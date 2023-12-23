HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "Hijyen ve düzen benden sorulur!" diyorsanız bu ürünlere bakmadan geçmeyin

"Hijyen ve düzen benden sorulur!" diyorsanız bu ürünlere bakmadan geçmeyin

22.12.2023 18:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzen ve temizlik birçok kişi için bir yaşam biçimidir. Evinizin veya çalışma alanınızın düzenli ve temiz olması, sağlıklı bir yaşamın da ön koşuludur. Düzen ve temizlik aşkıyla doluysanız bu içeriğimiz tam da size göre! Mutlaka sahip olmanız gereken ürünleri sizin için seçtik. Bu ürünler size hem zaman kazandıracak hem de daha etkili bir temizlik deneyimi sunacak. Evde veya ofiste düzeninizi sağlamak için işinizi kolaylaştıracak ürünleri keşfetmek istemez misiniz?

"Hijyen ve düzen benden sorulur!" diyorsanız bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Dolap içi düzenleyiciden leek çıkarıcıya, tüy ve tiftik toplayıcıdan temizleme fırçasına, hijyenik ve düzenli yaşamı destekleyecek ürünleri keşfederek hayatınıza kolaylık ve keyif katmaya ne dersiniz? Düzen ve temizlik aşığıysanız, daha fazla vakit kaybetmeyin! İşte sizin için seçtiklerimiz...

1. Onunla temizlik çok pratik: Bosch Akülü Elektrikli Temizleme Fırçası

Adsız tasarım - 2023-12-20T170833.992

Dört temizleme aparatı bulunan Bosch Akülü Elektrikli Temizleme Fırçası, evde işlerinizi kolaylaştıracak. İç ve dış mekanlarda kullanılabilen bu fırça ile en zorlu kirleri bile kolayca temizlemek mümkün. Suya dayanıklı elektrikli temizleme fırçasını kaçırmayın!

Ürünü İncele

2. Lekelere elveda: Vanish Kosla Oxi Action Leke Çıkarıcı Halı Spreyi

Adsız tasarım - 2023-12-22T173338.956

Halılarınızı temizlerken en büyük yardımcınız olacak Vanish Kosla Oxi Action Leke Çıkarıcı Halı Spreyi zorlu lekeler için ideal. Kullanıcılarından tam not alan leke çıkarıcı, zorlu lekelere elveda derken kötü kokuları da ortadan kaldırıyor. Size de hijyen dolu anların keyfini çıkarmak kalıyor!

Ürünü İncele

3. Düzen dolu çekmeceler: YouCopia Storalid Düzenleyici

Adsız tasarım - 2023-12-20T170752.066

Saklama kaplarımız hava alsın diye kapaklarını ayrı bir yerde tutuyoruz çoğu zaman fakat onca kapak dolap içinde kargaşaya neden oluyor. Bu kargaşayı önlemenin yolu YouCopia Storalid Düzenleyici'den geçiyor! Saklama kaplarınızın kapaklarını yerleştirebileceğiniz bu düzenleyici ile pırıl pırıl, göze hoş gelen dolap içlerine sahip olmak mümkün!

Ürünü İncele

4. Ergonomik tasarımıyla öne çıkan: Schutzit Baharat Rafı

Adsız tasarım - 2023-12-20T170953.007

Karabiberi, kimyonu, tuzu, pul biberi derken bir bakıyorsunuz onca baharat dolabınızı dolduruvermiş! Üstelik hangisi nerede diye düşünüp dökmeden kırmadan alayım diye uğraşırken zaman kaybediyorsunuz! Yemek yaparken size çok yardımcı olacak Schutzit Baharat Rafı tüm sorunlarınızı çözmeye gelmiş adeta! Bu baharat rafı üç katmandan oluşuyor. Çok yer kaplamayan tasarımı ile mutfakta kurtarıcı parçanız olacak, bizden demesi!

Ürünü İncele

5. Kireç lekelerine son: Cif Power Shine Cleanboost Sprey Temizleyici

Adsız tasarım - 2023-12-22T172154.382

Cif Power Shine Cleanboost Sprey Temizleyici, yüzeylerde oluşan sabun lekeleri ve kireç lekeleri için ideal. Sprey başlıklı olması kullanımını pratikleştirirken keskin bir kokuya da sahip olmayan bu ürün hassas kişiler tarafından da rahatlıkla kullanılıyor. Kalıntı bırakmadan mükemmel temizlik sağlayan ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

6. Olmazsa olmazlardan: Badem10 Çekmece İçi Ayarlanabilir Düzenleyici

Adsız tasarım - 2023-12-22T173439.344

Geniş çekmecelere uygun bu düzenleyici sadece kaşık, çatal ve bıçaklar için değil, diğer büyük mutfak ekipmanları için de uygun. Dayanıklı malzemeden üretilen düzenleyici ile aradığınız her şeyi kolaylıkla bulabileceksiniz.

