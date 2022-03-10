Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Kıyafet seçimi ne kadar etkiliyse iç çamaşırı seçimi de kişinin öz güveni üzerinde o kadar büyük bir etkiye sahip. İçinde konforlu ve güzel hissettiğiniz iç çamaşırlarıyla gün boyu çok daha öz güvenli olabilirsiniz. Elbette, bu parçaların da kendine özel bir modası var. Trendlere uygun, kaliteli ve göz alıcı iç çamaşırı önerilerini sizin için derledik. Haydi gelin, birlikte inceleyelim!

1. Gerçek bir klasik: dantelli takımlar

Giydiğinizde kendinizi daha öz güvenli ve güçlü hissedeceğiniz, modaya uygun iç çamaşırı alternatifleri arıyorsanız We Secrets markasının mor renkli dantelli takımına mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Markanın iki parçadan oluşan takımının içinde göğüs dekolteli kıyafetlerle uyum sağlayabilecek V yakalı, arkadan kopçalı bir bralet ve brazilian kesim dantelli bir külot bulunuyor. Mor rengi ve dantel detaylarıyla son derece şık bir görünüme sahip. %65 pamuktan üretilmiş olan bu takım, rahatlığıyla da kalbinizi çalacak gibi görünüyor.

2. Çok amaçlı braletler

Son yıllarda birçok kadının gönlüne taht kuran braletler bu yıl da en moda iç çamaşırları arasında yer alıyor. Her zevke hitap eden ürünleriyle dikkat çeken Penti markasının Luna Corded isimli bralet modeli hem şıklığı hem çok amaçlı kullanılabilir olmasıyla mutlaka göz atmanız gereken ürünler arasında yer alıyor. Kadife dokusu, göğüs bölümündeki dantel ve şerit detaylarıyla son derece şık bir görünüme sahip olan bu braleti üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz. Ürünü, ister giysilerinizin içine iç çamaşırı olarak isterseniz de yüksek belli bir pantolon ve blazer ceketle kombinleyip bluz olarak kullanabilirsiniz.

3. Hem rahat hem seksi külotlar

Modaya uygun iç çamaşırları seviyor ancak rahatlığınızdan da ödün vermek istemiyorsanız Pollara markasının slip model külotlarına göz atmanızı öneririz. Çiçek motifli dantel detayları ve transparan kumaşı ile son derece seksi bir görünüme sahip. Külot modeli; hipster kesimi, rahat kalıbı ve yumuşak astarıyla son derece konforlu bir kullanım sunuyor. V kesimiyle düşük bel pantolonlarınızla da rahatlıkla uyum sağlayabilecek şık ve rahat bu iç çamaşırlarıyla kendinizi hem çekici hem konforlu hissedebilirsiniz. Külotların çamaşır makinesinde 30 derecede yıkanabildiğini de hatırlatalım.

4. Sadelikten ve konforundan ödün vermeyenler için

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İç çamaşırı tercihinde sadelikten yana olanlar için son derece modern ve şık birçok alternatiften biri de Calvin Klein markasının string model külotları. Pamuk-modal karışımından üretilen ve nefes aldıran yapısıyla son derece konforlu bir kullanım sunan string külot oldukça yumuşak bir dokuya sahip. Ürün, klasik Calvin Klein lastik kuşağıyla son derece şık bir görünüme sahip. Yumuşak yapısıyla neredeyse yokmuş gibi rahat hissettiren, beyaz, gri ve siyah renk alternatifleri bulunan çamaşırı tercih ederek gün boyu konforlu bir his yaşayabilirsiniz.

5. Sade ama seksi bir büstiyer

Her kadının gardırobunda olması gereken modaya uygun iç çamaşırı modelleri önerilerinde tercih edebileceğiniz bir alternatif de Koton markasının dantel detaylı büstiyer modeli olabilir. Sadeliğiyle olduğu kadar seksiliği ve rahatlığıyla da dikkat çeken büstiyer, gün boyu hem konforlu hem öz güvenli hissetmenizi sağlayacak çamaşır modellerinden biri. Göğüs kupunda bulunan pedleri ve balenleriyle son derece rahat bir kullanıma sahip. Büstiyer, şıklığıyla transparan bluz ve gömleklerin içine tercih etmek için de son derece uygun bir tasarıma sahip.

