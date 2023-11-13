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HÜDA-PAR mitingindeki maskeli gruba ait görüntüler gündem oldu! Ümit Özdağ savcıları göreve çağırdı

13.11.2023 13:46 | Son Güncelleme:
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HÜDA-PAR'ın İsrail'in saldırıları karşısında dün Batman'da düzenlediği mitindeki görüntüler gündem oldu. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, konuşma yapacağı kürsüye Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının üniformasını giymiş, yüzleri maskeli bir grupla çıktı. Söz konusu görüntülerle ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yapılanın suç olduğunu belirterek savcıları göreve çağırdı.

Hür Dava partisi (HÜDA-PAR) Batman'da dün Aksa Tufanı’na destek mitingi düzenledi. Mitinge HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da katıldı.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER! YÜZLER MASKELİ GRUPLA BİRLİKTE ÇIKTI

Yapıcıoğlu kürsüye Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının üniformasını giymiş, yüzleri maskeli bir grupla birlikte çıktı. Hamas üniformalı grubun, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun hemen arkasında durması ise dikkatlerden kaçmadı.

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YAPICIOĞLU: 'BU DAVA HEPİMİZİNDİR'

Yapıcıoğlu, “Bu siyonist katillerin bütün Müslümanların kutsallarına yaptığı saldırıdır. Bu savaş hepimizindir, bu kavga hepimizindir, bu dava hepimizindir. O yüzden binlerce, on bin kilometre ötedeki insanlar ayağa kalkıyor, Kudüs’e, Gazze’ye direnişe selam gönderiyor” ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HÜDA PAR’in mitinginde Hamas’ın askeri kanadının kıyafetleriyle gençlerin sahne almasına tepki gösterdi. Özdağ, “HÜDA-PAR mitinginde yapılan suç. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz” açıklaması yaptı.

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