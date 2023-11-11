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Hizbullah lideri Nasrallah ilk kez açıkladı: İnsansız silahlar devrede! Dikkat çeken İran detayı

11.11.2023 18:32 | Son Güncelleme:
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ilk kez insansız hava aracı (İHA) ile 500 kilogram ağırlığında patlayıcı içeren Burkan ve Katyuşa füzelerini kullanmaya başladıklarını açıkladı. Nasrallah ayrıca İran'ın, Filistin ve Lübnan için mali, askeri ve diğer destekler konusunda da yardım sağladığını itiraf etti.

Hizbullah lideri Nasrallah ilk kez açıkladı: İnsansız silahlar devrede! Dikkat çeken İran detayı

Nasrallah, 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensupları için düzenlenen Beyrut'taki "Şehitler Günü" programına video-konferans aracılığı ile katılarak açıklamalarda bulundu.

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İLK KEZ KULLANILMAYA BAŞLANDI

İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda özellikle son bir hafta içerisinde yeni gelişmelerin meydana geldiğini belirten Nasrallah, çatışmalarda ilk defa insansız hava aracı (İHA) ve yarım ton patlayıcı içeren "Burkan" adındaki füzelerin kullanıldığını ifade etti.

İHA ve Burkan füzesinin yanı sıra İsrail'e yönelik saldırılarda ilk olarak "katyuşa" füzelerinin de kullanılmaya başlandığını belirtti.

Nasrallah, "Güney (Lübnan) cephesi bir baskı cephesi olarak kalacaktır." dedi.

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ABD GAZZE'YE SALDIRILARI DURDURMALI

ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların sebebinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından kaynaklandığını belirten Nasrallah, "Eğer ABD, Irak ve Suriye'de kendisine yönelik saldırıların sona ermesini istiyorsa, Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmalılar. Sadece bu şekilde (ABD üslerine) saldırılar sona erer." ifadelerini kullandı.

Nasrallah, ABD'nin tehditlerine rağmen Irak, Yemen ve Lübnan'dan saldırıların durmadığını kaydetti.

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İRAN DESTEĞİ ARTIK BİR SIR DEĞİL

İran'ın kendilerine yönelik verdiği desteklere de değinen Nasrallah, "İran, askeri, mali ve diplomatik destek sağlıyor. Bu artık bir sır değil. Lübnan, Filistin ve diğer bölgelerde direniş güçlü ise bu İran'ın sağladığı mali, askeri ve diğer destekler sayesindedir." diye konuştu.

Lübnan’ın güneyi ve İsrail’in kuzeyindeki sınır üzerinde 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Ayrıca, saldırılar nedeniyle Lübnan'da 1'i gazeteci, 3'ü çocuk toplamda 14 sivil, İsrail'de 2 sivil öldü. (AA)

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