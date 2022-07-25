Her gamerın günün birinde ihtiyacı olacağı evinde bulunması gereken ürünler

İster E-spor ya da Twitch yayıncılığı ister keyifle oyun oynamak için olsun, oyuncu bilgisayarları ve oyun ekipmanları gamerlar için büyük önem taşıyor. Dolayısıyla bu ürünleri özenle kullanmak gerekiyor çünkü cihaz ve ekipmanların bakımını yapmadığınız takdirde cebinizde büyük bir delik açılabiliyor. Neyse ki evde bulunduracağınız bazı aletler yardımıyla onların ömrünü uzatmak mümkün oluyor. Gelin, her gamerın bir gün mutlaka ihtiyaç duyacağı bu ürünleri beraber inceleyelim!

1. Küçük tadilatlar yaparken yorulmayın: Bosch Akülü Vidalama Makinesi

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Uzun saatler boyunca kullandığınız bilgisayarlar bir süre sonra çeşitli nedenlerden arıza çıkarabiliyor. Bilgisayar kasasının içerisinde küçük bir oynamadan bile kaynaklı olabilen bu arızalar, Bosch Akülü Vidalama Makinesi kullanılarak kolaylıkla çözülebiliyor. Kompakt bir makine olan ürün, yanında birçok farklı tornavida başlığıyla geliyor. Paket içerisinde bulunan şarj cihazıyla tamamen doldurulduktan sonra uzun bir süre kullanılabiliyor. Kasadaki vidaları bir çırpıda çıkarmanızı sağlayan alet, evdeki tadilatlar için de kullanılabiliyor. Kutu içerisinde gelen ürün fazla yer kaplamıyor. Üstelik küçük boyutu ve hafifliği sayesinde çanta içerisinde rahatlıkla taşınabiliyor.

2. Opticleaner Ekran Temizleme Seti ile ekran temizliğini hızlıca yapın

Toz ve kirin bilgisayarların en büyük düşmanı olduğunu bilmeyen neredeyse yok. Özellikle LCD ekranlara yapışıp kalan kirler, bir süre sonra görüntü kalitesini düşürebiliyor ve ekrana zarar verebiliyor. Bu sorun Opticleaner LCD Ekran Temizleyicisi ile hızlıca çözülüyor. Yanında gelen mikrofiber bez, toz ve kirin ekranlardan kolaylıkla temizlenmesini sağlıyor. Antistatik özelliği sayesinde de tozların yüzeye tutunmasını önlüyor. Yüzeyde bulunan tüm kir ve lekeleri iz bırakmadan çıkaran ürün, cihazlara kesinlikle zarar vermiyor. Üstelik gözlük, televizyon, tablet ve cep telefonunu temizlemek için de kullanılabiliyor.

3. Tozları kolayca temizleyin: T opiky Antistatik Fırça Seti

Oyuncuların en büyük sorunlarından biri, fan ve anakartta biriken tozlardan kaynaklanan donmalar oluyor. Bu durum, tek başınıza kolaylıkla baş edebileceğiniz bir problem olmasına rağmen çoğu zaman tamir için para verilebiliyor. T opiky Antistatik Fırça Seti yardımıyla hem paranız cebinizde kalıyor hem elinizin altında toz temizleyen pratik bir ürün bulunuyor. İki adet arkalı önlü fırçadan oluşan set yardımıyla fanların aralarına sıkışmış tozlar dahi kolayca çıkıyor. Anakart üzerinde titizlikle çalışmaya izin veren fırçalar, cihaza zarar vermiyor. Rahat ve ergonomik dizaynıyla da kullanım kolaylığı sağlıyor.

4. Bilgisayarınız varsa Zalman Yüksek Performanslı Termal Macun'u edinmeniz şart

Bilgisayar kullanan herkes ısınma sorunu yaşıyor. Bu sorun ise genellikle termal macunun etkisi geçtiği için yaşanıyor. Çoğu zaman fan veya işlemciden kaynaklı olduğu düşünülen bu problem için tamircilerde vakit kaybedilebiliyor. Neyse ki Zalman Yüksek Performanslı Termal Macun, ısınma sorununu bir çırpıda çözüyor. Fanı bilgisayarınıza takmadan önce işlemci üzerine uygulayabileceğiniz macunun altı aylık bir ömrü bulunuyor. Etkisi bittiğinde ise ısınma sorunları baş gösteriyor. Bu sorunu bir tornavida ve Zalman Termal Macun yardımıyla kendi başınıza çözmek epey kolay oluyor.

