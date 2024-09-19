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Huawei moda ve teknolojiyi birleştiren yenilikçi ürünlerini tanıttı

19.09.2024 17:16
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Huawei, 19 Eylül'de Barselona'da düzenlediği HUAWEI Yenilikçi Ürün Lansmanı'nda, HUAWEI WATCH GT 5 Serisi, HUAWEI WATCH D2 ve HUAWEI WATCH Ultimate Green gibi giyilebilir cihazlarını tanıttı. Etkinlikte ayrıca yeni nesil HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç ve HUAWEI MatePad 12 X tabletleri de tanıtılarak, gelişmiş üretkenlik için yenilikçi ekran teknolojileri sunuldu.

Huawei moda ve teknolojiyi birleştiren yenilikçi ürünlerini tanıttı

HUAWEI WATCH GT 5 Serisi: Modaya ve Teknolojiye Öncülük Ediyor

Huawei Watch GT 5 Pro Kadın Seramik (3)

HUAWEI WATCH GT 5 Serisi, geliştirilmiş sensörler ve HUAWEI TruSense Sistemi ile donatılarak sağlık ve fitness takibini daha hızlı, daha doğru ve kapsamlı bir şekilde sunuyor. Bu seri, havacılık sınıfı titanyum alaşımı ve nanokristal seramikten üretilen Pro modeliyle dayanıklılık ve şıklığı bir arada sunuyor. Golfçüler ve dalgıçlar için özel olarak geliştirilen modlar sayesinde, 15.000'den fazla golf sahası haritası ve serbest dalış moduyla spor aktivitelerini daha kapsamlı bir şekilde takip edilebiliyor. 46mm, 42mm ve 41mm modelleriyle dikkat çeken bu seri, 14 güne kadar pil ömrü sunarak kullanıcıları yarı yolda bırakmıyor.

HUAWEI WATCH D2: Medikal Sertifikalı İlk Akıllı Saat

Huawei Barselona Lansmanı (1)

Dünyanın ilk medikal sertifikalı bilek tabanlı hareket halinde tansiyon ölçüm cihazı olan HUAWEI WATCH D2, NMPA (National Medical Products Administration) ve MDR (European Union Medical Device Regulation) onayına sahip. Bu saat, 24 saat boyunca doğru kan basıncı ölçümü yapabiliyor ve HUAWEI TruSense Sistemi sayesinde daha hızlı ve hassas sonuçlar sunuyor. Huawei, kan basıncı teknolojisi alanında, Uluslararası Hipertansiyon Derneği Başkanı Profesör Gregory Stergiou ve Çin Hipertansiyon Ligi Başkanı Profesör Wang Jiguang gibi uzmanlarla iş birliği yaparak, bu alanda dokuz yılı aşkın süredir inovasyon yapıyor. HUAWEI WATCH D2, ultra dar mekanik hava yastığı ve 1.82 inç geniş ekranıyla hem hafif hem de kompakt bir tasarım sunuyor. Bu sayede bir akıllı saat formunda medikal tansiyon ölçüm cihazını kullanıcılara sunarak bu alanda devrimsel bir yeniliğe imza atıyor.

HUAWEI WATCH Ultimate Green Edition: Maceraperest Ruh için Tasarlandı

HUAWEI WATCH Ultimate Green Edition, yeşil renk seçeneği ve gelişmiş özellikleri ile macera tutkunlarına hitap ediyor. Çift renkli nano-teknoloji seramik çerçevesi ve beyaz-yeşil renk kombinasyonu, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Gelişmiş Golf Sahası Modu, oyun mesafesi, atış analizi ve yapay zeka destekli caddie gibi özelliklerle golf tutkunları için detaylı analizler sunuyor. Ayrıca Expedition Route Import özelliği ile HUAWEI Health uygulaması üzerinden rotaların içe aktarılmasına olanak tanıyor.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç: Yaratıcılığı ve Üretkenliği Zirveye Taşıyor

Huawei Barselona Lansmanı (3)

En yeni amiral gemisi tablet HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç, 2000 nit maksimum parlaklığa sahip Tandem OLED PaperMatte ekranı ile otantik bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Gelişmiş yansıma, ışıldama ve parlama önleyici ekran teknolojisine ek olarak, 2'si 1 arada gizli kalem bölmesine sahip klavye tasarımına sahip HUAWEI Glide Klavye ile birlikte geliyor. FangTian Painting Engine 2.0 desteği ile 8K ultra büyük tuval sunarak sanatçılara profesyonel araçlar sağlıyor.

HUAWEI MatePad 12 X: Stil, Yaratıcılık ve Üretkenlik Bir Arada

HUAWEI MatePad 12 X, genç nesil için tasarlanmış hafif bir amiral gemisi modelidir. PaperMatte Edition ile üstün görüntüleme, yazma ve dokunma deneyimi sunar. Yenilikçi Shimmery Pearlescent Sheen özelliği sayesinde metalik beyaz yüzeyi, ışığa bağlı olarak renk değiştiren efektlerle şık bir görünüm kazandırır.

Lansmanda tanıtılan GT 5 serisi saatler Türkiye’de de ön satışa sunuldu:
https://consumer.huawei.com/tr/wearables/watch-gt5-pro/buy/?skucode=80900114010007102

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat
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