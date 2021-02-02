Honor'un hedefleri arasında Huawei de var

Huawei Honor ile bağını çok yakın bir dönemde kopartmıştı. Böylece Honor, Shenzhen Zhixin New Information Technology şirketinin bünyesine geçmişti. Honor CEO'su George Zhao ise yaptığı açıklamalarla bu sürecin sonrasında sık sık gündeme gelmeye başlamıştı. Zira CEO, Honor'un Google servisleri için Google ile görüştüğünü söylemişti. Bu da Google servislerinin tekrar Honor markalı akıllı telefonlara geleceğinin en büyük sinyalini oluşturmuştu. Honor CEO'su George Zhao, Gizmochina'nın haberine göre yakın dönemde verdiği bir röportajda şirketin hedeflerinden bahsetti.

HONOR'UN HEDEFİ HUAWEİ VE APPLE

Honor CEO'su George Zhao, artık Huawei'nin kısıtlamalarıyla bağlarının kalmadığını, ana hedeflerinin ise Apple ve Huawei ile rekabet edebilecek amiral gemisi cihazları piyasaya sürmek olduğunu söyledi. Zhao ayrıca eski ana şirketi Huawei de dahil olmak üzere rakiplerini geçebileceklerinden emin olduklarını da ekledi.

HONOR YENİ PAZARLARA AÇILABİLİR

Zhao, yeni pazarlara açılmayı da planladıklarını söyleyerek, önlerindeki zorlukların farkında olduğunu belirtiyor. Ayrıca Honor'un CEO'su, verdiği röportajda araştırma ve geliştirme departmanlarını da güçlendirmeyi planladığını açıkladı. Ancak her şeyden önce Honor'un Android lisansına sahip olması ve tekrar Google servislerine erişim sağlaması büyük önem arz ediyor.

