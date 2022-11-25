Her ebeveynin varlığından haberdar olması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Ansızın bastıran yağmurlarda bebeğinizin pusetini korumaya çalışmak, yolculuk sırasında çocuğunuzun sıkılmasını önlemek, tuvalet hijyenini sağlamak ve bunlar gibi onlarca ayrıntıyı çözüme kavuşturmak istiyor olabilirsiniz. Neyse ki her birinin çok kolay çözümleri var! Bunun için doğru ürünleri kullanmanız yeterli. Peki, çocuğunuzun konforunu artırmak için mutlaka tanışmanız gereken ürünleri keşfetmeye hazır mısınız? Öyleyse haydi başlayalım!

1. Artık yağmurlu havalarda da yürüyüş yapabileceksiniz: Babyjem Lüks Bebek Arabası Yağmurluğu

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Güneşli başlayan günler her zaman güneşli devam etmeyebilir. Arabasından etrafına gülücükler saçan bebeğinizle gezintiye çıkmışken yağmur yağmaya başladığında eve koşma dönemi sona erdi. Babyjem Lüks Bebek Arabası Yağmurluğu, bebeğinizin yağmurdan ıslanmasını ve rüzgârdan etkilenmesini önler. Ön kısımdaki fermuarlı bölüm bebeğinize kolayca ulaşmanızı sağlar. Yağmurluğu, ona ihtiyacınız olmadığı zamanlarda katlayarak rahatlıkla pusetin selesinde taşıyabilirsiniz.

2. Yağmurlu havalardan devam edelim: NiceKids Gümüş Termal Yağmur ve Kar Tulumu

Yağmur çamur demeden ormanda koşturan avcı toplayıcı atalarımızdan gelen bir huy mu bilmiyoruz ama henüz su birikintisi görüp de içine atlamayan bir çocuk yok. Minik yavrunuzun baştan aşağı çamur olmaması için NiceKids Gümüş Termal Yağmur ve Kar Tulumu'nu alabilirsiniz. Ürünün ısı yansıtıcı iç astarı ile sıcak hava içeride kalır ve bu sayede çocuğunuz üşümez.

3. Elinizde termometreyle dolaşmaktan yorulanlara: Milisten Alın Termometre Şeritleri

Soğuk algınlığı, grip, nezle, diş çıkartma, boğaz enfeksiyonu... Bunlar bebeklerde ve çocuklarda ateş yapan onlarca nedenden sadece birkaçı. Kabul etmek lazım, termometreler artık eskisi kadar zorlayıcı değil. Kızılötesi dereceler sayesinde saniyeler içinde çocuklarınızın vücut sıcaklığını öğrenebilirsiniz. Peki, size daha pratik bir çözüm olduğunu söylesek? Milisten Alın Termometre Şeritleri ile çocuğunuzun ateşini kolayca gözlemleyip kontrol altında tutabilirsiniz.

4. Elleri yıkamak artık daha eğlenceli: Buffer Eğitici ve Güvenli Musluk Uzatıcı

Çocuklarınız tabureyle lavaboya kadar yetişebilirler ama musluğa uzanmak için biraz daha çaba sarf etmeleri gerekebilir. Peki, musluğu çocuğunuza yakınlaştırmaya ne dersiniz? Buffer Eğitici ve Güvenli Musluk Uzatıcı ile el yıkama zamanları artık daha keyifli olacak. Musluk uzatıcı başlığı kolayca monte edebilir, dilediğiniz zaman ürünü ön kısmından yukarı doğru kaldırarak bataryadan çıkartmanıza gerek olmadan eski hâli ile kullanabilirsiniz.

5. Banyo suyunun sıcaklığını küvetinize sorun: Aqua Scale Akıllı Bebek Küveti Seti

Bebeğinizi yıkarken suyun çok sıcak ya da soğuk olmasında mı korkuyorsunuz? Aqua Scale Akıllı Bebek Küveti Seti, su sıcaklığını otomatik olarak algılar. Banyo sırasında suyun sıcaklığını takip edebilir, gerekirse sıcak ya da soğuk su takviyesi yapabilirsiniz. Setteki dâhilî tartı ile bebeğinizin ağırlığını da öğrenebilirsiniz. Katlanabilen küvetini depolamanın çok kolay olduğunu da belirtelim.

6. Evinizi oyun parkına çevirmek sizin elinizde: OldPapa 3'ü 1 Arada Çocuk Çadırı

Çocuklarınızın oyun parklarında ne kadar eğlendiklerini düşünün. Özellikle kış aylarında havalar oyun parkalarında vakit geçirmeye müsait olmadığında oyun parklarını eve taşımak ister misiniz? Tam da bu amaçla tercih edebileceğiniz OldPapa 3'ü 1 Arada Çocuk Çadırı; bir çadır, bir tünel ve bir top havuzundan oluşur. Çadırı kurduktan sonra çocuğunuzla oyun oynayabilir ya da çocuğunuz tek başına çadırında eğlenirken siz işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

7. Dışarıda tuvalet sorununa çözüm bulduk: Mycey Kullan At Klozet Örtüsü

Çocuğunuzun dışarıdayken "Tuvalete gitmem lazım." dediğinde başınızdan aşağı kaynar sular dökülür gibi oluyor mu? Böyle anlarda bakteriler, mikroplar ve virüsler zihninizde köşe kapmaca oynuyorsa sırada içinizi rahatlatacak bir öneri var. Mycey Kullan At Klozet Örtüsü ile çocuğunuz tuvaletini yaparken klozet ile temas etmez. Dışarı çıkarken çantanıza birkaç tane klozet örtüsü atmayı unutmayın!

8. Mini mini yaralara sevimli bantlar: Kisangel 50 Adet Karikatür Yuvarlak Bandaj

Çocuklar düşe kalka büyür, değil mi? Ufak tefek yaralanmalar canınızı sıkmasın. Kisangel 50 Adet Karikatür Yuvarlak Bandaj ile çocuklarınızın minik yaralarının zararlı mikroorganizmalar ile temasını kesebilirsiniz. Su geçirmeyen ve yaraya yapışmayan bantları aşı sonrasında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürün her ne kadar çocuklar için tasarlanmış olsalar da yetişkinler için de kullanıma uygun.

9. Sarmaş dolaş olmanın mutluluğu: ZuBu Halka Sling

Anne ve babaların bebeklerini kucaklarında taşımaları, miniklerin kendini daha güvende ve sakin hissetmesini sağlayabilir. Üstelik bu taşıma şekli ebeveynlere de kolaylık sağlayabilir. Siz de bebeğinizi kucağınızda taşımak istiyorsanız ZuBu Halka Sling'i deneyebilirsiniz. Bebeğinizin ağırlığını vücudunuza eşit olarak dağıtacak ürünü ev işlerinizi yaparken de kullanabilirsiniz. Ürünü bedeninize göre rahatça ayarlayabileceğinizi de belirtelim.

10. Çocuklarınız uzun yolculuklarda sıkılmasın: Ankaflex Arka Koltuk Organizeri

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Uzun yolculuklarda çocukları araç içinde oyalamak hiç de kolay olmaz. Neyse ki Ankaflex Arka Koltuk Organizeri ile sorunlarınız rafa kalkar. Organizer'e tablet, oyuncak, su ve atıştırmalık gibi çocuğunuzun yolculuk sırasında ihtiyaç duyabileceği eşyaları koyabilirsiniz. Bu sayede yolculuğun çocuğunuz için daha keyifli geçmesini sağlayabilirsiniz. Daha ne olsun, değil mi?

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