Hobi bahçesindeki yılan için az kalsın köyü yakıyorlardı

Polatlı’nın Beyceğiz Mahallesi’nde hobi bahçesinde yılan gördüğü için kuru otları ateşe veren T.Ç.’nin sebep olduğu yangın buğday ve arpa ekili tarlaya sıçradı. İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında 60 dönümlük ekili arazi kül oldu.

Arpa ekili tarlası yanan sahibi Harun Reşit Polat, “Tarlam yanarken ben orada yoktum. Hobi bahçesinde biri yılan gördüğü için kuru otları yakmış. Haber geldi. Tarlamın yandığını söylediler. Benim tarla yandı sonra buğday tarlasına sıçradı. Yaklaşık 55 dönümlük arazi kül oldu. Hobi bahçeleri ve tarlalara zarar veriyor” dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





