Her kadının gardırobunda bulunması gereken jean parçaları ve yapılabilecek harika kombinler

Hemen hemen her şeyle rahatlıkla kombinlenen jean parçalar çoğu zaman günün kurtarıcısı oluveriyor. Gece gündüz, spor şık fark etmeksizin siz de pantolonlardan ceketlere farklı modeldeki jean parçalara gönül verdiyseniz gardırobunuzda bulunması gereken jean parçalar ve yapılabilecek kombinler önerilerimize göz atmanızı öneririz.

1. Klasik bir jean ceket

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Her kadının gardırobunda mutlaka bulunması gereken parçalar listesinin üst sıralarında her mevsim uygun parçalarla kombinlenebilecek jean ceketler geliyor. Eğer siz de “Zamansız bir jean ceketim olsun.” diyorsanız Levi’s markasının klasikleşmiş modelleri arasında yer alan bu jean cekete mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Klasik mavi renkli, sivri yakalı ve kalçalara doğru daralan jean ceket; manşetler bulunan uzun kolları ve göğüsteki kapaklı düğmeli yama cepleri ile son derece spor-şık bir görünüme sahip. İlkbaharda ve sonbaharda tişörtlerin üzerinde kullanabileceğiniz Levi's Jean Ceketi dilerseniz yağışsız kış günlerinde kalın kazaklarınızla da tercih edebilirsiniz.

2. Sade beyaz bir bluz

Zamansız jean ceketinizin içine giyeceğiniz beyaz, crop kesim bir bluzla sade ve spor bir görünüm elde edebilirsiniz. Böyle bir günlük kombin için iç çamaşırlarıyla olduğu kadar günlük giyim parçalarıyla da beğeni toplayan Penti markasının beyaz renkli, kolsuz crop bluzu sizin için harika bir alternatif olabilir. Göğüs bölümünde bulunan cut-out detayıyla son derece şık bir görünüme sahip olan bluzun altına tercih edeceğiniz yüksek bel jean ile harika bir uyum yakalayabilir, jean ceket ile yapacağınız kombini şık bir dokunuşla tamamlayabilirsiniz.

3. Gece gündüz giyebileceğiniz bir jean modeli

Gece gündüz fark etmeksizin tercih edebileceğiniz bir jean modeli gardırobunuzun olmazsa olmaz parçalarından. Jean denildiğinde akla ilk gelen markalardan Mavi'nin Serenay Gold adını verdiği skinny model pantolonu neredeyse her kombinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir alternatif. Yüksek bel kesimi ve vücudu saran kalıbıyla son derece şık ve çekici bir görünüme sahip olan jean pantolonu deri bir ceket ve stilettolarla tercih ederek şık bir gece kombini oluşturabileceğiniz gibi sade bir tişört, sweatshirt ve spor ayakkabılarla kullanarak casual bir görünüm elde edebilirsiniz.

4. Skinny jean ve deri ceket kombiniyle harika görünebilirsiniz

Çok efor sarf etmeden şık bir gece kombini oluşturmak istiyorsanız klasik skinny jeaninizin üzerine zevkinize hitap eden bir body ve deri ceket giyebilir. Altına da stiletto veya topuklu bootieler tercih ederek harika bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu kombin fikri hoşunuza gittiyse Only markasının biker model deri ceketine mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. %50 viskoz, %50 polyesterden üretilen biker model kısa ceket, çıtçıtlı yaka detaylarıyla son derece çekici ve şık bir görünüme sahip. İlkbahar ve sonbahar aylarında gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz ceketi hem gündüz hem gece kombinlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

5. Her ortama uygun siyah jean

Her ortama uyum sağlayabilecek bir jean pantolon istiyorsanız aradığınız alternatif DeFacto markasının siyah renkli skinny jean modeli olabilir. Vücudu saran yapısıyla hatlarınızı güzel bir şekilde ortaya çıkaracak jean modeli yüksek beliyle alt karın bölgesini toparlayarak daha fit bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. %98 pamuk %2 elastandan üretilen jean, yumuşacık yapısıyla gün boyu konforlu hissetmenize olanak tanıyor. Şık, siyah bir gömlek ve stilettolarla kombinleyerek son derece iddialı bir görünüm elde edebileceğiniz jean modelini dilerseniz en sevdiğiniz tişört ve spor ayakkabılarınızla kombinleyerek spor ve rahat bir stil de ortaya koyabilirsiniz.

