilde kullanmalısınız.

1. A’dan D’ye tam koruma!

Bioderma kalitesiyle cildi yatıştırmak ve onarımını sağlamak amacıyla üretilmiş ABCDerm Change Intensive Pişik Kremi, bebekler için en iyi pişik kremi midir bilemesek de en iyiler sıralamasında üst sıralarda olduğu kesin. Su bazlı bu günlük bakım kremi, bebeğinizin cildinin pH değerini gözetmesinin yanında parabensiz, kokusuz ve parfümsüz olması sebebiyle de rutin bakım için rahatlıkla kullanılabilecek ürünlerden. Cildin koruyucu bariyerine güç katarak pişik oluşumuna da engel olan ABCDerm Change Intensive Pişik Kremi, her zaman en iyisini sunmak istediğiniz bebekleriniz için elinizin altında olması gereken bir krem.

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2. Cilt bakımı denince akla gelen marka, Sebamed!

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En etkili pişik kremi arayışındaysanız Sebamed’i gözden kaçırmanız doğru olmaz. Bioderma gibi Sebamed de tüm cilt bakım ürünleri arasında isim yapmış markalardan. İçeriğindeki Panthenol ile bebeğinizin cildinde oluşabilecek pişiğin önüne geçecek bu günlük bakım kremi, yüksek koruyucu yağlı formülüyle de kullanıldığı bölgenin nem dengesini sağlayacak güçte. Pişik kremi ne zaman kullanılmalı, diye düşünüyorsanız dermatolojik olarak test edilmiş ve mikrobiyolojik kontrolden geçmiş bu kremi, her bez değişiminde düzenli olarak uygulamalısınız. Böylece tam koruma sağlayacak ve bebeğinizin cildinin her zaman ferah kalmasına destek olarak neşesine neşe katacak!

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3. Sudocrem’in maharetleri saymakla bitmiyor!

Cilt problemi yaşayan herkesin adına aşina olduğu Sudocrem, yalnızca bebekler için değil her cilt tipine uygun üretilmiş formülüyle yetişkinler için de koruma temin ediyor. Su itici bariyerler oluşturarak cildi koruma altına alan Sudocrem Pişik Kremi, ilk kullanımdan itibaren ciltte gözle görülür bir yumuşama ve pürüzsüzlük sunarak gönüllerde taht kuruyor! Cilt tarafından kolaylıkla emilen, yağlı ve yapışkan bir his bırakmayan bu ürünü yalnızca pişik için değil hafif güneş yanıklarında onarım sağlama amacıyla dahi rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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4. Bepanthol’den vazgeçemeyenleri böyle alalım!

Pişiğin bebekleriniz için çok büyük bir problem olduğu aşikâr. Bu problemi en kısa sürede ortadan kaldıracak, aynı zamanda güvenilir bir hizmet sunacak ürünleri tercih etmeniz bu sebeple oldukça kritik. Klinik olarak kanıtlanmış etkisiyle Bepanthol Baby Pişik Önleyici Merhem bu noktalarda güvenilirliğini ortaya koymuş bir ürün. İçeriğindeki Provitamin B5 ile cilt bariyerlerini güçlendiriyor, nemlendirici etkisiyle de yumuşak ve esnek kalmasını sağlıyor. Lanolin sayesinde ise ciltte kayganlık sağlayarak ileride oluşabilecek pişiğin önüne geçmesi de bir diğer artısı! Birçok ebeveyn tarafından deneyimlenen en güzel pişik kremi kategorisindeki bu ürünle bebeğinizin yüzünde gülümsemelere sebep olacaksınız!

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5. Yoğun vitamin korumasına hazır olun!

Mustela Vitamin Barrier Pişik Önleyici Krem zengin içeriyle tam bir korumayı garanti ediyor, %98 doğal içeriğinde ise B5 vitamini, çinko oksit ve Shea yağı bulunuyor. Hem cilt koruması hem de pişik tedavisi temini ile gönlünüzü çalacak bu ürünün bir diğer güzelliği ise leke yapmayan formüle sahip olması. Bebeğinizin bez bölgesini koruyup rahatlatmaya yardımcı bu ürün kullanan tüm ebeveynlerden tam puan alıyor. Yetişkinler için de gönül rahatlığıyla kullanılabilecek şekilde üretilmiş olması sayesinde tüm yaşlar ve tüm ciltler için geniş bir kullanım ağına sahip. En iyi pişik kremi hangisidir sorunuzun cevabına Mustela Vitamin Barrier Pişik Önleyici Kremi denemeden karar vermemeniz gerekiyor!

