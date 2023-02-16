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Herkes aynı hatayı yapıyor! Havluları taş gibi sertleştiriyor

16.02.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banyoda ve mutfakta sık sık kullandığımız havlular zaman içerisinde sertleşebiliyor. Ancak sert havlular istenmeyen görünümlere sebep olurken cildin zarar görmesine yol açabiliyor. Temizlik uzmanları havluların sertleşmesinin basit hatalardan kaynaklandığını belirtiyor. Aşağıdaki hatalardan uzak durmak sertleşen havlularınızı yumuşacık yapacak.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Havluları taş gibi sertleştiriyor

Otel havluları gibi yumuşacık havluları kullanmak istiyorsanız bunun çözümü çok kolay! Havlularınızın daha temiz olması için yaptığınız bazı uygulamalar ve gözden kaçan ipuçları havlunun sertleşmesine neden oluyor. Sert havlular cildin hasar görmesine sebep olabiliyor. Temizlik uzmanları havlularınızın yumuşacık olması için yapacağınız uygulamaları paylaştı.

HAVLULARI SERTLEŞTİREN HATALAR

1- ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ AŞIRI DOLDURMAK

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Çamaşır uzmanı Deyan Dimitrov, havluların yumuşak ve emici kalması için "doğru" yıkanmaları gerektiğini söyledi. “Havlu yıkamaya başlarken, her havlunun düzgün bir şekilde durulanması için makineyi aşırı yüklememek önemlidir. Ortalama büyüklükte bir çamaşır makinesi için, yedi banyo havlusu, herhangi bir zamanda yıkamanız gereken maksimum miktardır."

2- ÇOK FAZLA DETERJAN KULLANMAK

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Havluları yıkarken havluların sertleşmesine neden olabilecek kaçınılması gereken yaygın bir hata çok fazla deterjan kullanmaktır. Deyan şunları kaydetti: "Normalden biraz daha az deterjan kullanmaya çalışın - çünkü havlular aşırı deterjanla dolduğunda, biriken sabun kalıntısı nedeniyle sertleşir ve çizilir."

3- BEYAZ SİRKE VE KARBONAT KULLANMAMAK

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Havlu yıkamak söz konusu olduğunda beyaz sirke ve kabartma tozu zorunlu olmasa da, yıkama döngüsünde onlara büyük ölçüde yardımcı olabilir. Çamaşır uzmanı şöyle açıkladı: "Her iki yaygın ev malzemesi, sert havluları yumuşak havlulara dönüştürmek için ayrı ayrı kullanılabilir. Normalde kullandığınız sıvı deterjanın yanına 250 ml beyaz sirkeyi çamaşır makinesi tamburuna ekleyin ve normal şekilde kurutun."

Deyan'a göre beyaz sirke, deterjan birikiminden kurtulmaya yardımcı oluyor, onları süper kabarık ve yepyeni yapıyor. Havlularınızı yumuşak ve kabarık yapmak için karbonat da kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesine koymadan önce sekiz yemek kaşığı karbonatı çamaşır deterjanınızla karıştırın. "Bu, havlu liflerini gevşetmeye ve her türlü kirden kurtulmaya yardımcı olacak ve havlularınızı yeni gibi koruyacak."

4- YETERİNCE TEMİZLEMEMEK

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Herhangi bir bakteri oluşumundan kurtulmak için banyo havlularını üç kez kullandıktan sonra temizlemeniz önerilir. Ancak bazı durumlarda her kullanımdan sonra yıkanmaları gerekir. Örneğin, spor salonunda teri emmek için kullandıysanız veya hassas bir cildiniz varsa. Kış aylarında bunu sürdürmek zor olabilir, ancak iyi hijyen sağlamak için çok önemlidir. Uzman şunları kaydetti: "Mikropları önlemek için her kullanımdan sonra havlunuzun tamamen kurumasını sağlamalısınız."

5- YUMUŞATICI KULLANMAK

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Yumuşatıcı, havluların harika kokmasını sağlayabilir, ancak yıkama döngüsü boyunca üzerlerinde bir kalıntı bırakarak onları daha az emici ve yumuşak hale getirebilir. Yumuşatıcı kokusunu seviyorsanız, her üç ila dört yıkamada bir eklemek sorun olmamalı. Kış aylarında havlu kurutmak imkansız görünebilir, özellikle de çamaşır kurutma makinesini kullanmayı azaltıyorsanız veya kurutma makinesine erişiminiz yoksa.

Deyan, “Kurutma makineniz varsa en iyi ayar, diğer uzun ömürlü kumaşlar için kullandığınız normal ayardır. Bu, en yüksek ısıyı kullanacak ve en etkili olmanın yanı sıra kabarıklığı en üst düzeye çıkaracaktır. Ancak, pamuk liflerinin kalitesini bozabileceğinden, havlularınızı aşırı kurutmamaya dikkat edin. Havluları havada kurutmak için içeride bir kurutma rafına düz bir şekilde koyun veya hava güzelse açık havada bir çamaşır ipine asın.”

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