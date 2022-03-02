Her kategoride arkadaşlarınıza alabileceğiniz 100 TL altı hediye fikirleri

Hediyelerin bizi ne kadar sevindirdiğini ve değerli hissettirdiğini biliyoruz. Konu hediye almak değil de vermek olunca binlerce alternatif arasından seçim yapmak hiç de kolay olmuyor. Alacağınız hediyelerin anlamlı ve işe yarar olması da bir o kadar önemli. Neyse ki hediye seçerken risk almanıza gerek kalmayacak çünkü arkadaşınızın severek kullanacağı, her kategoriden 100 TL altı hediye önerilerimizle karşınızdayız! Gelin hem kullanışlı hem bütçe dostu hediye fikirlerine hep beraber göz atalım.

1. Hem şık hem kullanışlı: Polosmart PSSW01 Smart Fit Akıllı

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Sizin için listelediğimiz bütçe dostu hediye fikirlerinden ilki, Polosmart PSSW01 Smart Fit Akıllı Bileklik. Akıllı bileklikler en çok tercih edilen giyilebilir teknoloji ürünleri kategorisinde yer alıyor. Antrenman takibi, adımsayar, kalori ölçer gibi fonksiyonlarıyla düzenli spor yapan ve sağlığına dikkat eden arkadaşınızı sevindirebilir, hayatını oldukça kolaylaştırabilirsiniz. Üstelik uzun süre şarj gerektirmeyen akıllı bilekliğin mesaj bildirimi sayesinde telefonunuza gelen bildirimleri rahatlıkla görebilirsiniz. Kadranına yerleştirilen USB şarj soketi ile saati herhangi bir şarj adaptörüyle kolayca şarj edebilirsiniz. Ürün, şık ve zarif tasarımıyla kadın veya erkek fark etmeksizin tercih edebileceğiniz hediye alternatiflerinden biri olabilir.

2. İçeceğini yanından ayırmayanlara özel: Lavin Mug Termos

Eğer güne çay ya da kahve içmeden başlayamayan, içeceğini yanından eksik etmeyen arkadaşınıza ne alacağınızı bilmiyorsanız sizin için Lavin Mug Termos Kupa müthiş bir hediye seçeneği olabilir. İster seyahatlerde ister iş yerinde veya sporda rahatlıkla kullanılabilen ürün, içecekleri saatlerce taze ve sıcacık tutar. Tabii sadece sıcak içecekler için değil, soğuk sevenlerin de işini kolaylaştırır. Paslanmaz çelikten üretilen termos kupayı sevdikleriniz için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Dilerseniz arkadaşınızın içmekten hoşlandığı kahvelerden bir set oluşturarak mutluluğuna mutluluk katabilirsiniz.

3. İster su ısıtın ister kahve yapın: Sinbo Scm-2948 Elektrikli Cezve

400 ml kapasiteli Sinbo Scm-2948 Elektrikli Cezve, çat kapı gelen misafirlere hızlıca Türk kahvesi yapma konusunda oldukça avantajlı ürünlerden biri. Özellikle su ısıtma özelliği ile mutfakta büyük bir kolaylık sağlar. Tek seferde 5 fincan kahve yapma olanağı sunan elektrikli cezve, fazla ısındığında, susuz kaldığında ya da kahve hazır olduğunda otomatik kapanma özelliğiyle güvenle kullanılır. Aynı zamanda kablosuz olduğu için hareket özgürlüğü de sağlar. İdeal boyutuyla mutfakta ekstra yer kaplamaz. Ürün, sunduğu kullanım kolaylığı ve zengin özellikleriyle arkadaşınız için seçebileceğiniz en iyi hediye alternatiflerinden biri.

4. Soğuk kış günlerinin kurtarıcısı: UCC İçi Yünlü Kışlık Panduf

Arkadaşınızın baktıkça sizi hatırlayacağı bir hediye önerisiyle karşınızdayız. Ev botları şüphesiz soğuk kış günlerinin hayat kurtarıcı parçalarından biri. Kış mevsimine tam uyacak UCC İçi Yünlü Kışlık Panduf, ayakları soğuktan korur ve sıcacık tutar. Geniş renk ve beden skalasıyla hem erkek hem kadın arkadaşınız için değerlendirebilir, seveceği renklerde bir panduf tercih edebilirsiniz. Ürünün yumuşak tabanları uzun süre kullanılsa da ayakları rahatsız etmez. Üstelik çamaşır makinesinde de rahatlıkla yıkanabilir. Aşınmaya dayanıklı yapısı ise uzun süre sorunsuz kullanım imkanı sunar.