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6. Bırakın arının çalışkanlığı cildinizde etkisini göstersin!

Arıdan gelen saflığın cildinizde harikalar yaratmasına izin verin. A ve E vitamini içeren formülüyle vitamin deposu olan bu ürün, papatya ve lavanta gibi bitkisel içeriğin ön plana çıktığı kremlerden. Pişikle mücadele ederken bir yandan cildinizi nemlendiren Burt’s Bees Baby Pişik Kremi, vücudunuza zarar verecek petro kimyasallar içermemesi açısından da farkını ortaya koyuyor. Pişik kremi nasıl kullanılır tereddüdü yaşıyorsanız, uygulayacağınız bölgeyi temizledikten sonra ince bir tabaka halinde aldığınız bu kremi nazik hareketlerle cildinize yedirmeniz yeterli. Balmumu ve çinko oksitle bebeğinizin cildinin ihtiyaç duyduğu nem seviyesini koruyacak bu kremi eczanelerden rahatlıkla temin edebilirsiniz.

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7. Desitin ile tahrişe ve acıya son!

Ebeveynler çocuklarına zarar verebilecek her türlü üründen kaçınmaya çalışırlar. Bu sebeple vücuda uygulandığında problem yaratabilecek herhangi bir bileşeni içeren cilt bakım ürünleri pek tercih edilmez. Eğer bebeğiniz pişikten muzdarip ise onun yaşam kalitesini artırmak adına almanız gereken ürünlerden biri Desitin Ekstra Koruma Pişik Önleyici Krem! Özel olarak formüle edilen bu krem, hızlı etki göstermesi sebebiyle yalnızca bebeğinizin cildini değil sizin gönlünüzü de ferahlatacak! Hassas ciltlerle dost Desitin pişik kremi, yeni doğan bebeklerde bile kullanılabiliyor olduğu için oldukça tercih edilen ürünlerden biri.

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8. Tamamıyla organik bir bakım!

Yağların vücuttaki nemlendirici etkisinden herkes haberdardır. Badger’ın organik ayçiçeği yağı içeren pişik önleyici kremi, onarırken nemlendiren mükemmel ürünlerden biri. İçeriğindeki organik balmumu ve aynısefa, E vitamini ile birleşerek sizin için tatmin edici bir kullanım konforu sağlıyor. Pişik sonucu ortaya çıkan kaşıntı ve yanma halinden kaynaklanan yeme ve uyku düzensizliklerinin en erken şekilde önüne geçmek istiyorsanız Badger Pişik Önlemeye Yardımcı Krem mutlaka aklınızda bulunsun. Bebeğinizin temiz ve kuru cildine hafifçe sürdüğünüz an cildindeki tahriş hissini azaltarak ne kadar etkili bir ürün olduğunu size kanıtlayacak.

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9. Tam koruma isteyenler için: Bübchen Pişik Önleyici Bariyer Krem

Yıllardır süregelen tecrübesi sayesinde bebekler için uygun ürünler sunan Bübchen, oldukça zengin içeriğe sahip ürünü Pişik Önleyici Bariyer Krem ile bebeğiniz için tam korumayı garanti ediyor. Papatya, panthenol ve çinko oksit ile tedavi ederek koruma sağlarken, ayçiçeği yağı ve balmumu ile yoğun nemlendirme sağlıyor. Cilt dostu, antialerjik formülünün içeriğinde boya maddesi, glüten ve koruyucu içermiyor. Bebeğiniz için kullanıyorsanız her bez değişiminde sürülmesi tavsiye edilen Bübchen kremin kokusu da etkisi gibi sizi kendine hayran bırakacak. Yalnızca bebekleriniz için değil yetişkin kullanımına da uygun bu ürün, her ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda!

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10. Antik Roma tanrısı Penates’in ağırlığını taşıyan bir isim: Penaten!

