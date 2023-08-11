Hi Barbie, Hi Ken! Barbie çılgınlığına katılmak isteyen çocuklarınıza hediye edebileceğiniz Barbie oyuncakları

Çocuklarınızın hayal gücünü geliştirmesini, keşfetmeyi öğrenmesini ve keyifli anlar yaşamasını sağlayacak Barbie oyuncaklarını sizler için araştırdık. Çocuklarınıza hediye edebileceğiniz kendi hikayelerini yazmalarını sağlayan Barbie oyuncakları birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Gelin, çocuklarınızın ayağını yerden kesecek birbirinden eğlenceli ve güzel Barbie oyuncaklarını beraber inceleyelim!

1. Barbie filminden çıkmış gibi: Barbie The Movie Pembe Kovboy Kıyafetli Bebek

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Barbie'nin filmdeki Batılı kıyafetinden esinlenilerek tasarlanan Barbie The Movie Pembe Kovboy Kıyafetli Bebek'i çocuklarınıza hediye olarak alabilirsiniz. Kovboy şapkası ve botlarıyla uyumlu olarak bir kot yelek ve bol kot pantolon giyen bebeğin kıyafetlerinde bulunan şık ayrıntılar, dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı zamanda sevimli krem ve altın rengi kovboy çizmeleri, tıpkı Margot Robbie'nin canlandırdığı Barbie'nin uzun metrajlı filmde giydiklerine benziyor!

2. Çocuklarınız hayalini yaşasın: Barbie Rüya Evi

110 santimetre uzunluğunda ve 105 santimetre genişliğindeki Barbie Rüya Evi, ondan fazla iç ve dış mekânı ile çocuklarınızın hayal gücüne renk katacak! Hareketli asansörden DJ kabinli parti odasına kadar birçok sıra dışı detaya sahip olan bu ev ile çocuklarınız kendi rüya evlerini oluşturabilir. Barbie çılgınlığına katılmak isteyen çocuklarınıza bir hediye arıyorsanız bu ürüne göz atmanızı öneriyoruz.

3. Eğlenceli bir uçuşa hazır olun: Barbie'nin Pembe Uçağı

Hem araç hem oyun seti olarak kullanılabilen Barbie'nin Pembe Uçağı, Barbie çılgınlığına katılmak isteyen çocuklarınız için ideal bir hediye olabilir. İçinde çocuğunuzun seyahat arkadaşı olacak sevimli köpekte dâhil olmak üzere 15'ten fazla parça bulunuyor. Eğlence dolu yeni maceralar yaşayacağı oyuncak ile çocuklarınızın hayal gücü âdeta uçuşa geçecek!

4. Özel bir konsept: Kariyer Barbie Çiçekçi Bebek ve Oyun Seti

Barbie akımına katılmak isteyen çocuklarınıza çiçekçi dükkanı işletme deneyimi yaşayabilecekleri bir oyuncak almaya ne dersiniz? Barbie Çiçekçi Bebek ve Oyun Seti ile çocuklarınız, çiçekliğin eğlenceli dünyasını keşfedecekler! İçerisinde bulunan çiçek yapma makinesi ve sarı, pembe, yeşil renkteki oyun hamurlarıyla güzel buketler yapabilirler. Ardından çiçeklerini setin içerisinde bulunan vazolara koyarak müşterilerine sergilemeye hazır hâle getirebilirler!

5. Deniz kızı rüyası: Barbie Dreamtopia Işıltılı Deniz Kızı Bebek

Barbie çılgınlığına katılmak isteyen çocuklarınızın bayılacağı türden bir hediye almak istiyorsanız size harika bir önerimiz var! Fantastik görünümü ve büyülü ışıltılarıyla Barbie Dreamtopia Işıltılı Deniz Kızı Bebek, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Suya daldırıldığı zaman dört farklı renk ile beraber sedefli kuyruğu aydınlanıyor. Aynı zamanda eğlenceli ışık gösterisinin karaya taşınabilmesi için belinin arka kısmında bulunan düğmeye basmak yeterli.

6. Özenle düşünülmüş detaylarıyla: Barbie'nin Taşınabilir Portatif Evi

İki kat ve dört oyun alanından oluşan Barbie'nin Taşınabilir Portatif Evi, 360 derece oyun imkânı sunarak çocuklarınızın yaratıcı hikâyelerine kapılarını açıyor! Modern ayrıntılardan oluşan şık tasarıma sahip oyuncağı çocuklarınıza hediye ederek diledikleri eğlenceyi yaşamalarını sağlayabilirsiniz. Kolay toplanabilir ve katlanarak taşınabilir olması sayesinde hem alandan tasarruf edebilirsiniz hem çocuklarınızın eğlencesini yanınızda taşıyabilirsiniz.

7. Hayvansever çocuklar için: Barbie ve Güzel Atı Oyun Seti

Barbie bebeğini atına bindirerek çocuklarınızın yeni hikâyelere ve maceralara açılmasına ne dersiniz? Çocuklarınıza hediye olarak alacağınız Barbie ve Güzel Atı Oyun Seti ile çocuklarınızın hayal gücünü keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. Çocuklarınız yumuşak beyaz yele ve kuyruğa sahip olan Barbie'nin açık kahverengi atıyla uyum içerisinde bir yolculuğa çıkarak yeni şeyler keşfetmeye başlayacak.

8. Çocuklarınız ilk yardım öğrensin: Barbie'nin Ambulansı

Barbie'nin Ambulansı, Barbie akımına katılmak isteyen çocuklarınız için ideal bir hediye olabilir. Hem ambulans hem hastane olabilen oyuncağın içerisinde yirmiden fazla parça bulunuyor. Aracın arkasındaki kolu kaldırdığınız zaman ambulans; giriş bölümü, bekleme odası ve muayene odası olmak üzere üç farklı alana sahip bir kliniğe dönüşür. Aynı zamanda tek bir düğme ile ışıklar ve sirenler etkinleşir. Bu ürünü satın alarak çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz!

9. Kişisel bakıma özendiren: Barbie Işıltı Dolu Spa Günü Oyun Seti

Çocuklarınıza hediye olarak alacağınız Barbie Işıltı Dolu Spa Günü Oyun Seti ile çocuklarınız keyifli bir spa günü geçirip kişisel bakım ve rahatlama yöntemlerini öğrenebilirler. Aynı zamanda sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanabilecekleri oyun setiyle eğlenceli aktiviteler yapabilirler. Setin içerisinde göz maskelerinden rahatlatıcı cilt bakım uygulamalarına, yavru köpek figüründen lavaboya kadar birçok aksesuar bulunuyor. Tekrar kullanabilen parçalardan oluşan oyuncağa göz atmaya ne dersiniz?

10. Rengârenk bir dünya: Barbie ve Yeni Rüya Dolabı Oyun Seti

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Barbie ve Yeni Rüya Dolabı Oyun Seti, birçok görünüm ve hikâyeye ilham olan kıyafet ve aksesuarlarla dolu! Açıldığı zaman 60 santimetreden geniş olan Rüya Dolabı'nın on beşin üzerinde saklama alanı bulunuyor. Aynı zamanda üst kısmında taşınabilir kulbu sayesinde çocuklarınız dilediği yere yanında dolabı taşıyabiliyor. Modaya ilgi duyan ve düzenli olmayı seven çocuklarınıza bu hediyeyi satın alarak Barbie akımına katılabilirsiniz!

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