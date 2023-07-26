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    4. Pembenin elli tonu: İşte Barbie stilini yansıtabileceğiz en güzel ürünler

    Pembenin elli tonu: İşte Barbie stilini yansıtabileceğiz en güzel ürünler

    25.07.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Margot Robbie ile Ryan Gosling’in başrollerinde oynadığı Barbie filminin çekim süreciyle ortaya çıkan Barbiecore trendine birçok ünlü ayak uydurdu! Bu sezonun en trend kuralı olarak belirtilen pembe kombinler; Gigi Hadid'den Kim Kardashian'a, Anne Hathaway'den Megan Fox'a kadar birçok ünlü ismin de tercihi oluyor. Siz de bu modaya ayak uydurmak istiyorsanız birbirinden pembe kıyafetlerden oluşturduğumuz listemize bakmaya ne dersiniz?

    Pembenin elli tonu: İşte Barbie stilini yansıtabileceğiz en güzel ürünler

    Bu sezonun en baskın ve önemli trendlerinden biri olan Barbiecore, pek çok farklı yaştan kadının ilgisini çekmeyi başarıyor. Dünyaca ünlü birçok ismin de ayak uydurduğu bu trendi siz de incelemek ve bu modaya uygun kombinler hazırlamak isterseniz doğru yerdesiniz. Pembenin farklı tonlarını taşıyan pantolonlar, etekler, elbiseler, çantalar... Hepsini sizin için bir araya getirdik. Hadi şimdi o şeker gibi kıyafetleri birlikte inceleyelim!

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    1. Yaz günlerinin vazgeçilmezi: DeFacto Fitted Kare Yaka Kısa Kollu Mini Elbise

    Pembenin elli tonu: İşte Barbie stilini yansıtabileceğiz en güzel ürünler

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    Hem Barbiecore trendine uygun görünmek hem yaz günlerinde sizi bunaltmayacak bir kıyafet seçimi yapmak isterseniz DeFacto Fitted Kare Yaka Kısa Kollu Mini Elbise'yi tercih edebilirsiniz. Kol kısmında ve göğüs bölümünde büzgülü detaylar bulunan bu mini elbise sade şıklığı sembolize ediyor. İnce kumaşlı bu elbiseyi modunuza göre topuklu veya spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz.

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    2. Hem spor hem şık görünmek isteyenlere: Koton Beli Lastikli Pamuklu Crop Basic Tişört

    Pembenin elli tonu: İşte Barbie stilini yansıtabileceğiz en güzel ürünler

    Gardırobunuzu birbirinden sevimli ve şık pembe kıyafetlerle doldurmak istiyorsanız koleksiyonunuza Koton Beli Lastikli Pamuklu Crop Basic Tişört'ü de ekleyebilirsiniz. Çoğu tarza ayak uydurabilen bu ürünü, pantolonlarla veya mini şortlarla kombinleyebilir ve dışarı çıkmak için kısa sürede hazırlanabilirsiniz. Bel kısmındaki lastik detayıyla iddialı bir görünüm kazanan pembenin tatlı bir tonuyla süslenen bu crop sizin yaz günlerindeki vazgeçilmez parçanız olacak!

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    3. Bol kesim pantolon rahatlığı: İpekyol Wide Leg Fit Desenli Pantolon

    Pembenin elli tonu: İşte Barbie stilini yansıtabileceğiz en güzel ürünler

    Barbiecore trendine uygun kombinler hazırlarken İpekyol Wide Leg Fit Desenli Pantolon’dan da yardım alabilirsiniz. Rahatlığı ve şıklığı bir arada vadeden bu bol kesim kumaş pantolonu hem pembe hem beyaz renge sahip üst parçalarla tamamlayabilirsiniz. Pantolonun eğlenceli ve havalı deseniyse hazırlayacağınız kombinlere hem renk hem iddia katacak! Ayrıca pantolonu tercihinize göre sandaletlerle veya topuklu ayakkabılarla eşleştirebilirsiniz.

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    4. Her tarza uyarlanabilen model: Lafaba Kadın Kolları Büzgülü Şal Yaka Blazer Ceket

    Pembenin elli tonu: İşte Barbie stilini yansıtabileceğiz en güzel ürünlerLafaba Kadın Kolları Büzgülü Şal Yaka Blazer Ceket’i kombinlerinizde kullanarak Barbiecore akımına uygun bir görüntü sergileyebilirsiniz. Pembenin koyu bir tonuyla süslenen şal yaka ceketi günün istediğiniz her saatinde giyebilir ve gittiğiniz her ortamda şık görünebilirsiniz. Bu ceketin içine pembenin açık tonlarına sahip cropları giyebilir altına da yine aynı tonlarda bir pantolon tercih edebilirsiniz. Böylece ünlülerin Barbie kombinlerine benzer bir eşleştirme yapabilirsiniz.

