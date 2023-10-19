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  4. Her evde bulunan gizli tehlike! Severek tüketiyoruz ama zararlarını bilseniz asla yemezsiniz

Her evde bulunan gizli tehlike! Severek tüketiyoruz ama zararlarını bilseniz asla yemezsiniz

19.10.2023 06:51 | Son Güncelleme:
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Uzmanlar, tükettiğimiz bazı besinlerin kolesterol yükselmesine, damarların tıkanmasına ve kalp krizi riskinin artmasına sebep olduğu konusunda uyarıyor. Heart UK, çok fazla doymuş yağ içeren yiyecekler tüketmenin karaciğerlerin kolesterolü kontrol etme biçimini değiştirdiğini ifade ediyor.

Her evde bulunan gizli tehlike! Severek tüketiyoruz ama zararlarını bilseniz asla yemezsiniz

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl ortalama 17 milyon kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Kalp krizi ani gelişen sağlık durumlarından olduğu için doğru müdahaleyi yapmak zorlayıcı olabiliyor. Yine de kalp krizi riskini artıran yiyeceklerden uzak durmak ve belirtileri hakkında bilinçli olmak hayatı kurtarabiliyor.

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KANDA KOLESTEROL BİRİKMESİNE YOL AÇIYOR

Heart UK, "Karaciğer hücrelerimizde LDL [düşük yoğunluklu lipoprotein] reseptörleri var. LDL kolesterol kana geçtiğinde, bu reseptörler kolesterolü kandan alır ve parçalanmak üzere karaciğere götürür. Araştırmalar, çok fazla doymuş yağ yemenin reseptörlerin çok iyi çalışmasını engellediğini ve kanda kolesterol biriktiğini gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

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BU YİYECEKLERİ TÜKETMEDEN ÖNCE BİR DAHA DÜŞÜNÜN

Sınırlandırmanız daha iyi olan doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler şunları içerir:

  • Sütlü ve beyaz çikolata, şekerleme, kek, puding ve bisküvi
  • Hamur işleri ve turtalar
  • Kuzu pirzola gibi yağlı et
  • Sosis, hamburger ve kebap gibi işlenmiş etler
  • Tereyağı, margarin, kaz yağı ve içyağı
  • Hindistan cevizi ve hurma yağları, hindistan cevizi kreması
  • Krema, süt, yoğurt, taze krema ve peynir gibi tam yağlı süt ürünleri.

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DOYMAMIŞ YAĞ DAHA SAĞLIKLI

Heart UK şunları ekliyor: "Birçok yiyecek, doymuş ve doymamış yağların bir karışımını içerir. Daha fazla doymamış yağ içeren yiyecekleri seçmeye çalışın."

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Kalp-için sağlıklı olduğu düşünülen, diyetinizdeki doymuş yağlardan daha ağır basan doymamış yağlar, kalp hastalığı ve kalp krizi riskini azaltabilir. Doymamış yağ örnekleri şunları içerir:

  • Ayçiçeği, aspir, kolza tohumu, zeytin, yer fıstığı, ceviz ve mısır yağı gibi sebzelerden, Sert kabuklu yemişlerden ve tohumlardan elde edilen yağlar
  • Bu yağlara dayalı sürülebilir ürünler
  • Fındık ve tohumlar
  • Avokado
  • Ringa balığı, sardalya, uskumru, somon ve alabalık gibi yağlı balıklar

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TRANS YAĞ İÇEREN YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Doymuş yağa ek olarak insanların dikkat etmesi gereken başka bir yağ türü daha var.
Kolesterol seviyelerini ve kalp hastalığı riskini artırabilen diğer yağ türü trans yağlardır. Heart UK şöyle diyor: "Trans yağlar, bitkisel yağlar gibi doymamış yağlar, gıda işleme sırasında yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında yapılır. Trans yağlar bazen hamur işlerinde, keklerde, bisküvilerde, krakerlerde, kızarmış yiyeceklerde, paket servislerde ve sert margarinlerde bulunur.

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