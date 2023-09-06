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Hırsız kuryenin zor anları! Paniklerken düştü

06.09.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiler'de park halinde bir arabanın camını kırarak içindeki çantanın çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin kuryelik yaptığı öğrenilirken olaydan sonra motosikletle panik halinde kaçarken düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Hırsız kuryenin zor anları! Paniklerken düştü

Etiler'de park halindeki bir otomobilin camını kırarak içinde bulunan çantanın çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Kuryelik yaptığı öğrenilen şüpheli olaydan sonra motosikletle kaçarken panikleyerek düştü.

"MOTOSİKLETLE DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI!"

Etiler Gülerdi sokakta 1 Eylül'de M.K.'ya ait otomobilin camını kıran bir şüpheli, içinde tablet bilgisayar ve resmi evraklar bulunan çantayı çalarak kaçtı. Mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin bir motosikletle olay yerine geldiği, hırsızlığı yaptıktan sonra aynı motosikletle kaçtığı belirlendi. Şüphelinin kaçarken motosikletiyle düştüğü anları da güvenlik kameraları görüntüledi.

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Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için Fatih'te operasyon yapıldı. Polis olayı gerçekleştiren M.D. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 44 adet telefon, tablet bilgisayar, laptop bilgisayar ile 8 bin 980 lira para ele geçirildi. Öte yandan aynı olayla ilgili şüpheli S.E.(44) de gözaltına alındı.

Polis soruşturması sonucu kuryelik yaptığı ve daha önceden 9 suç kaydı olduğu tespit edilen M.D.'nın ayrıca Fatih'te yankesicilik ile Bağcılar'da kapkaç gerçekleştirdiği belirlendi. Diğer şüpheli S.E.'nin ise otodan hırsızlık suçlamasıyla arandığı tespit edildi.

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Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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