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HIV virüsü nedir, nasıl bulaşır? HIV enfeksiyonu nasıl kapılır?

02.12.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HIV virüsünün son zamanlarda karşılaşılan en büyük hastalıklardan birisi olduğu belirtiliyor. Açılımı Human Immmunodeficiency Virus olan bu hastalık, bağışıklık yetmezliğine yol açıyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’de HIV tanısı artmış durumda. Peki HIV virüsü nedir, nasıl bulaşır? İşte merak edilenler...

HIV virüsü nedir, nasıl bulaşır? HIV enfeksiyonu nasıl kapılır?

HIV virüsü nedir aramaları internette popüler olmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye’de son dönemde HIV ve AIDS tespiti artış göstermeye başladı. İnsan Bağışıklık Yetmezliği olarak da adlandırılan HIV virüsü, bağışıklık sistemine zarar vererek hasta olan kişinin enfeksiyonlarının çoğalmasına sebep oluyor. Peki HIV virüsü nasıl bulaşır? HIV virüsünden korunma yöntemleri nedir?

HIV VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

HIV virüsü pozitif olduğu zaman insan bünyesine yerleşmiş anlamına geliyor. HIV + olan bir kişinin bağışıklık sistemi zayıflıyor ve enfeksiyonlara açık hale geliyor. İlerleyen aşamalarda ise "Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu" olan AIDS baş gösteriyor. İlk tanı konusunda önemli bir yere sahip olan AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsü, kişilerde uzun yıllar barınabiliyor ve hiçbir belirti göstermeyebiliyor.
HIV insandan insana bulaşan bir hastalık çeşididir. HIV + 0lan kişilerin kan, sperm, vajina salgısı veya anne sütünde bu virüse rastlanabiliyor.

HIV virüsü nedir, nasıl bulaşır? HIV enfeksiyonu nasıl kapılır?

HIV VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

HIV virüsü çerçevesinde bazı belirtiler yaygınlaşmaya başlar. Bu yaygın belirtiler ise şunlardır;

• Ateş
• Baş ağrısı
• Sürekli devam eden yorgunluk ve halsizlik hissiyatı
• Boğaz ağrısı ve iltihaplanma
• Lenf bezlerinde büyüme
• Vücutta döküntü
• Kas ve eklem ağrıları
• Sürekli bulantı ve kusma
• Uzun bir süre devam eden ishal ve sancıları

HIV VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI NELER?

HIV virüsü oldukça ciddi bir hastalıktır. Erken tanı konulmadığı sürece AIDS’e kadar uzanan bağışıklık çöküntüsünden korunmanın belli başlı yolları bulunuyor. HIV virüsünden korunma yöntemleri internette araştırılmaya başlandı bile. İşte merak edilen korunma yöntemleri;

• Cinsel temas:

  1. Tek eşlilik
  2. Güvensiz ve korunmasız cinsel temastan kaçınılması
  3. Cinsel ilişki esnasında kondom kullanılması

• Kan yolu:

  1. Taraması yapılmış HIV (-) kan ve kan ürünlerinin kullanılması
  2. Ortak enjektör kullanımından kaçınılması
  3. Tek kullanımlık steril enjektör ve cerrahi malzemelerin kullanılması

• Gebelik süreci:

  1. Uygun tedavi ve takibinin yapılması
  2. Doğumun sezaryan planlanması
  3. Doğumdan önce anneye, doğumdan sonra bebeğe ilaç tedavisi uygulanması
  4. Annenin bebeği emzirmemesi

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HIV virüs hastalık

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