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Her hali muhteşem: Kendisi şifa, yağı doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

25.11.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarının başlangıcı çoğu mevsim değişiminde olduğu gibi birçok farklılığı beraberinde getirir. Soğuk havalar birçok şeye karşı isteksizliğin artmasına neden olurken diğer taraftan da grip, nezle gibi hastalıkların artmasına neden olur. Hastalıklardan uzak durmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmanız çok önemlidir. Bunun için tüketebileceğiniz bir doğal şifa var. Üstelik yağı da doğal afrodizyak kaynağı.

Her hali muhteşem: Kendisi şifa, yağı doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Ülkemizin neredeyse her bölgesinde yetişen kişniş bitkisi sağlığa olan faydaları ile adeta mucize yaratıyor. Aşotu, kizni ve Çin maydanozu olarak da bilinen kişniş, şifa dağıtıyor. Kişniş bitkisi, kişniş tohumu ve kişniş yağının ayrı ayrı faydaları var. Artan hastalıklara karşı ilaç niyetine kullanabileceğiniz kişniş tohumu bağışıklık sistemini onarıyor ve tavan yaptırıyor. Bir çay kaşığından daha az yiyerek bünyenizi taş gibi yapabilirsiniz.

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Kişniş otu, Ağustos ve Eylül aylarında olgunlaşır. Olgunlaştıktan sonra toplanarak gölgeli ve havadar bir bölgede kurumaya bırakılır. Daha sonra bitki sapından tutularak sallanır ve tohumları dökülür.

CİNSEL İSTEKSİZLİĞİ BİTİRİYOR

Kişniş bitkisinin dikkat çeken faydalarının başında cinsel isteksizliği bitirmesi yer alıyor. Doğal bir afrodizyaktır. Bundan dolayı libido yükseltici olarak da bilinir. Uzmanlar kişniş yağını cinsel hayatlarında sorun yaşayan çiftlere tavsiye ediyor. Doğal afrodizyak olan kişniş, libidoyu yükseltiyor.

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KİŞNİŞİN FAYDALARI

Kişniş tohumunu düzenli bir şekilde tüketerek görme kaybını önleyebilirsiniz.

Kişniş çayının faydaları ağız içinde oluşan bakteri ve kötü kokuyu gidermek ile görevlidir.

Kişniş çayını tüketenler, diş çürümesinden ve ağız kokusundan uzak bir yaşam sürecektir.

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Tansiyonu dengeleme görevine sahip olan kişniş baharatı, kalp hastalıklarını önleyecek kadar etkilidir.

Damarlardaki tıkanmayı önleyen kişniş olası bir kalp krizi riskini ortadan kaldırır.

C vitamini ve antioksidan bakımından zengin olan kişniş, sinir uçlarını uyarır.

Stres, kaygı, endişe ve uyku bozukluğu gibi sorunları 1 fincan kişniş çayı sayesinde önleyebilirsiniz.

Kişniş kalsiyum kaynaklarından biridir ve kemikleri koruyacak kadar güçlüdür.

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Ciltte yağlanma ve leke gibi durumları önler. Düzenli olarak kişniş yağını cildinize masaj olarak uygularsanız o bölgedeki sivilce, leke ve yaraların iyileşmesine yardım edersiniz.

Ayrıca kişniş çayı içerek genel cilt sağlığını korumuş olursunuz. Gençliğin sırrı 1 fincan kişniş çayında!

A vitamini, C vitamini, B vitamini ve pek çok minerali barındıran kişniş bağışıklık sistemi dostudur.


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