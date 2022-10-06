Hiç aklınıza gelmez ama banyo alışkanlığınız diyabet riskinizi artırıyor

Gün geçtikçe diyabet olan kişi sayısında artış görülüyor. Değişen yaşam koşullarının getirmiş olduğu yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam diyabete zemin oluşturuyor. Birçok insan uzun yıllar boyunca diyabet olduğunu fark etmiyor. Diyabetin doğru tedavi edilmemesi körlüğe, uzuvların kesilmesine, kalp ve böbrek hastalıklarına neden olabiliyor. Bu sebeple şeker hastalığından korunmak için sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekiyor.

ÖNLEYİCİ TEDBİR ÇOK ÖNEMLİ

Üç tip diyabet bulunuyor. Tip1 , Tip2 ve hamilelikte ortaya çıkan diyabet. Tip2 diyabete davetiye çıkaran birçok etken bulunuyor. Mayo Clinic, diyabetin spesifik nedeni henüz bilinmemekle birlikte, "Hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabet, genetik veya çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanabilir. Bu faktörlerin ne olabileceği belirsiz" diyor. Kesin neden tam olarak belirlenemediğinden, önleyici tedbirler çok önemli olabilir.

ALZHEİMER VE DİYABET RİSKİ İÇİN ÖNEMLİ

Çeşitli çalışmalar, iyi ağız hijyeni uygulamak ile sağlığımızın çeşitli yönleri arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmıştır. Örneğin, dişlerinizi günlük olarak fırçalamanın ve diş ipi kullanmanın aslında Alzheimer hastalığı riskinizi azaltmaya yardımcı olabileceğini ve diğer ağız hijyeni alışkanlıklarının kalp sağlığınızı etkileyebileceğini artık biliyoruz . Dişlerinize özen göstermek, diyabet söz konusu olduğunda da önemlidir.

DİYABET HASTALARI DAHA FAZLA DİŞ PROBLEMİ ÇEKİYOR

Mayo Clinic, " Diyabet, vücudun enfeksiyona karşı direncini azaltarak diş etlerinizi riske atıyor " diye uyarıyor. "Diş eti hastalığı diyabetli kişilerde daha sık ve şiddetli görünüyor ve araştırmalar diş eti hastalığı olan kişilerin kan şekerini kontrol etmekte zorlandıklarını gösteriyor.

AĞIZ GARGARASI DİYABET RİSKİNİ ARTIRABİLİR

İyi ağız sağlığını korumak genel sağlığınız için hayati önem taşırken, gargarayı günlük rutininizden çıkarmak isteyebilirsiniz. British Dental Journal tarafından yayınlanan bir araştırma, " ağız mikrobiyomunun genel sağlık üzerindeki önemini" doğruluyor ve ayrıca gargara kullanımının prediyabet ve diyabet riskinin artmasıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor.

METABOLİZMANIN DEĞİŞMESİNE NEDEN OLABİLİR

Bazıları için gargara kullanmak düzenli rutinlerinin bir parçasıdır, ancak bu aktivite birden fazla şekilde sorunlara neden olabilir. MedicalNewsToday, "Araştırmacılar, günde en az iki kez gargara kullanmanın 'dost' ağız bakterilerini yok ettiğini ve bunun da kan şekeri metabolizmasını değiştirebileceğini ve özellikle de bu durum için zaten yüksek risk altında olan kişilerde diyabeti teşvik edebileceğini öne sürüyorlar" dedi.

GARGARA KULLANANLARIN DİYABET RİSKİ YÜZDE 55 FAZLA

Site, "Gargara kullanmayan katılımcılarla karşılaştırıldığında, günde en az iki kez gargara kullandığını bildirenlerin, üç yıl içinde prediyabet veya diyabet geliştirme olasılığının yüzde 55 daha fazla olduğunu" bildiriyor, ayrıca "gargara kullanımı arasında bir ilişki olmadığını" da belirtiyor. Araştırmacılar, günde ikiden az ve prediyabet veya diyabet riski olduğunu bildiriyor."

DİŞLERİNİZE DE ZARAR VERİYOR OLABİLİR

Başka nedenlerle de gargara yapmayı rutininizin bir parçası haline getirmeyi yeniden düşünmek isteyebilirsiniz. Antiseptik gargaraların potansiyel olarak dişlere zarar verdiği düşünülmektedir ve dişlerinizi fırçaladıktan sonra dişlerinizi fırçalamak yerine gargara ile durulamanın da dişlerinize zarar verebileceği düşünülmektedir. Bazı gargara türleri, aldığınız ilaçla da olumsuz etkileşime girebilir - özellikle, gargarayla birlikte kullanıldığında tehlikeli yan etkilere neden olabilecek antibiyotikler vardır.

