"Hijyen ve düzen benden sorulur!" diyorsanız bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Dolap içi düzenleyiciden leek çıkarıcıya, tüy ve tiftik toplayıcıdan temizleme fırçasına, hijyenik ve düzenli yaşamı destekleyecek ürünleri keşfederek hayatınıza kolaylık ve keyif katmaya ne dersiniz? Düzen ve temizlik aşığıysanız, daha fazla vakit kaybetmeyin! İşte sizin için seçtiklerimiz...

1. Onunla temizlik çok pratik: Bosch Akülü Elektrikli Temizleme Fırçası

Dört temizleme aparatı bulunan Bosch Akülü Elektrikli Temizleme Fırçası, evde işlerinizi kolaylaştıracak. İç ve dış mekanlarda kullanılabilen bu fırça ile en zorlu kirleri bile kolayca temizlemek mümkün. Suya dayanıklı elektrikli temizleme fırçasını kaçırmayın!

2. Lekelere elveda: Vanish Kosla Oxi Action Leke Çıkarıcı Halı Spreyi

Halılarınızı temizlerken en büyük yardımcınız olacak Vanish Kosla Oxi Action Leke Çıkarıcı Halı Spreyi zorlu lekeler için ideal. Kullanıcılarından tam not alan leke çıkarıcı, zorlu lekelere elveda derken kötü kokuları da ortadan kaldırıyor. Size de hijyen dolu anların keyfini çıkarmak kalıyor!

3. Düzen dolu çekmeceler: YouCopia Storalid Düzenleyici

Saklama kaplarımız hava alsın diye kapaklarını ayrı bir yerde tutuyoruz çoğu zaman fakat onca kapak dolap içinde kargaşaya neden oluyor. Bu kargaşayı önlemenin yolu YouCopia Storalid Düzenleyici'den geçiyor! Saklama kaplarınızın kapaklarını yerleştirebileceğiniz bu düzenleyici ile pırıl pırıl, göze hoş gelen dolap içlerine sahip olmak mümkün!

4. Ergonomik tasarımıyla öne çıkan: Schutzit Baharat Rafı

Karabiberi, kimyonu, tuzu, pul biberi derken bir bakıyorsunuz onca baharat dolabınızı dolduruvermiş! Üstelik hangisi nerede diye düşünüp dökmeden kırmadan alayım diye uğraşırken zaman kaybediyorsunuz! Yemek yaparken size çok yardımcı olacak Schutzit Baharat Rafı tüm sorunlarınızı çözmeye gelmiş adeta! Bu baharat rafı üç katmandan oluşuyor. Çok yer kaplamayan tasarımı ile mutfakta kurtarıcı parçanız olacak, bizden demesi!

5. Kireç lekelerine son: Cif Power Shine Cleanboost Sprey Temizleyici

Cif Power Shine Cleanboost Sprey Temizleyici, yüzeylerde oluşan sabun lekeleri ve kireç lekeleri için ideal. Sprey başlıklı olması kullanımını pratikleştirirken keskin bir kokuya da sahip olmayan bu ürün hassas kişiler tarafından da rahatlıkla kullanılıyor. Kalıntı bırakmadan mükemmel temizlik sağlayan ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

6. Olmazsa olmazlardan: Badem10 Çekmece İçi Ayarlanabilir Düzenleyici

Geniş çekmecelere uygun bu düzenleyici sadece kaşık, çatal ve bıçaklar için değil, diğer büyük mutfak ekipmanları için de uygun. Dayanıklı malzemeden üretilen düzenleyici ile aradığınız her şeyi kolaylıkla bulabileceksiniz.

7. Evcil hayvanı olanların favorisi: ROBEVE Hazneli Tüy Toplama Aleti

Evcil hayvanlı evlerde mutlaka olması gereken hazneli tüy toplama aleti evinizin favori parçası olacak. Tüy toplama aleti, hayvan tüylerini haznesinde toplayarak ev temizliğini kolaylaştırıyor.

8. Adı gibi mucize: Selsil Pak Mucize Temizleyici

Selsil Pak Temizleyici herkesin favorisi. Evde her zemini temizlerken kullanılabiliyor. Lavabolar, ocaklar, seramik yüzeyler veya fayanslarda etkili bu temizleyici ev işlerinde yardımcınız olacak.

9. "Daha önce neredeysin?" diyeceksiniz: Lirazon Buzdolabı Düzenleyici Şişe Rafı

Buzdolabında şişeleri yerleştirmek en zor görevlerden biri. Sürekli kayan şişeleri düzene sokmanın yolu Lirazon Buzdolabı Düzenleyici Şişe Rafı'ndan geçiyor. Buzdolabında size yer açan bu raf dayanıklı malzemesiyle uzun yıllar sizinle olacak. Düzen sevenlerin bayılacağı bu şişe rafına siz de bayılacaksınız!

10. Temizlikte devrim yaratan: Vileda 169072 Miraclean Silgi Sünger

Vileda 169072 Miraclean Silgi Sünger, günlük kullanıma uygun. Hassas yüzeylerde etkili bu sünger inatçı lekeler için ideal. Kimyasal kullanmadan temizlik yapmaya imkan veren bu sünger duvar, ayakkabı ve oje gibi lekelerde etkili.

11. Kompakt tasarım: SPACEKEEPER Lavabo Altı Depolama Rafı

Lavabo altına koyulabilen SPACEKEEPER Lavabo Altı Depolama Rafı mutfakta size yer açacak. Kaydırmalı çekmecesi bulunan bu rafa ister baharatlarınızı ister temizlik malzemelerinizi koyabilirsiniz. Mutfakta az yeri olanların mutlaka alması gereken bu ürünü hemen sepete atmak için acele edin.

12. Her eve lazım: ACONDE Vakum Torbası

Tekrar kullanılabilir bu vakum torbası evlerde çok kullanışlı. Dört tane gelen bu torbalara nevresim, yorgan ve kazak koyulabiliyor. Kendi pompasıyla gelen bu vakum torbalarını kullanmak çok kolay. Yırtılmaz ve neme dayanıklı bu vakum torbasını beğendiyseniz, almadan geçmeyin.

13. Çift etkili formül: Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi

Limonlu bu temizleyici bulaşık makinesini temizlemek için ideal. Kullanması çok kolay bu temizleyiciyi kullandıktan sonra bulaşıklarınız çok daha temiz çıkacak. Çift etkili formülüyle makineniz için mükemmel temizlik sağlayan bu temizleyici mutlaka düzenli kullanılmalı.

14. Güvenlik için şart: Soket Güç Kablosu Saklama Kutusu

Soket Güç Kablosu Saklama Kutusu her evin ihtiyacı. Ortaya saçılan kabloları toparlayan bu kutu evinizin düzene girmesine yardımcı oluyor. Çocuklar ve evcil hayvanlı evlerde güvenlik için gerekli bu saklama kutusu ile evde toz da azalıyor.

15. Saç kurutma makinesi dağınıklığına son: DRESSOOS Fön Makinesi Tutacağı

Banyoda saç kurutma makinenize bir türlü yer bulamıyorsanız DRESSOOS Fön Makinesi Tutacağı tam size göre. Montajı çok kolay yapılan bu ürün ile fön makineniz gereksiz yer kaplamayacak. Üstelik saç kurutma makinenizi duvara asılı bu aparattan almak çok kolay!

Kaynak: Onedio

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