6. Jean kombinlerin en havalı parçası: Saten gömlek

Siyah skinny jeanin üzerine şık bir gömlek giyerek çok da efor sarf etmeden şık bir görünüm elde etmek istiyorsanız aradığınız alternatif Holly Lolly markasının oversize kesimli siyah renkli saten gömleği olabilir. Gömleğin düğmelerini iliklerken göğüs dekoltenizi zevkinize uygun olacak şekilde ayarlayabilir, en sevdiğiniz kolye ile kombininize şıklık katabilirsiniz. Saten gömlek ve skinny jean ile yapacağınız kombinin altına mevsimine göre stiletto veya topuklu bir bootie tercih ederek son derece şık ve dikkat çekici bir görünüm elde edebilirsiniz. Dilerseniz bu kombinde saçlarınızı toplayıp kulaklarınıza da sallantılı küpeler takarak şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

7. Herkesin gönlüne taht kuran mom jeanler

Son yıllarda herkesin gönlüne taht kuran ve gardıropların demirbaşı olan jean parçaların başında mom jeanler geliyor. Siz de hem rahatlığı hem şıklığıyla mom jeanlere gönlünü kaptıranlardansanız Pull&Bear markasının slim fit kalıplı mom jean modeli tam size göre. Yüksek bel kesimi, vücuda hafifçe oturan slim fit kalıbı ile son derece spor-şık bir görünüme sahip olan mom jean, klasikleşmiş jean rengiyle de her kombinin yıldız parçalarından biri olmaya aday. Üzerine askılı bluzlardan croplara kadar dilediğiniz her parçayı tercih edebileceğiniz mom jeani spor ayakkabılarınızla ve postallarınızla kombinleyerek maskülen bir şıklık elde edebilirsiniz.

8. Her zaman kurtarıcı basic tişörtler

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Slim fit kalıplı bir mom jeanin üzerine hiç düşünmeden rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir parça arıyorsanız W White&B Basics in Style markasının düze kesimli gri tişörtü tam size göre bir seçim olabilir. Bol kesimi ile yüksek belli mom jeanlerle harika bir uyum yakalayacak olan gri tişört modeli yumuşacık dokusuyla da gün boyu konforlu hissetmenizi sağlayacak. Üzerine alacağınız bir sweatshirt ile tamamlayabileceğiniz kombininizin altına en sevdiğiniz spor ayakkabıları tercih ederek son derece şık bir günlük stile kavuşabilirsiniz.

9. Jean bir mini etekle farklı kombinler...

Etek giymeyi sevenlerdenseniz jean eteğiniz mutlaka olmalı. Gardırobunuzun joker parçaları arasında yer alacak bir etek arıyorsanız Lee Cooper markasının kısa jean etek modeline göz atmanızı öneriyoruz. Vücudu saran yapısı ve sade tasarımıyla son derece spor şık bir görünüme sahip olan jean eteği ister askılı bluzlarınızla ister halter yaka dar bir üstle kombinleyebilirsiniz. Altına tercih edeceğiniz bir spor ayakkabı veya mevsimine göre bir sandaletle stilinizi tamamlayabilirsiniz. Kış aylarında da külotlu çoraplar ve botlarla kombinleyebileceğiniz mini etek modeli gardırobunuzun joker parçalarından biri olabilir.

10. Ve tabii ki yaz mevsiminin yıldızı şortlar

Sıcak yaz aylarında günlük giyimde en sık tercih edilen parçaların başında şortlar geliyor. Sıcak havalarda her tür spor kombininizde tercih edebileceğiniz bir jean şort arıyorsanız Crazy Age markasının jean şort modeline mutlaka göz atmalısınız. Yüksek bel kesimi, önünde bulunan 5 düğmesi ile son derece spor şık bir görünüme sahip olan bu jean şort modeli kısa kıvrık bacak modeliyle de bacak boyunuzu olduğundan daha uzun göstermeye yardımcı oluyor. %92 pamuktan üretilen kumaşı, yumuşaklığı ve esnekliğiyle konforlu bir kullanıma sahip olan şortu yaz mevsiminde en sevdiğiniz tişörtlerinizle kombinleyerek spor bir görünüm elde edebilirsiniz.