6. Yüksek belli külotlar

Yüksek bel modası her parçada olduğu gibi iç giyimde de çok dikkat çekiyor. Siz de son yıllarda yeniden hayatımızda büyük bir yer edinen yüksek bel modasını seviyorsanız Imoda markasının yüksek bel külotlu iç çamaşırı takımına mutlaka göz atmanızı öneririz. Bir adet siyah yüksek belli slip külot, bir adet de siyah dolgusuz sütyenden oluşan takımda yer alan her iki parça da rahatlığı ve şıklığıyla ön plana çıkıyor. İnce askılarıyla son derece zarif bir görünüme sahip olan sütyeni özellikle askılı bluzların içine rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

7. Hem seksi hem kullanışlı

Kombininizi bir üst seviyeye taşıyacak, rahat edeceğiniz bir iç çamaşırı arıyorsanız bodysuit modellerine mutlaka göz atmalısınız. Bslingerie markasının dantel detaylı bodysuit modeli; derin V yakası, incecik askılarıyla son derece şık ve zarif bir görünüme sahip. Son derece konforlu bir kullanım sunan bodysuit modeli; şık tasarımıyla yüksek belli pantolon ve etekler ile blazer ceketlerin içine tercih ederek stilinizi ortaya koymanızı sağlayacak. Yaz mevsiminde yüksek belli şortlarla tercih ederek spor şık bir kombin de oluşturabileceğiniz bu model, sizin için harika bir seçim olabilir.

8. Toparlayıcı ve çok şık

Toparlayıcı sütyen denildiğinde aklınıza pek de şık olmayan ve demode modeller geliyor, büyük göğüslü kadınların pek de şık olmayan iç çamaşırlarına mahkum olduğunu düşünüyorsanız Kingspearl markasının bu sütyen modeli fikrinizi değiştirebilir. Markanın son derece modern ve şık bir tasarıma sahip olan sütyen modeli göğüslerinizi toparlarken transparan tül, onu çevreleyen güpür detaylarıyla son derece şık bir görünüm sağlıyor. Kapsız, süngersiz, telli yapısı ve ayarlanabilir askılarıyla son derece konforlu bir kullanım sunan ürün, toparlayıcı sütyenlerle ilgili ön yargılarınızı ortadan kaldıracak bir alternatif.

9. Farklı tarzlara uygun ve kullanışlı

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Göğüs dekoltesini zevkinize göre ayarlayabileceğiniz, dilediğinizde yüksek belli pantolon ve eteklerinizle kombinleyebileceğiniz bir iç çamaşırı alternatifine ne dersiniz? Eğer hem seksi ve çekici hem kullanışlı iç çamaşırları ilginizi çekiyorsa Comondear markasının oldukça şık bir görünüme sahip uzun kollu bodysuit modeline mutlaka göz atmalısınız. Transparan detaylarıyla oldukça seksi görünen bu parçaya bayılacaksınız. Vücudu sararak harika bir şekilde toparlayan bodysuit modeli ön tarafında bulunan kopçalar sayesinde göğüs dekoltesini dilediğiniz gibi ayarlayabilmenize olanak tanıyor. Şık bir restorana veya bir kokteyl davetine giderken yüksek belli pantolonlarınızla ve kalem eteklerinizle kombinleyebileceğiniz parçayı dilerseniz yüksek belli bir mom jeanle kombinleyerek daha rahat bir görünüm elde edebilirsiniz.

10. Zamansız jartiyer takımları

İç çamaşırı tercihi yaparken modaya uygun ve zamansız parçalar aklınızı çeliyorsa Pierre Cardin markasının oldukça zarif bir tasarıma sahip olan jartiyer takımı sizin için harika bir seçim olabilir. Tamamen dantel detaylı parçalardan oluşan straplez modeldeki sütyen, hem rahatlığı hem şıklığıyla kalbinizi çalacak. Ayrıca çıkarılıp takılabilir askıları sayesinde dilediğinizde askısız olarak kullanabileceğiniz sütyen kalıbıyla da son derece konforlu hissetmenizi sağlıyor. Çok şık dantelli çoraplarıyla birlikte gelen bu takımın her parçası zarifçe tasarlanmış. Esnek jartiyerleri elbise ve eteklerin altında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dilerseniz takımın beyaz modelini de açık renkli kombinleriniz için tercih edebilirsiniz.