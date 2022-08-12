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  4. Hırsıza sosyal medyadan böyle seslendi! 'Motosikletimi getir, salça zamanı geçince kendi ellerimle getireyim'

Hırsıza sosyal medyadan böyle seslendi! 'Motosikletimi getir, salça zamanı geçince kendi ellerimle getireyim'

12.08.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, evinin önünden motosikleti çalınan Adem Erim, sosyal medya hesabından hırsıza seslendi. Erim, “Beni çok zor duruma düşürdün. Motorumu getir, salça zamanı geçince kendi ellerimle getireyim lütfen" yazarak hırsıza çağrıda bulundu. İşte olayın detayları...

Hırsıza sosyal medyadan böyle seslendi! 'Motosikletimi getir, salça zamanı geçince kendi ellerimle getireyim'

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çarşamba gecesi evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını fark eden Adem Erim, polise giderek şikayette bulundu.

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Polis, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Geçimini motosikletiyle sağladığını belirten Adem Erim ise, sosyal medya üzerinden hırsızlara çağrıda bulundu.

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Erim, telefon numarasını da yazdığı paylaşımında, "Motorumu çalan kişiye salça zamanı ekmek teknemi çaldın. Beni çok zor duruma düşürdün. Motorumu getir, salça zamanı geçince kendi ellerimle getireyim lütfen motorumu geri getir çok zor durumdayım” ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık motosiklet
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