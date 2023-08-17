HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hükümet memurlar için ikinci teklifini açıklamıştı! Memur-Sen'den eylem kararı, tarihi duyurdular

Hükümet memurlar için ikinci teklifini açıklamıştı! Memur-Sen'den eylem kararı, tarihi duyurdular

17.08.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri devam ederken hükümetin zam tekliflerini kabul etmeyen Memur-Sen, eylem yapma kararı aldı. Memur-Sen'in sosyal medya hesabından alınan karar duyurularak 81 ilde yarın eylem yapılacağı aktarıldı.

Hükümet memurlar için ikinci teklifini açıklamıştı! Memur-Sen'den eylem kararı, tarihi duyurdular

Memurların 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri'nde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor.

HÜKÜMET TEKLİFLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin ilk zam teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 olmak üzere, iki yıl için toplam yüzde 34 olarak açıklamıştı.

Bakan Işıkhan, bugün yeni zam teklifini açıklayıp "2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5'lik ikinci teklifimizi iletiyoruz" demişti.

Milyonlar bu gelişmeye kilitlendi... Yeni zam teklifi belli oldu Milyonlar bu gelişmeye kilitlendi... Yeni zam teklifi belli oldu

MEMUR-SEN'DEN EYLEM KARARI

İlk ve ikinci zam teklifini kabul etmeyen Memur-Sen, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada eyleme gideceklerini ifade etti. Yapılan paylaşımda yarın işaret edilerek "Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu yetersiz teklifi kabul etmiyor Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz" denildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ulusal terör tehdit seviyesi 3'ten 4'e yükseltildiUlusal terör tehdit seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi
AK Partili ilçe başkanı istifa ettiAK Partili ilçe başkanı istifa etti
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim olduMSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Anahtar Kelimeler:
Zam Memur-Sen eylem

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.