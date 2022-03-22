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  4. Hepsini 4 dakikada çaldı! Görüntüler şaşkına çevirdi

Hepsini 4 dakikada çaldı! Görüntüler şaşkına çevirdi

22.03.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da yaşanan bir hırsızlık olayı şaşkına çevirdi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken telefon hırsızı kişinin kısa süre içinde çalıp kaçması ve rahat tavırları dikkat çekti.

Hepsini 4 dakikada çaldı! Görüntüler şaşkına çevirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, camını kırarak girdiği iş yerinden 15 cep telefonu çalan şüpheli güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelinin telefonları 4 dakika içinde çalıp kaçtığı belirlendi.

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Yedieylül Mahallesi Eski Manisa Yolu'ndaki, bir cep telefonu satışı yapan iş yerine, geçen 13 Mart gecesi camını kırarak giren bir şüpheli de 15 adet cep telefonunu çaldı. Hırsızlık, devriye görevi yapan polis ekiplerinin iş yerinin camının kırık olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Durum iş yeri sahibi Barış İnan'a (19) bildirildi. İnan'ın da gelmesinin ardından yapılan incelemede 15 cep telefonunun çalındığı tespit edildi.

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Hırsızlık anının iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, rahat tavırları dikkati çeken şüphelinin önce elindeki tornavidayla kapı kilidini zorladığı açamayınca da camı kırarak içeri girdiği, ardından da tezgahın çekmecesindeki telefonları alıp, ayrılması yer alıyor.

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İş yeri sahibi Barış İnan, "Hırsız, saat 01.58'de kilidi zorlayıp açamayınca, camı kırıp içeriye giriyor. 02.02'de telefonları alıp, ayrılıyor.  Şüphelinin bir an önce yakalanıp, adalete teslim edilmesini istiyorum. 50 bin TL zararım var" dedi. (DHA)

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