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Johnson&Johnson’ın sahibi olduğu bir Alman markası olan Penaten, cilt sağlığı ürünleri üreten markalardan biri. Pişik adına piyasaya sunduğu krem, boya ve koruyucu madde içermeyen temiz içerikli bir ürün. Islaklığa karşı bir bariyer oluşturan Penaten Pişik Kremi, bebeğinizin altı ıslansa dahi cildin bu ıslaklığı emerek tahriş olmasını engelleyerek olası bir kızarıklık ve kaşıntı durumunun önüne geçiyor. Cilt tarafından kolayca emilen ve yağlı bir his bırakmayan formülüyle bu kremin çocuğunuzun en iyi dostu olacağı çok açık. Ayrıca, 150 ml hacminde olmasına karşın uygun bir fiyatta sayılabilecek bu kremle cebinizin de mutlu edeceğinizden şüphe yok!

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11. Yılların tecrübesiyle karşınızda Nivea!

Yılların eskitemediği markalardan Nivea, büyük küçük herkesin adını bildiği bir dev. Her yaşa yönelik cilt bakım ürünleri üreten Nivea, geçmişten bugüne birçok ebeveynin tercihi olmuştur. Titizlikle hazırlanan içeriğiyle Nivea’nın başarısını pişik için de gözler önüne seren Nivea Baby Pişik Önleyici Krem hassas ciltlere gönül rahatlığıyla kullanım şansı sunuyor. Alkol, paraben, boya içermeyen ve içeriğindeki çinko oksit ile kızarıklığı önleyerek cildi yatıştıran Nivea pişik kremi, gece rahat bir uyku uyumak isteyenler için tavsiye edilen ürünlerden!

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12. 7’den 70’e herkese iyi gelecek!

3M Cavilon Dayanıklı Bariyer Krem, adının hakkını veren bir koruma sağlıyor. Cildin kaybettiği nemi geri kazandırarak kuru ve çatlak deriyi ortadan kaldıran bu krem, cildin üzerinde tutunma sağlayarak suya ve tere karşı bariyer görevi görüyor. Sürtünmeden veya terlemeden dolayı hava alamayan bölgelerinizde ortaya çıkabilecek tahrişin önüne geçerek kızarıklık ve yanma durumlarını ortadan kaldırıyor! Sürekli kullanıldığında derinize kayganlık ve yumuşaklık katacak bu krem, ileride oluşabilecek pişik ihtimalini de minimuma indirerek cildinize dost bir duruş sergiliyor.

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13. Ecowell ile bebek bezinin yarattığı tahrişe son!

Ecowell Organik Pişik Kremi, diğer pişik kremleri arasında önemli bir farkıyla göze çarpıyor. Bu ürün hem organik hem vegan sertifikalı! Hayvanlar üzerinde denenmemiş olduğuna dair onaylardan geçmiş olan bu kremden edinerek doğa dostu bir harekete katkıda bulunurken aynı zamanda yoğun onarım sağlayabilirsiniz. İçeriğindeki organik argan yağı, aynısefa ve aloe verayla cildi yumuşatacak tüm bileşenlere sahip! Bu içerikler sayesinde yoğun bir nemlendirmeyi garanti eden Ecowell pişik kremi ile pişiğin büyümesine engel olabilir, cildi yatıştırmak için onu tamamen organik içeriğinin güvenilir kollarına bırakabilirsiniz.

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14. En kuru ciltler için de bir seçenek var!



Noodle&Boo Ultimate Ointment Pişik Kremi, yalnızca pişikte değil egzama ve diğer bebek bezi kaynaklı döküntülerde de oldukça iddialı bir ürün. Ekstra kuru ciltlerin dahi rahatlıkla kullanabileceği bu ürün, hipoalerjenik içeriğiyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. İçeriğindeki provitamin B ve E vitamini sayesinde cildin nem ihtiyacını karşılayan krem, bisabolol ve allantoin ile cildi yatıştırarak yanma hissinin de önüne geçiyor. Yağlı ve yapışkan his bırakmayan kıvamı, kokusuz içeriğiyle Noodle&Boo mutlak bir onarım sağlama garantili!

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