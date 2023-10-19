Her evde bulunan gizli tehlike! Severek tüketiyoruz ama zararlarını bilseniz asla yemezsiniz

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl ortalama 17 milyon kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Kalp krizi ani gelişen sağlık durumlarından olduğu için doğru müdahaleyi yapmak zorlayıcı olabiliyor. Yine de kalp krizi riskini artıran yiyeceklerden uzak durmak ve belirtileri hakkında bilinçli olmak hayatı kurtarabiliyor.
Heart UK, "Karaciğer hücrelerimizde LDL [düşük yoğunluklu lipoprotein] reseptörleri var. LDL kolesterol kana geçtiğinde, bu reseptörler kolesterolü kandan alır ve parçalanmak üzere karaciğere götürür. Araştırmalar, çok fazla doymuş yağ yemenin reseptörlerin çok iyi çalışmasını engellediğini ve kanda kolesterol biriktiğini gösteriyor." ifadelerine yer verdi.
Sınırlandırmanız daha iyi olan doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler şunları içerir:
Heart UK şunları ekliyor: "Birçok yiyecek, doymuş ve doymamış yağların bir karışımını içerir. Daha fazla doymamış yağ içeren yiyecekleri seçmeye çalışın."
Kalp-için sağlıklı olduğu düşünülen, diyetinizdeki doymuş yağlardan daha ağır basan doymamış yağlar, kalp hastalığı ve kalp krizi riskini azaltabilir. Doymamış yağ örnekleri şunları içerir:
Doymuş yağa ek olarak insanların dikkat etmesi gereken başka bir yağ türü daha var.
Kolesterol seviyelerini ve kalp hastalığı riskini artırabilen diğer yağ türü trans yağlardır. Heart UK şöyle diyor: "Trans yağlar, bitkisel yağlar gibi doymamış yağlar, gıda işleme sırasında yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında yapılır. Trans yağlar bazen hamur işlerinde, keklerde, bisküvilerde, krakerlerde, kızarmış yiyeceklerde, paket servislerde ve sert margarinlerde bulunur.