5. Tam bir fiyat performans ürünü: Powermaster 3’lü Aşırı Yük Korumalı Priz

Elektrik kesintilerinden ve voltaj düşüklüğünden oluşabilecek zararlardan bilgisayarınızı korumak ister misiniz? Sıradaki önerimizle bu mümkün! Powermaster 3’lü Aşırı Yük Korumalı Priz sayesinde cihazınız uzun vadede zarar görmekten korunmuş oluyor. Diğer elektrikli aletlerden kaynaklanan aşırı yük durumlarından bilgisayarınızı korumayı vadeden ürün pratikliğiyle da göz dolduruyor. Üstünde bulunan üç adet USB girişi ise başka cihazlarınızı bağlarken büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca iki metre kablo uzunluğuyla geniş bir kullanım alanı sunuyor. Ürünün açma kapama düğmesine sahip olduğunu da ekleyelim.

6. Monster Headset Stand sayesinde kulaklığınızın ömrü uzasın

Oyun oynayan ve oyun yayınları yapanlar için kulaklıklar hayati aksesuarlar arasında yer alıyor. İyi bir kulaklık edinen her gamer, aldığı ürünü uzun yıllar boyunca kullanmayı umut ediyor. Düşme, çarpma gibi sebeplerle çok hızlı bozulabilen bu ürünlerin ömrünü uzatmanız için harika bir tavsiyemiz var. Monster Headset Stand, kulaklıklarınızı asmak için kullanabileceğiniz oldukça havalı bir aparat. Siyah-neon yeşili kombinasyonu ve RGB ışıklarıyla gamerların gözü gibi baktığı kulaklıklarına hem şık hem güvenli bir alan sunuyor. Üzerinde bulunan USB çıkışları sayesinde kulaklıkları şarj etmek de çok kolaylaşıyor.

7. Dağınık duran kablolardan kurtulun: Digitus Kablo Düzenleme Kutusu

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Özellikle masaüstü bilgisayarda oyun oynayanların en büyük kâbuslardan biri her yerden çıkıp duran kablolar oluyor. Bu durum hem karmaşık bir görünüm yaratıyor hem kazalara sebep olabiliyor. Bu kâbustan kurtulmak için Digitus Kablo Düzenleme Kutusu yardımınıza koşuyor. Dikdörtgen şekli ve 16x41x14 cm boyutlarıyla birçok priz için uygun bir yuva oluyor. Böylece kutunun içerisinde topladığınız kablo dağınıklığını kimse görmemiş oluyor. Odanızı topladığı gibi çocuk ve evcil hayvan olan evlerde meydana gelebilecek kazaların önlenmesine de katkıda bulunuyor. Şık görünümlü kutu, dayanıklılığıyla da kullananlardan tam puan alıyor.

8. Artık klavyenizi temizlemek daha kolay: CMT Dust Daddy Tüy Temizleyici Aparat

Gamerlar için klavyesiz oyun oynamak pek mümkün olmuyor. Özellikle klavye tuşlarının düzgün çalışması oyunlarda hayati bir önem taşıyor. Tutukluk yapan tuşlar ise ani hareketler yapmanız gerektiğinde kâbusunuz olabiliyor. CMT Dust Daddy Tüy Toz Temizleyici Aparat ile bu sorunu çözmek çok kolay. Elektrik süpürgesinin borusuna takılabilen ürün, oldukça pratik bir kullanım sunuyor. Klavye tuşlarının arasına giren tüy, toz, kir ne varsa hızlıca temizliyor. Böylece klavyenin performansının da artmasına yardımcı oluyor. Üstelik bilgisayarınızın içi, halılar ve ulaşılması zor diğer yerlerde bulunan tozları da bu aparat yardımıyla temizlemek mümkün oluyor.