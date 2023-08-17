Hükümet memurlar için ikinci teklifini açıklamıştı! Memur-Sen'den eylem kararı, tarihi duyurdular

Memurların 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri'nde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor.

HÜKÜMET TEKLİFLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin ilk zam teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 olmak üzere, iki yıl için toplam yüzde 34 olarak açıklamıştı.

Bakan Işıkhan, bugün yeni zam teklifini açıklayıp "2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5'lik ikinci teklifimizi iletiyoruz" demişti.

MEMUR-SEN'DEN EYLEM KARARI

İlk ve ikinci zam teklifini kabul etmeyen Memur-Sen, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada eyleme gideceklerini ifade etti. Yapılan paylaşımda yarın işaret edilerek "Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu yetersiz teklifi kabul etmiyor Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz" denildi.

EYLEMDEYİZ !



Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu yetersiz teklifi kabul etmiyor Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz.



???? 11.00

????️ 18 Ağustos Cuma | Yarın

???? 81 İl#MemurGerçekçiTeklifİstiyor pic.twitter.com/GmlV0HGcQm — Memur-Sen (@MemurSenKonf) August 17, 2023



