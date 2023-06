Her kadının sahip olması gereken temel malzeme! İnce çizgileri ve kırışıklıkları geçiriyor

Cildimizin nemlendirilmesini yeterli seviyede yapamamak cildin kurumasına ve kolayca kırışmasına neden oluyor. Ciltte meydana gelen ince çizgiler ve kırışıklıklar zaman geçtikçe derinleşiyor. Bu kırışıkları önlemek, daha genç görünmek için doğru cilt bakım rutinini oluşturmak ve cilde iyi gelecek ürünleri kullanmak gerekiyor. Dr. Saniyya her kadının dolabında olması gereken temel cilt bakım ürünlerini açıkladı.





Dr Saniyya'nın daha genç bir cilt için ilk tavsiyesi, "yaşlanma belirtilerini gözle görülür şekilde azaltmak ve çeşitli cilt sorunlarını tedavi etmek için en kanıtlanmış bileşenlerden biri" olarak tanımladığı iyi bir retinole yatırım yapmaktı.

HÜCRE DÖNÜŞÜMÜNÜ ARTIRIR

Retinol, A Vitamininin bir türevidir ve hücre dönüşümünü artırarak ve kollajen ve elastin üretimini uyararak çalışır. “İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü en aza indirmenin yanı sıra cilt dokusunu ve tonunu iyileştirme de dahil olmak üzere birçok faydası var.

CİLDİNİZE UYGUN RETİNOLÜ SEÇMEK ÖNEMLİ

"Pigmentasyon önemli ölçüde iyileşebilir ve hatta sivilce ve lekelere yardımcı olabilir. Cilt rutininize dahil etmek için önemli bir bileşendir. Retinolün gücü ve formülasyonu da önemlidir, bu nedenle hangi tip retinolün sizin için uygun olduğunu belirlemek için bir cilt konsültasyonu yaptırmaya değer."

HER GÜN KULLANMAK GEREKİYOR

Uzman bir sonraki ipucunda güneş kremini sadece güneşli günler için değil her zamanda kullanmak gerektiğini belirtti. “Her bir kişi için, her gün mutlak bir zorunluluktur. Güneş kremi, uzun süreli cilt sağlığını korumak için açık ara en önemli cilt bakım ürünüdür. “İnce çizgiler, kırışıklıklar, güneş lekeleri ve pigmentasyon gibi yaşlanma belirtilerini önlemede esastır.”

KANSERE NEDEN OLAN IŞINLARDAN KORUR

Geniş spektrumlu, en az faktör 50 "yaz veya kış her gün kullanılacak" bir güneş koruyucu önerdi. Sadece erken yaşlanmayı önlemekle kalmaz, aynı zamanda cildinizi cilt kanserine neden olabilecek zararlı UV ışınlarından da korur."

C VİTAMİNİ CİLT TONUNU EŞİTLER VE AYDINLATIR

Son olarak, C vitamini bir antioksidandır ve uzmanın açıkladığı üzere ciltle temas eden zararlı serbest radikallerle (toksinler) savaşabilir. "Serbest radikaller cilde zarar verebilir ve erken yaşlanmaya neden olabilir. C vitaminini güneş kremi ile birleştirmek, cildi zararlı UV ışınlarından da koruyabilir. C vitamini, pigmentasyonu azaltmaya ve genel cilt tonunu aydınlatmaya yardımcı olan harika bir bileşendir."