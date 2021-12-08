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Hyalüronik asidin cilt için önemi ve herkesin kullanabileceği ürün önerileri

07.12.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımı için nemlendirme aşaması oldukça önemli. Nemini kaybetmiş ve esnekliğini yitirmiş bir cilt, hem erken yaşlanıyor hem sağlıksız bir görünüme bürünüyor. Hyalüronik asit ile bu görünümden kurtulmak ise mümkün! Son yıllarda gittikçe popülerleşen ve adını sürekli duyduğumuz hyalüronik asit içerikli en kaliteli ürünleri sizler için araştırdık.

Hyalüronik asidin cilt için önemi ve herkesin kullanabileceği ürün önerileri

Yaş ilerledikçe cilt nemini kaybediyor. Bundaki en önemli etken ise cildin yapısında var olan ve cildi nemlendirmekle görevli hyalüronik asit seviyesinin yaşlandıkça azalması. Neyse ki özellikle eklemlerde, gözlerde ve ciltte yüksek oranda bulunan ve kendi ağırlığının 1000 katı suyu tutabilen bu bileşen; dışarıdan takviye olarak alınabiliyor. Gelin, hyalüronik asit içeren en kaliteli ürünlerin yer aldığı bu listeye birlikte göz atalım.

1. Maksimum nem için Institut Esthederm Intensive

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İnce çizgiler ve kırışıklıklarla savaşacak bir ürün isterseniz size ilk önerimiz Institut Esthederm Intensive Hyaluronic Cream. Yoğun kuruluk yaşayan, donuklaşmış ve esnekliğini kaybetmiş ciltler için özel olarak tasarlanan formülünde yer alan hyalüronik asit; cilde gençlik ışıltısını ve nemi geri kazandırıyor. Kuruyan ciltleri rahatlatarak nem depolamasına yardım ediyor. Hem yüz ve boyun hem dekolte bölgesinde kullanılabiliyor. Maksimum etki için düzenli kullanım gerekiyor.

Sabah akşam temiz cilde masaj yaparak uygulayabileceğiniz Institut Esthederm Intensive Hyaluronic Cream'i satın almak için sizi böyle alalım.

2. Hassas ciltler için Vichy Mineral 89

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Hassas ciltlerin de rahatlıkla kullanabileceği Vichy Mineral 89, hyalüronik asidin yanı sıra %89 Vichy Mineralli Volkanik Su içeriyor. Günlük nem ihtiyacını maksimum seviyede karşılıyor ve stres ile hava kirliliği gibi olumsuz faktörlere karşı başarılı bir savunma oluşturarak cildin dayanıklılığını arttırıyor. İlk kullanımda farkı hissetmenizi sağlayacak Vichy, cildi nemlendirip güçlendirirken daha canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Hipoalerjenik özellikli ürün, alkol ve paraben içermiyor.

Sabah ve akşamları cilt temizliğinin ardından sadece 2 damla kullanmanın yeterli olacağı Vichy Mineral 89'u buradan satın alabilirsiniz.

3. Serum ile nemlendirme etkisini arttırmak isteyenlere Carino E Bella

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Hızlı bir şekilde sonuç almak isteyenler için önerimiz Carino E Bella Hyaluronik Asit Serum. Yoğun nemlendirme yaparak cildin daha dolgun görünmesini sağlayan ürün, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşıyor. Böylece daha sağlıklı bir cilde kavuşmanıza yardım ediyor. Yaşlanma karşıtı serum, özel geliştirilen formülü ile cilde parlaklığını geri kazandırıyor. Ürünün kısa sürede etkili olabilmesi için sabah akşam temizlenmiş kuru cilde 4-6 damla olarak uygulanması gerekiyor. Boyun bölgesinde de kullanılabilen ürünün göz ile temasından kaçınmak gerekiyor.

Doğal bir içeriğe sahip olan Carino E Bella Hyaluronik Asit Serum'u sepetinize eklemek isterseniz böyle buyurun.

4. Kurulukla etkili mücadele için Jeuvenile

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Cilt, nem dengesini sağlayamadığında kuruluk başlıyor. Eğer bu kuruluk ile mücadele edilmezse ciltte pul pul dökülmeler görülebiliyor. Bu denli kuru ciltler için önerimiz Jeuvenile Hyalüronik Asit İçerikli Nemlendirici Bakım Kremi. %3 hyalüronik asit oranı ile ihtiyaç duyduğunuz nemi sağlayan krem, cilde dolgun görümünü geri kazandırıyor. Antioksidan, canlandırıcı ve yeniden yapılandırıcı etkileri ile ışıltılı bir cilt vadeden ürünü hoş kokusu ile çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

Soft bir dokuya sahip Jeuvenile Hyalüronik Asit İçerikli Nemlendirici Bakım Kremi'ni satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Etkileyici bakışlar için L'Oréal Paris Revitalift Filler

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Sadece 4 hafta gibi kısa bir sürede kaz ayağı görünümünden kurtulmaya ne dersiniz? L'Oréal Paris Revitalift Filler Göz Bakım Kremi, göz altında oluşan çukur görünümü %10, kaz ayağı görünümünü ise %11 azaltıyor. Konsantre hyalüronik asit içeren krem; göz çevresini dolgunlaştırıyor, pürüzsüzleştiriyor ve yoğun şekilde nemlendiriyor. İlk kullanımdan itibaren etkisini hissedeceğiniz ürün; cilt gerginliğini %25, sıkılığını da %14 oranında arttırıyor. Sabah-akşam kullanılan göz kremi, 40-60 yaş grubuna hitap ediyor.

