Huawei Mate 30 Pro Türkiye’ye giriş yapıyor

Merakla beklenen Huawei Mate 30 Pro Türkiye fiyatı bugün resmi olarak açıklandı. Huawei’nin kamerası ile rekorlara imza atan yeni amiral gemisi modeli 5 Şubat 2020 tarihinde 8.999 TL’den Türkiye’de satışa sunulacak. Google’ın yaptırımlarından dolayı Google Servisleri’nden mahrum olarak gelecek olan bu telefon, özellikleri ile bu eksikliğini unutturacak.

Google servisleri yerine kendi servisi olan Huawei Servisleri’ni kullanan telefonda 6.53 inç büyüklüğünde 2400 x 1176 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekran DCI-P3 gamutunu ve HDR10‘u destekliyor.

Telefona güç vere yonga seti Kirin 990; 7nm üretim süreci ile üretildi ve tam 10.3 milyar transistöre sahip. Yapay Zeka özelliklerini geliştiren Huawei, yüz ve ses tanıma gibi işlemler için yonga setinden güç alıyor. Neural Engine sayesinde bir önceki yonga setinden yapay zeka konusunda 5 kat daha hızlı olan Kirin 990 yonga seti, yine Kirin 980’e göre 24 kat daha verimli çalışıyor.

2.86 GHz, 2.36 GHz ve 1.95 GHz hızında çalışan çekirdeklerden beslenen bu yonga setine Mali G76 grafik birimi eşlik ediyor. Kirin 990, Balong 5000 5G modemi sayesinde 2.3 Gbps indirme ve 1.25 Gbps yükleme hızı sunuyor.

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Mate 30 Pro’da; 40 Megapiksel f/1.8 süper geniş açılı lens + 40 Megapiksel f/1.6 geniş açılı OIS destekli lens + 8 Megapiksel f/2.4 OIS destekli telefoto lens + 3D derinlik algılama sensörü yer alıyor. Arka kamera 10 kata kadar yakınlaştırma 50 kata kadar da dijital yakınlaştırma yapabiliyor.

Huawei Mate 30 Pro’nun ön tarafında ise 32 Megapiksel f/2.0 + 3D derinlik algılayıcı kamera bulunuyor.

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