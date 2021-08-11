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  4. Hindistan'da maske takmayan iki kadın ceza yazmak isteyen görevliyi tekme tokat dövdü

Hindistan'da maske takmayan iki kadın ceza yazmak isteyen görevliyi tekme tokat dövdü

11.08.2021 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da Covid-19 ile mücadeleye destek için gönüllü olarak görev alan sivil savunma personeli, maske takmadığı için para cezası kesmek istediği iki kadın tarafından tekme tokat dövüldü.

Hindistan’da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, maske ve sosyal mesafe kuralı için güvenlik güçleri tüm gücüyle çalışıyor.

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Delhi kentinde bulunan Paschim Vihar semtinde Covid-19 ile mücadeleye destek için gönüllü olarak görev alan sivil savunma personeli, maske takmadığı için para cezası kesmek istediği iki kadın tarafından tekme tokat dövüldü.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kadınların görevliye saldırdığı anlar ise çevrede bulunan tarafından anbean kayıt altına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Saldırının ardından iki kadın gözaltına alındı. Polis Komiser Yardımcısı Parminder Singh, sorumlu oldukları bölgede ilk kez bir kamu görevlisinin görevini yapmasının engellediğini belirterek, Covid-19 protokolünü ihlal ettikleri için iki kadın hakkında ceza davası açtıklarını aktardı.

Öte yandan bu tarz olayların ülke genelinde çok sık yaşandığına dikkat çekildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Ceza Hindistan
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