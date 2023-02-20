Hemen deneyin! Bu testi geçemeyenlerin felç riski daha yüksek

Felç milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan oldukça riskli bir sağlık sorunu olarak görülüyor.Felç oluşmasının iki yolu var. Çoğu zaman, beynin atardamarlarından birine bir kan pıhtısı yerleşip kan akışını engellediğinde ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda, pıhtı damar içinde oluşur, çünkü kolesterol dolu plak kırılarak açılır. Araştırmacılar, 20 saniyelik bir testin, bir kişinin beyni hakkında çok şey ortaya çıkarabileceğine ve felç geçirme riskini önceden bildirebileceğine inanıyor.

Stroke dergisinde yayınlanan araştırma, tek ayak üzerinde en az 20 saniye duramayan kişilerin felç veya beyin hasarı geçirme riskinin daha yüksek olduğunu buldu.

ALZHEIMER DENGESİZLİĞE NEDEN OLUYOR

Bulgular, yaklaşık 1.400 kişi üzerinde yapılan bir Japon araştırmasından ortaya çıktı.

Projedeki bilim adamları daha önce, hafif bilişsel bozukluğu olan bireylerin, özellikle Alzheimer hastalığı olanların, tek ayak üzerinde dururken dengesizliğe eğilimli olduklarını bulmuşlardı. 2009 yılında, Alzheimer Hastalığı dergisinde yazan araştırmacılar, anormal bir tek bacak dengesinin "daha ileri bunamanın bir işareti olduğunu ve daha yüksek bir bilişsel gerileme oranını öngördüğünü" buldular.

Her iki bacakta da postural stabilite indeksi olarak gözler açıkken tek bacakta durma süresini ölçtüler. Kaldırılan bacağın indirilmesine kadar geçen zaman aralığı, maksimum 60 saniyeye izin verilerek iki kez ölçüldü. İstatistiksel analiz için iki denemeden daha iyi olanı kullanıldı. "Deneklere, göz noktalarının 200 cm ilerisine yerleştirilmiş dairesel, akromatik bir hedefi izlerken, ayak plakası üzerinde dik bir duruş sürdürmeleri talimatı verildi."

Yazarlar, "Tüm ölçümler, her iki kol vücudun yan tarafında tutularak çıplak ayakla yapıldı" diye açıkladı. Bulgular, 20 saniyeden daha az durabilme süresinin "orta yaşlı ila yaşlı bireylerden oluşan görünüşte sağlıklı genel popülasyonlarda serebral küçük damar hastalığı ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu" gösterdi.

Ekip ayrıca beyninde ikiden fazla lezyonu olan bireylerin yaklaşık üçte birinin dengede sorun yaşadığını tespit etti. Beyinde sadece bir lezyonu olan hastalara bakıldığında, örneklemin yüzde 16'sında denge sorunu vardı.

Beyin dokusunun yaralanma veya hastalıktan kaynaklanan hasar gösterdiği anlamına gelen bir lezyon, çoklu duyularda zayıflık veya bozulma dahil olmak üzere geniş kapsamlı semptomlara neden olur.