L'Oréal Paris Revitalift Filler Göz Bakım Kremi'ni sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

6. Hızlı emilen dokusuyla Garnier Hyaluronik Aloe Jel

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Yağlı bir histen hoşlanmıyorsanız ve hızlı emilen bir ürün arıyorsanız Garnier Hyalüronik Aloe Jel sizin için iyi bir tercih olabilir. Hızlı emilen jel formülü, cildin 48 saat boyunca nemli kalmasını sağlıyor. Ferahlatıcı jel dokusu, cildi anında rahatlatarak pürüzsüz ve dolgun görünmesine yardım ediyor. Hyalüronik asit ve aleo vera içeren krem, %96 oranında doğal kaynaklı ürünlerden oluşuyor. Her cilt tipi için uygun olan kremden maksimum faydayı alabilmek için sabah ve akşam temiz cilde uygulamak gerekiyor.

Garnier Hyaluronik Aloe Jel'i satın almak için sizi böyle alalım.

7. Işıl ışıl bir ten için Mizon Joyful Time Essence Mask

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Kağıt maske sevenler buraya! Zengin içeriği ve doğal özleri ile cildinizde adeta nem bombası etkisi yaratacak olan Mizon Joyful Time Essence Mask, hyalüronik asit içeriği ile her cilt tipine uyum sağlıyor. Cildi pürüzsüzleştirerek canlandıran ve tenin ışıltılı görünümünü geri kazanmasına imkan tanıyan maskenin etkisi tam 1 hafta boyunca devam ediyor. Sadece 15 dakikada etkisini hissettiren kağıt maske, temiz cilde uygulanıyor. Kullanım sonrasında kalan kremi yüz ve boynunuza masaj yaparak yedirdiğiniz takdirde ekstra nemlendirici kullanmanız gerekmiyor.

Mizon Joyful Time Essence Mask'ı buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

8. Hızlı sonuç için Venzen Essence Hyalüronik Asit Ampül Seti

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İleri düzeyde anti-aging bakımı isteyenler için önerimiz Venzen Essence Hyalüronik Asit Ampül Seti. Aylık kür olarak kullanılan ampuller; yaşlanmaya bağlı yorgunluk, donukluk ve hacim kaybı gibi problemlerle savaşıyor. Daha sıkı, dolgun, canlı ve ışıltılı bir cilde kavuşmanıza olanak tanıyan ürün; hyalüronik asidin yanı sıra B6, B3, B2, B1 ve H vitaminleri ile gliserol, folik asit ve çoklu maya peptidleri de içeriyor. Ürünü yatmadan önce temiz cilde masaj yaparak uygulamak gerekiyor.

Gözeneklerin sıkılaşmasına da yardım eden Venzen Essence Hyalüronik Asit Ampül Seti'ni satın almak için tıklayın.

9. Yaşlanma belirtileriyle savaşan Kiehl's Vital

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Hem çevresel faktörlerle hem yaşlanmaya bağlı etkilerle savaşan Kiehl's Vital Hyalüronik Asit İçeren Güçlendirici Süper Serum, antioksidan koruması ile cilt bariyerini güçlendiriyor. Bitkisel kaynaklı içeriği, ince çizgilerin görünümünü azaltırken genişleyen gözenek probleminde de gelişme sağlıyor. Hızlı bir şekilde emilen ürün, sabah ve akşam temizlenmiş cilde uygulanıyor. Serum, tek başına kullanılabileceği gibi başka bir serumun altına ya da kremle de uygulanabiliyor.

Ciltteki erken yaşlanma belirtilerini en aza indiren Kiehl's Vital Hyalüronik Asit İçeren Güçlendirici Süper Serum'u sepetinize eklemek için böyle buyurun.

Hyalüronik asidin cilt üzerindeki etkileri neler?

İsminde asit kelimesi geçtiği için olumsuz ve cilde zarar veren bir bileşen gibi algılanan hyalüronik asit, tam tersine cilt için oldukça fayda sağlıyor. Yüksek oranda su tutma kapasitesi olduğu için cildin nemli kalmasına olanak tanıyor. Doğal nemlendirici olmasının yanı sıra cildin aydınlık ve parlak bir görünüme kavuşmasına da yardım ediyor. Canlılığını yitirmiş, donuk görünen ciltlerin eski ışıltılı haline dönmesi için fırsat tanıyor. İnce kırışıklık görünümünün giderilmesine de destek olan bileşen, cildin esnekliğini geri kazandırıyor. Ayrıca düzenli kullanıldığında hem cilt tonu eşitsizliklerini önlüyor hem kusurları gideriyor. Antioksidan özelliği ile serbest radikallerle savaşırken antibakteriyel olduğu için yaraların iyileşmesini hızlandırıyor. Aynı zamanda vücut tarafından üretilen bir bileşen olduğu için her cilt tipine ve yüzün her bölgesine uyum sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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