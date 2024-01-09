Herkes onu doğal güzel sanıyordu... Safir'in Feraye'si Özge Yağız'ın eski halini görenler inanamadı

Adını Sen Koy, Yemin, Sol Yanım, İçimizden Biri, Baba gibi birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Özge Yağız oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü isim şimdi de estetiksiz haliyle gündem oldu.

Herkesin doğal güzel sandığı Özge Yağız'ın eski halini görenler çok şaşırdı.

Çenesini törpülettiği ve göz kapağını aldırdığı iddia edilen Özge Yağız'ın eski halini görenler; 'Doğal olduğunu sanıyordum', 'Bu da estetik harikası çıktı', 'Doktoru tebrik etmek lazım' gibi yorumlar yaptılar.

Özge Yağız 26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Oyuncu olmadan önce diyetisyenlik yaptığı bilinen Yağız, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşadı.

Özge Yağız daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Yemin dizisinde "Reyhan" karakterini canlandırdı ve bu rolü ile büyük bir çıkış yakaladı.