Ürünü İncele

7. Evcil hayvanı olanların favorisi: ROBEVE Hazneli Tüy Toplama Aleti

Adsız tasarım - 2023-12-22T173702.366

Evcil hayvanlı evlerde mutlaka olması gereken hazneli tüy toplama aleti evinizin favori parçası olacak. Tüy toplama aleti, hayvan tüylerini haznesinde toplayarak ev temizliğini kolaylaştırıyor.

Ürünü İncele

8. Adı gibi mucize: Selsil Pak Mucize Temizleyici

Adsız tasarım - 2023-12-22T173756.409

Selsil Pak Temizleyici herkesin favorisi. Evde her zemini temizlerken kullanılabiliyor. Lavabolar, ocaklar, seramik yüzeyler veya fayanslarda etkili bu temizleyici ev işlerinde yardımcınız olacak.

Ürünü İncele

9. "Daha önce neredeysin?" diyeceksiniz: Lirazon Buzdolabı Düzenleyici Şişe Rafı

Adsız tasarım - 2023-12-22T173917.346

Buzdolabında şişeleri yerleştirmek en zor görevlerden biri. Sürekli kayan şişeleri düzene sokmanın yolu Lirazon Buzdolabı Düzenleyici Şişe Rafı'ndan geçiyor. Buzdolabında size yer açan bu raf dayanıklı malzemesiyle uzun yıllar sizinle olacak. Düzen sevenlerin bayılacağı bu şişe rafına siz de bayılacaksınız!

Ürünü İncele

10. Temizlikte devrim yaratan: Vileda 169072 Miraclean Silgi Sünger

Adsız tasarım - 2023-12-22T174030.436

Vileda 169072 Miraclean Silgi Sünger, günlük kullanıma uygun. Hassas yüzeylerde etkili bu sünger inatçı lekeler için ideal. Kimyasal kullanmadan temizlik yapmaya imkan veren bu sünger duvar, ayakkabı ve oje gibi lekelerde etkili.

Ürünü İncele

11. Kompakt tasarım: SPACEKEEPER Lavabo Altı Depolama Rafı

Adsız tasarım - 2023-12-20T171222.295

Lavabo altına koyulabilen SPACEKEEPER Lavabo Altı Depolama Rafı mutfakta size yer açacak. Kaydırmalı çekmecesi bulunan bu rafa ister baharatlarınızı ister temizlik malzemelerinizi koyabilirsiniz. Mutfakta az yeri olanların mutlaka alması gereken bu ürünü hemen sepete atmak için acele edin.

Ürünü İncele

12. Her eve lazım: ACONDE Vakum Torbası

Adsız tasarım - 2023-12-20T171544.105

Tekrar kullanılabilir bu vakum torbası evlerde çok kullanışlı. Dört tane gelen bu torbalara nevresim, yorgan ve kazak koyulabiliyor. Kendi pompasıyla gelen bu vakum torbalarını kullanmak çok kolay. Yırtılmaz ve neme dayanıklı bu vakum torbasını beğendiyseniz, almadan geçmeyin.

Ürünü İncele

13. Çift etkili formül: Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi

Adsız tasarım - 2023-12-22T172319.370

Limonlu bu temizleyici bulaşık makinesini temizlemek için ideal. Kullanması çok kolay bu temizleyiciyi kullandıktan sonra bulaşıklarınız çok daha temiz çıkacak. Çift etkili formülüyle makineniz için mükemmel temizlik sağlayan bu temizleyici mutlaka düzenli kullanılmalı.

Ürünü İncele

14. Güvenlik için şart: Soket Güç Kablosu Saklama Kutusu

Adsız tasarım - 2023-12-20T171059.989

Soket Güç Kablosu Saklama Kutusu her evin ihtiyacı. Ortaya saçılan kabloları toparlayan bu kutu evinizin düzene girmesine yardımcı oluyor. Çocuklar ve evcil hayvanlı evlerde güvenlik için gerekli bu saklama kutusu ile evde toz da azalıyor.

Ürünü İncele

15. Saç kurutma makinesi dağınıklığına son: DRESSOOS Fön Makinesi Tutacağı

Adsız tasarım - 2023-12-22T173234.371

Banyoda saç kurutma makinenize bir türlü yer bulamıyorsanız DRESSOOS Fön Makinesi Tutacağı tam size göre. Montajı çok kolay yapılan bu ürün ile fön makineniz gereksiz yer kaplamayacak. Üstelik saç kurutma makinenizi duvara asılı bu aparattan almak çok kolay!

Ürünü İncele

Kaynak: Onedio

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
temizlik dolap düzenleyici dolap içi düzenleyici dolap içi düzenleyiciler düzen selsil temizlik malzemeleri temizlik tüyoları
İş birliği İçerikleri
Yılbaşını evde sevdiklerinizle geçirecekseniz bu liste tam size göre!

