Her şey çocukların kavgasıyla başladı! Barışmak için buluşan aileler arasında çatışma: Yaralılar var

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Zafertepe Mahallesi 536 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde iki aileye mensup çocuklar arasında çıkan kavgaya büyükler de karışınca gerginlik yaşandı. Aradaki husumetin büyümemesi için çevredeki ortak arkadaşlarının girişimi ile iki aile barışmak amacıyla bir araya geldi. Barış görüşmesi sırasında taraflar arasındaki gerginliğin artmasıyla sözlü tartışma başladı. Hakaret eden aile bireyleri, ardından tekme-yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı.

BARIŞMAK İÇİN BULUŞTULAR, SİLAHLARLA ATEŞ AÇTILAR

Aileleri barıştırmak amacıyla buluşturan yakınlarının ayırmaya çalışmasına rağmen tekme ve yumruklu kavga, bir anda bıçak ve silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabanca ile açılan ateş sonucu Muhammet B. (27), Zübeyde B. (22), Hamide B. (62), Serkan İ. (32), Burhan B. (21) ve Ramazan Y. (44) vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçma ve mermilerle yaralandı.

4 KİŞİ SAÇMA İLE 2 KİŞİ İSE MERMİ İLE YARALANDI

Çevrede oturanların panik ve korku yaşadığı olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, yaralıların bazıları ambulans ile bazıları ise vatandaşlar tarafından hastanelere götürüldü. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ramazan Y. ve Hamide B.'nin ayağından, Zübeyde B. ve Muhammed B.'nin göğsünden saçma ile yaralandığı öğrenildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan tabancadan açılan ateş ile vuruldukları belirlenen Burhan B.'nin sol dizinden, Serkan İ.'nin ise göğsünden yaralandığı bildirildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan, Serkan İ. ile Muhammed B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.