5. Cilt bakımına özen gösterenler için: MF Product Allure 0140 Elektronik Yüz Temizleme Cihazı

Sıradaki önerimiz ise cilt bakımı yapmadan günü bitiremeyen arkadaşınız için! MF Product Allure Elektronik Yüz Temizleme Fırçası, 4 farklı başlığıyla cildin birçok ihtiyacını karşılar. Masaj aleti sayesinde kan akışını hızlandırır ve daha canlı, genç, parlak bir cilt görünümü sağlar. Yağlı veya kuru fark etmeksizin tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun tasarlanan cihaz, iki kademeli hız ayarıyla daha etkili bir yüz temizliği sunar. Üstelik normal ve yağlı ciltler için ayrı üretilen başlıklarıyla yağlı ciltlerin kaçamadığı sebum dengesizliği sorununu da engellemeye yardımcı olur.

6. Akşamlarınız bol eğlenceli geçsin: Monopoly Deal Kart Oyu

Akşamları oyunsuz geçirmeyen arkadaşlarınız bu hediyeyi çok sevecek! Kart oyunlarına meraklı arkadaşlarınızın diledikleri yerde ve zamanda keyifli vakit geçirmelerine yardımcı olacak Monopoly Deal Kart Oyunu'nda rekabetten ve yüksek tempodan zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Klasik Monopoli oyununa alternatif oluşturan kart oyununu kazanmak için tek yapmanız gereken, 3 farklı renk grubuna ait kartları toplayarak oyunun galibi olmak! Tabii oyunun içinde sizi kazanmanın eşiğinden döndürecek kartlar da yer alıyor. Bu yüzden eğlenceli olmasının yanı sıra bol dikkat isteyen bir oyun olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

7. Oyun düşkünü arkadaşınız bayılacak: HP M160 Işıklı Kablolu Oyuncu Mouse

Saatlerce oyun oynayan arkadaşınızı mest edecek bir hediye fikriyle geldik. HP M160 Işıklı Kablolu Oyuncu Mouse, büyüleyici tasarımıyla herkesi kendine hayran bırakmayı başarıyor. Üründe yer alan aydınlatmalar, gamerların yakalamak istediği atmosferi kolayca oluşturur. Ayrıca yüksek hassasiyeti sayesinde oyun sırasında arkadaşınızın oldukça hızlı hareket etmesini sağlar. Elin fiziksel yapısına uygun tasarlandığı için yorgunluk veya ağrı hissetmesini önler. Hem sağ hem sol elini kullananlar için tasarlanan mouse, kıvrımlı yüzeyiyle parmakları destekler. Oyun düşkünü arkadaşınız için başka bir hediye düşünülemezdi doğrusu!

8. O hediye, neden kitap olmasın ki? Aldous Huxley, Cesur Yeni Dünya

Okumayı sevenlere alınabilecek en hoş ve ince düşünülmüş hediyelerden biri de kitap olsa gerek. Aldoux Huxley'nin en dikkat çekici distopik eserlerinden Cesur Yeni Dünya, savaş dönemlerinde dünyayı kaplayan o karanlık havayı müthiş bir dille okuyucularına anlatır. Savaş ve teknolojinin insan üzerindeki etkisine değinirken artan maddiyat ile tüketim ilişkisinde insanı yalnızca bir madde olarak görür. İnsanın insanca yaşamasını sağlayan tüm zevklerini yok edecek yeni bir dünya düzeninden bahseder. Konusuyla da oldukça dikkat eden eser, mutlaka arkadaşınızın kütüphanesinde yer almalı.

9. Aydınlatmada tuzunuz bulunsun: Osram Renk Değiştiren Uzaktan Kumandalı LED Ampul

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Ev dekorasyonuna ve aydınlatmalarına önem veren arkadaşınız için aradığınız hediye bu olabilir! Osram Renk Değiştiren Uzaktan Kumandalı LED Ampul; sarıyla beyaz ışık dahil olmak üzere 15 farklı renk seçeneği ve kolay kullanımıyla arkadaşınızın kalbini fethedecek bir ürün. İster salonunu ister yatak odasını uzaktan kumanda yardımıyla dilediği renkte aydınlatabilir. Dim edilebilen ürünü istediği seviyede ayarlayabilir. Üstelik bir tuşla romantik bir ortam yaratabilir. Adeta "Fiyatı uygun ama işlevi çok olsun." diyenler için tasarlanan akıllı aydınlatmayı mutlaka hediye listesine eklemelisiniz.

10. Sporda tam verim için Delta 3'lü Pilates Bandı Seti

Direnç lastikleri, yapılan sporun daha etkili ve verimli olması için gereken ürünlerden biri. Belirli bir spor rutini olan arkadaşınız için oldukça faydalı Delta 3'lü Pilates Bandı Seti ise tam bir fiyat performans ürünü. Set içinde yer alan 3 ayrı zorluk düzeyindeki bantlar hem başlangıç hem ileri seviyede egzersiz yapan arkadaşınızın işini kolaylaştırır. Sadece spor salonunda değil, evde de rahatlıkla kullanılır. Küçük yapısıyla yer kaplamadığı için rahat taşınır. Seti içindeki bant renkleri, egzersiz düzeye göre hangi bandı kullanabileceği konusunda yardımcı olur.