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  4. Her satırı korkunç! 70 yaşındaki kadını öldürüp dehşeti yaşattı: Bununla da yetinmeyip cenazeyi bastı

Her satırı korkunç! 70 yaşındaki kadını öldürüp dehşeti yaşattı: Bununla da yetinmeyip cenazeyi bastı

13.06.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da yaşanan kaçak fil kabusu akıllara durgunluk verdi. Dalma Doğal Yaşamı Koruma Alanı'nda barınan vahşi fil alandan çıkarak su çekmeye giden 70 yaşındaki Maya Murmu'ya saldırarak dehşeti yaşattı. Murmu hayatını kaybetti. Ancak yaşlı kadına bunları yaşatan ve gözünü adeta intikam hırsı bürüyen fil bununla da yetinmedi. 70 yaşındaki kadını öldürdükten sonra cenaze yakma törenine giderek, adeta kadının cesedini çiğnemek için geri döndü.

Her satırı korkunç! 70 yaşındaki kadını öldürüp dehşeti yaşattı: Bununla da yetinmeyip cenazeyi bastı

Hindistan'da yaşanan olay tam anlamıyla kan dondurdu. Bir fil tarafından çiğnenerek öldürülen 70 yaşındaki kadının başına gelenler dünyada gündem oldu. İngiliz basınından ve Hint medyasından birçok kuruluş, Doğal Yaşamı Koruma Alanı'ndan uzaklaşan vahşi fil tarafından önce öldüren sonra aynı fil tarafından cenazesinde cesedi çiğnenen kadının başına gelenleri manşetlerine taşıdı.

HİNDİSTAN'DA DÜNYAYI ŞAŞIRTAN FİL FACİASI!

Peki Hindistan'daki fil kabusu nasıl yaşandı?... Hint medyasından "The Print" sitesinin yerel emniyet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ülkenin doğusundaki Carkand eyaletinin Jamshedpur kentinin yaklaşık 16 kilometre yakınlarındaki Dalma Doğal Yaşamı Koruma Alanı'nda barınan vahşi fil alandan uzaklaştı.

Komşu Odişa'nın Mayurbhanj bölgesine kadar ilerleyen fil, burada su çekmeye giden 70 yaşındaki Maya Murmu'ya saldırdı. Yaralanan Murmu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fil bu sefer de ailesinin Murmu için hazırladığı cenaze yakma törenine gelerek buradaki odun yığınlarının arasından cesedi aldı. Vahşi fil cesedi çiğnedikten sonra bölgeden uzaklaştı.

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SON YILLARDA İNSANLARA KARŞI SALDIRGANLAŞTILAR

Ülkenin Andra Pradeş eyaletinde mayıs ayında bir köye inen fil sürüsü, burada erkek bir çiftçiyi öldürmüştü.

Aşırı sıcakların vurduğu Hindistan'da Mayurbhanj bölgesi son yıllarda kuraklığın pençesinde.

Doğal yaşam alanları azaldığından yerleşim alanlarına yaklaşmak zorunda kalan vahşi hayvanların insanlara yönelik saldırıları son yıllarda sık sık görülüyor.

İklim değişikliği de fillerin yaşamını oldukça zorlaştırıyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle su kaynakları kuruyan filler, yeni kaynak arayışıyla yerleşim alanlarına yaklaşabiliyor ve burada insanlara saldırabiliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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