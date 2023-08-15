Herkes kullanıyor! Canan Karatay bağışıklığı çökerten en büyük tehditleri sıraladı! Elimizden düşürmüyoruz ama...

Bağışıklık sisteminin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay çarpıcı bir uyarıda bulundu. İnsan vücudundaki bütün hücrelerin dış ve yabancı etkenlere karşı korunmasını sağlayan bağışıklık sistemine değinen uzman isim, sağlığı tehdit eden tehlikeleri tek tek sıraladı. Canan Karatay, özellikle gıdalardaki tarım ilacı kalıntılarına, deterjanlara, akıllı telefonlara ve 4.5 G, 5.5 G mobil iletişim teknolojilerini işaret etti.

TÜRKİYE'DE BOLCA TÜKETİLİYOR AMA...

"Bağışıklığa zarar veren en önemli olaylardan biri de şeker. Şeker en tatlı zehirdir. Vücuda girdiği zaman vücuttaki hücreleri bozar. Hücreler bozulduğu zaman da bağışıklık çöker. Şeker hastalarının yaraları iyileşmez. Bağışıklık sistemi neredeyse sıfıra inmiştir. Bütün mesele bu. Vücudun bağışıklık sistemini çökerten en önemli faktör Türkiye'de bolca tüketilen ekmektir." diyen Prof. Dr. Canan Karatay, bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli olan tek şeyin sağlıklı beslenmeden geçmediğini belirtti.

AKILLI TELEFON KULLANANLAR DİKKAT!

Uzman isim, "Akıllı telefonları bağışıklık sistemine zarar verir" diyeek mobil internet teknolojisini işaret etti:

"Akıllı telefonların yaydıkları elektro frekanslar, 4.5 G'ler, 5.5 G'ler bunlar bağışıklık sistemini çökertir.

"DETERJAN VE TEMİZLİK MALZEMELERİ DNA'YI BOZUYOR"

Evde kullanılan temizlik malzemeleri, deterjanlar hepsi zehir. Bağışıklık bütün hücrelerden yönetilir.

Deterjanlarda çok sayıda kimyasal vardır. Bromür, klorür ve florür… Bunlar vücuda girdiği zaman eritrosite, lökosite girip hücreleri, DNA'yı bozarlar. Vücudun DNA'sı bozulduğu zaman, bütün hormonal sistem, enzimler alt üst olur. Bağışıklık çöker."

