Husumetlisine sokak ortasında dehşeti yaşattı! O anlar kamerada

Arnavutköy'de daha önceden aynı iş yerine çalışan A.Ö. ve M.H. arasında yaşanan uzun süreli husumet bıçaklı saldırı ile sonuçlandı. Geçtiğimiz gün A.Ö.'nün işten çıkmasını bekleyen husumetlisi M.H. ve S.H., işten çıkan A.Ö.'nün önünü keserek önce darp etti sonrasında ise defalarca bıçakladı.

AĞIR YARALANDI, YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Sokak ortasında yaşanan dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken ağır yaralı şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan A.Ö.'nün yaşam mücadelesi devam ediyor.

HUSUMETLİSİNE DEHŞETİ YAŞATTI, YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşananlar üzerinde olay yeri ve çevresinde çalışma yapan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanan M.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