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    5. Kombinlerin şık tamamlayıcısı: Love Moschino Omuz Çantası

    Pembenin elli tonu: İşte Barbie stilini yansıtabileceğiz en güzel ürünler

    Sezonun pembe trendine uyarak kusursuz kombinler oluştururken çantaya da sıkça ihtiyaç duyacaksınız. Yine pembe renkli ve kaliteli modellere yönelip kıyafetlerinize tatlı bir dokunuş yapmak isterseniz Love Moschino Omuz Çantası'nı satın alabilirsiniz. Yüksek kaliteye sahip, napa deri görünümlü kapitone sentetik malzemeden üretilen bu pembe çantanın gümüş renkli detaylarıysa modele farklı bir hava katıyor.

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    6. Günlük kombinlere uygun seçenek: ONLY S/S Tee Jrs Noos Tişört Kadın

    Pembenin elli tonu: İşte Barbie stilini yansıtabileceğiz en güzel ürünler

    Barbiecore trendini günlük ve spor kombinlerinize de taşımak isterseniz ONLY S/S Tee Jrs Noos Tişört Kadın modeli çok işinize yarayabilir. Koyu pembe tonundaki basic tişörtü; pantolonlar, şortlar ve taytlarla eşleştirebilir ve kendinize şeker tadında bir kombin oluşturabilirsiniz. Bisiklet yakalı düz tasarımlı tişörtü spora giderken de pembe kısa şortlarla tamamlayabilir ve salonda tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

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    7. Şıklığın en spor hâli: Tommy Hilfiger TJW TOMMY ESSENTIAL ŞORT Şort Kadın

    Pembenin elli tonu: İşte Barbie stilini yansıtabileceğiz en güzel ürünler

    Barbiecore modası spor kombinler olmadan düşünülebilir mi? Elbette hayır! Tommy Hilfiger TJW TOMMY ESSENTIAL ŞORT Şort Kadın, tarzı ne olursa olsun, Barbie stilini yansıtmak isteyenlerin çok beğeneceği ürünler arasında yer alıyor. Sıcak yaz günlerinde renkli, tarz ve rahat kombinler yapmak isterseniz bu ürün hem kalitesi hem modaya uygun tasarımıyla ilginizi çekebilir!

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    8. Mevsim geçişlerinde şıklığa dikkat edenlere: Levi's Women's Faux Leather Belted Motorcycle Jacket

    Pembenin elli tonu: İşte Barbie stilini yansıtabileceğiz en güzel ürünler

    Çocukluğunuzdan beri gerçek bir Barbie hayranıysanız şeker gibi rengiyle dikkat çeken bu deri cekete bayılacaksınız! Suni deriden hazırlanan Levi's Women's Faux Leather Belted Motorcycle Jacket, gerek rengiyle gerekse de şık tasarım detaylarıyla öne çıkmayı başarıyor. Serin havalarda giyebileceğiniz bu dikkat çekici ürünü istediğiniz parçalarla eşleştirebilir ve tarzını en iyi şekilde ortaya koyabilirsiniz.

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    9. Platform topukla kusursuz şıklık: Amiuwen Kadın Platform Sandalet

    Pembenin elli tonu: İşte Barbie stilini yansıtabileceğiz en güzel ürünler

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    Barbiecore trendinde yalnızca kıyafetler değil, ayakkabılar da büyük öneme sahip! Birbirinden şık ve iddialı ayakkabı modelleri pembenin tonlarıyla süslendiğinde daha da ilgi çekici bir görünüme kavuşuyor. Siz de kombinlerinizde Anne Hathaway'in devasa topuklu ayakkabısına benzer bir model kullanmak isterseniz Amiuwen Kadın Platform Sandalet’i hemen sipariş edebilirsiniz. Bilekten bağlanan bu ayakkabının yüksek platformlu tabanı aynı zamanda olduğunuzdan daha uzun görünmenize yardımcı olacak.

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    10. Nostaljik esintiler: ODOLDI Kadın Klasik Evaze Midi Etek

    Pembenin elli tonu: İşte Barbie stilini yansıtabileceğiz en güzel ürünler

    Eğer nostaljik tarzlara hayranlık duyuyorsanız ODOLDI Kadın Klasik Evaze Midi Etek modeliyle kendinize dönem kombinleri hazırlayabilirsiniz. Barbie filminin başrolü Margot Robbie’nin de kıyafetlerinde yer alan puantiye deseniyle siz de bir Barbie’ye dönüşebilirsiniz. Midi boya sahip olan bu eteğin gerek deseni gerekse de uçuşan formu sizi istediğiniz retro görünüme kavuşturacak!

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