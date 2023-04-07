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Husumetlisine sokak ortasında dehşeti yaşattı! O anlar kamerada

07.04.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de daha önceden aynı fabrikada çalıştığı arkadaşı A.Ö. ile husumeti olan kişi, iş çıkışında arkadaşı A.Ö.'nün önünü keserek sokak ortasında darp edip bıçakladı. Ağır yaralanan A.Ö.'nün yaşam mücadelesi devam ederken, dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Öte yandan, ekiplerin çalışması sonucunda yakalanan M.H ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy'de daha önceden aynı iş yerine çalışan A.Ö. ve M.H. arasında yaşanan uzun süreli husumet bıçaklı saldırı ile sonuçlandı. Geçtiğimiz gün A.Ö.'nün işten çıkmasını bekleyen husumetlisi M.H. ve S.H., işten çıkan A.Ö.'nün önünü keserek önce darp etti sonrasında ise defalarca bıçakladı.

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AĞIR YARALANDI, YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Sokak ortasında yaşanan dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken ağır yaralı şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan A.Ö.'nün yaşam mücadelesi devam ediyor.

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HUSUMETLİSİNE DEHŞETİ YAŞATTI, YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşananlar üzerinde olay yeri ve çevresinde çalışma yapan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanan M.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç cinayetin görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü! Korkunç cinayetin görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü!

(İHA)

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