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Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı sonrası ortalık karıştı: 3 polis yaralı

14.01.2024 14:05 | Son Güncelleme:
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Hollanda'nın aşırı sağcı ve ırkçı partisi Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketinin Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine karşı gelen grup ile polis arasında arbede çıktı. Arbedede 3 polisin yaralandığı bildirilirken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı sonrası ortalık karıştı: 3 polis yaralı

PEGIDA hareketinin lideri Edwin Wagensveld'in düzenlediği çirkin saldırıya karşı gelen bir grup gösteri yaptı. Kur'an-ı Kerim'e yapılacak olan saldırıyı engellemek isteyen grup PEGIDA hareketine müdahale etmek isteyince ortalık karıştı.

3 POLİS YARALI, 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Grup üyeleri ile polis arasında çıkan arbede nedeniyle PEGIDA'nın gösterisinin sona erdirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, polisin talimatına uymadıkları gerekçesiyle üç kişinin gözaltına alındığı, üç polis memurunun ise hafif yaralandığı bildirildi.

PEGIDA liderinin de polis tarafından koruma altına alındığı kaydedildi.

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FAS KÖKENLİ BELEDİYE BAŞKANI: KUTSAL KİTAP YAKMAK YASAK DEĞİL

Fas kökenli Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch yaptığı açıklamada, Hollanda'da kutsal bir kitabın yakılmasının yasak olmadığını aktardı.

Marcouch, böyle bir eylemin insanları etkilemesinin anlaşılabileceğini belirterek, şiddete başvurulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hollanda’da belediye başkanları, kamu düzeninin bozulması beklenen durumda gösteriyi yasaklama hakkına sahip bulunuyor.

"NEFRET SUÇU GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Denk Partisi Arnhem Belediye Meclis Üyesi Yıldırım Usta, yayımladığı basın bildirisinde, Marcouch’un PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine izin vermesini eleştirdi.

Usta, "Fikir özgürlüğü bahanesi altında yapılan bu açıkça nefret suçu görmezden gelindi. Polisin köpeklerle Müslüman göstericilere karşı tutumu sadece gerilimi tırmandırmaktan öte bir işe yaramadı. Toplumumuzu korumak ve nefret eylemlerine karşı güçlü bir duruş sergilemek amacıyla belediye meclisinde daha etkin önlemler alınması için çeşitli girişimlerde bulunacağız." ifadesini kullandı.

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HOLLANDA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR ARTIYOR

Wagensveld’in 2022 ve 2023 yılında ülkedeki farklı kentlerde Kur'an'a karşı yaptığı saldırı eylemlerinde, kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili düzenlemeye göre kamusal alanda ateş yakmanın yasak olması nedeniyle Kur'an'ı yakması durumunda polisin müdahale edeceği bildirilmişti.

PEGIDA hareketi lideri Wagensveld, geçen yıl 22 Ocak’ta Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde polis korumasında, 13 Şubat’ta ise Utrecht kentinde tek başına yaptığı gösteride Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Benzer şekilde 22 Ekim 2022'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Rotterdam'daki gösterinin planlandığı yerde toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.

Wagensveld, geçen yıl 18 Ağustos ve 23 Eylül’de ise Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Kur'an-ı Kerim provokasyon saldırı
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