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  4. Hepsi İstanbul'da yakalandı: Fildişi, antilop, mamut, bufalo, geyik boynuzları, balina dişi... Tam 52 parça!

Hepsi İstanbul'da yakalandı: Fildişi, antilop, mamut, bufalo, geyik boynuzları, balina dişi... Tam 52 parça!

19.12.2023 11:41 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzlarının da aralarında bulunduğu 52 parça boynuz ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hepsi İstanbul'da yakalandı: Fildişi, antilop, mamut, bufalo, geyik boynuzları, balina dişi... Tam 52 parça!

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece’de bir iş yerine 15 Aralık’ta operasyon düzenlendi. Operasyonda ekipler tarafından nesli tehlike altındaki türlere ait 2 çift bütün halde, 1 çift küçük parçalar halinde 6 bin 162 kilogram dağ keçisi boynuzu ve parçaları, 7 antilop boynuzu, 1 kızıl geyik boynuz parçası, 23 fildişi obje ile 3 bin 260 kilogram fildişi parçaları, balina dişleri, 14 bufalo boynuzundan oluşan çeşitli boy ve ebatlarda toplamda 52 boynuz parçası ele geçirildi.

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İşyeri yetkilisi bir şüpheli ise gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet" ve “CITES sözleşmesine aykırılık” suçlarından başlatılan işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Öte yandan, ele geçen dişler ve objeler İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mamut balina geyik Bufalo
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