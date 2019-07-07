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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu partililere 'Sizden isteğim' dedi ve açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

Edirne'de, 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İmamoğlu, partililere seslenerek, "Sizden isteğim; bizlere yardımcı olun, destek olun. Tüm negatif duyguları unutun. Tüm pozitif duygularla birbirinize sarılın ve kucaklaşın" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu partililere 'Sizden isteğim' dedi ve açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, bu yıl 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Edirne'ye geldi. İmamoğlu'nun kentteki ilk durağı, CHP İl Başkanlığı oldu. Burada konuşan İmamoğlu, CHP üyelerinden isteği olduğunu belirterek, "Lütfen, bu isteğimizi önemsemenizi istiyorum. Gerçekten partiler üstü, tarihi sorumluluğumuz var. Bu tarihi sorumluluk içinde en önemli vazife, görevimizi en iyi şekilde yapma sorumluluğudur. Ben Türkiye'nin en büyük kenti, belki de dünyanın en güzel kenti İstanbul'u en iyi şekilde yönetme sorumluluğunu üstlenmiş bir kardeşiniz ve yol arkadaşınızım. Örneğin; Edirne'de Recep Gürkan, bu sorumluluğu almış yol arkadaşımız. Şöyle bir dönem yaşatmalıyız; hep birlikte sıradan bir dönem değil hatayı görüp, hatayı büyüten dönem değil hatayı görüp yardımcı olan, eksiği görüp tamamlayan, birbirinin kolundan tutan, tökezlenip, yere düşen varsa onu ayağa kaldıran yoldaşlık istiyoruz sizden" diye konuştu.

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'TÜM NEGATİF DUYGULARI UNUTUN'

Parti içindeki dargınlıkların geride bırakılması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Geçmişte yapılan birtakım yarışlar, hepsini bir süreliğine bir kenara koyacağız. Sadece ve sadece başarıya odaklanacağız. Bu başarıyı bizden sadece CHP'liler beklemiyor. Bu başarıyı inanın ki Türkiye Cumhuriyeti'nin eksiksiz her vatandaşı bekliyor. Dolayısıyla ben işine, sorumluluğuna bu anlayışla kitlenmiş bir kardeşinizim. Bütün arkadaşlar Türkiye'nin neresinde olursa olsun, birbirimize destek olursak memleketimizi hayal ettiğimiz şekilde güzel bir memleket yapabiliriz. Bu başarıyı elde edebiliriz. İşte o zaman bu cumhuriyetin ilkelerine, bu ülkenin çağdaş geleceğe ulaşmasına ve her zaman inancımızı en yüksek yerde tutan Mustafa Kemal Atatürk aşkına, sevgisine ve onun karşısında bu sorumluluğa layık bireyler oluruz. Dolayısıyla sizden isteğim; bizlere yardımcı olun, destek olun. Tüm negatif duyguları unutun. Tüm pozitif duygularla birbirinize sarılın ve kucaklaşın."

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İYİ PARTİ'YE ZİYARET

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, CHP'deki toplantının ardından İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İmamoğlu, daha sonra tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Sarayiçi Er Meydanı'na geçti. (DHA)

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Ekrem İmamoğlu CHP Edirne

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