Yılbaşını evde sevdiklerinizle geçirecekseniz bu liste tam size göre!

Yılbaşında göz kamaştırmanızı sağlayacak elbise modellerini seçtik

Yılbaşında göz kamaştırmanızı sağlayacak elbise modellerini seçtik

Yeni yılda daha çok kitap okumak isteyenler bu seçkiye bayılacak

Yeni yılda daha çok kitap okumak isteyenler bu seçkiye bayılacak

Özgüveniniz görünüşünüze yansısın! İş görüşmesinde ne giyilir?

Özgüveniniz görünüşünüze yansısın! İş görüşmesinde ne giyilir?

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

Skechers ayakkabı, Homend robot süpürge... A101 Kataloğu burada!

Skechers ayakkabı, Homend robot süpürge... A101 Kataloğu burada!

Tümünü Gör
Skechers ayakkabı, Homend robot süpürge... A101 Kataloğu burada!

Skechers ayakkabı, Homend robot süpürge... A101 Kataloğu burada!

"İndirime girse de stoklasam!" diyenler için indirimdeki kahveleri seçtik

"İndirime girse de stoklasam!" diyenler için indirimdeki kahveleri seçtik

Çok satan o valiz seti indirime girdi, sizin için inceledik

Çok satan o valiz seti indirime girdi, sizin için inceledik

Hakiki deri, su geçirmez! Bu Camper bot uzun yıllar size eşlik edecek

Hakiki deri, su geçirmez! Bu Camper bot uzun yıllar size eşlik edecek

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

2023'ün çok satan fitness ekipmanları burada! Çoğu indirimde

2023'ün çok satan fitness ekipmanları burada! Çoğu indirimde

Tümünü Gör
2023'ün çok satan fitness ekipmanları burada! Çoğu indirimde

2023'ün çok satan fitness ekipmanları burada! Çoğu indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Hem Apple hem Android cihazlara uyumlu! Beats Fit Pro indirime girdi

Hem Apple hem Android cihazlara uyumlu! Beats Fit Pro indirime girdi

Giyinme odasında yeni bir görüntü isteyenlere en iyi açık gardıroplar

Giyinme odasında yeni bir görüntü isteyenlere en iyi açık gardıroplar

Zamlanmadan stoklayın! Patili dostlarınız için indirimdeki mamalar

Zamlanmadan stoklayın! Patili dostlarınız için indirimdeki mamalar

Hangisi daha iyi? Xiaomi mi yoksa Anker mi? Sizin için karşılaştırdık

Hangisi daha iyi? Xiaomi mi yoksa Anker mi? Sizin için karşılaştırdık

Tümünü Gör
Benzer Ev Yaşam İçerikleri
Hangisi daha iyi? Xiaomi mi yoksa Anker mi? Sizin için karşılaştırdık

Hangisi daha iyi? Xiaomi mi yoksa Anker mi? Sizin için karşılaştırdık

Giyinme odasında yeni bir görüntü isteyenlere en iyi açık gardıroplar

Giyinme odasında yeni bir görüntü isteyenlere en iyi açık gardıroplar

Yılın Son Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken sofra ürünleri

Yılın Son Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken sofra ürünleri

Ev temizliğini kablolardan kurtarıyoruz! En iyileri karşılaştırdık

Ev temizliğini kablolardan kurtarıyoruz! En iyileri karşılaştırdık

Kedilerinize su içmeyi sevdirecek en iyi kedi su pınarı çeşitleri

Kedilerinize su içmeyi sevdirecek en iyi kedi su pınarı çeşitleri

Kedi kumu temizlemeye son! İşte en iyi otomatik kedi tuvaletleri

Kedi kumu temizlemeye son! İşte en iyi otomatik kedi tuvaletleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

50 yıldır soyadının hakkını veriyor! '10 sene önce bu meslek bitti ama şimdi altın oldu'

50 yıldır soyadının hakkını veriyor! 'Şimdi altın oldu'

Yola adımını atan kadın dehşeti yaşadı! O anlar saniye saniye kamerada

Yola adımını atan kadın dehşeti yaşadı

Anadolujet uçağı, Elazığ'a zorunlu iniş yaptı!

Yoğun sis hava trafiğini de etkiledi! Acil iniş yaptı

Üniversiteli Azra'dan acı haber geldi! Arkadaşının durumu ciddiyetini koruyor

Üniversiteli Azra'dan acı haber geldi! Arkadaşının durumu ciddiyetini koruyor

Kavgadan husumet başladı, iş yerini basıp öldürdü!

Kavga kanlı bitti! İş yerini basıp öldürdü

Yılbaşına günler kala sevindiren haber! Uludağ'da kar yağışı başladı

Yılbaşına günler kala sevindiren haber! Uludağ'da kar yağışı başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.