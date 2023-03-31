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İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Gün boyu tok tutuyor ve susatmıyor

31.03.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbn-i Sina'nın doğal reçeteleri aradan binlerce yıl geçmesine rağmen birçok kişi tarafından uygulanıyor. Sağlık ve sağlıklı yaşam konusunda çeşitli önerilerde bulunan İbn-i Sina'nın kitaplarından alınan bilgiler günümüze ışık tutuyor. İbn-i Sina, oruç tutan kişilerin gün boyu tok kalmasını ve susamamasını sağlayacak binbir derde deva o gıdayı açıkladı.

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Gün boyu tok tutuyor ve susatmıyor

Ramazan ayında iftarda ve sahurda yenilen yanlış yemekler nedeniyle gün boyunca açlık ve susuzluk yaşanabiliyor. Uzmanlar oruç tutulan sürede daha dinç olmanız için sahurda yediğiniz ve içtiğiniz yiyeceklere dikkat etmeniz gerektiğini belirtiyor. İbn-i Sina'da Osmanlı'da da çok meşhur olan bir içeceğin vücuda olan faydalarını paylaşmış. Osmanlı mutfağında hem şerbeti hem de çayı yapılan bu besin Ramazan ayında daha rahat oruç tutmanızı sağlayabilir.

DEMİRHİNDİ NEDİR?

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Demirhindi özellikle Hindistan ve Mısır başta olmak üzere tropikal ülkelerde yetiştirilen ağaç türüdür. 20–25 metre boyundaki ağaç olan demirhindin çiçekleri, dalların ucunda sarı ya da kırmızımsı salkımlar halinde bulunur. Yaprakları yem olarak kullanılabilir aynı zamanda kaynatılarak da içilir, bu su solucan düşürücü olarak da kullanılır.

Demirhindinin meyveleri yenebilir ve iç yumuşatıcıdır. Aynı zamanda demirhindiden reçel ve içit yapımında da yararlanabilir.

DEMİRHİNDİ FAYDALARI

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  • Yaz aylarında susuzluğu giderip ferahlatır.
  • Boğaz ağrısını azaltır.
  • Öksürüğü keser.
  • Vücutta kansere neden olan “serbest radikal” şeklinde isimlendirilen zararlı bileşenleri vücuttan atar.
  • Kan şekerini dengeler.
  • Karaciğerdeki yağlanmayı önler.
  • İçerisinde bulundurduğu zengin vitaminler sayesinde vücutta direnci artırır.
  • Bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır.
  • Antioksidan özelliğinden dolayı metabolizmayı hızlandırır.
  • Vücuttaki ödemi kişinin idrara çıkarak atmasını sağlar.
  • Yemeklerden sonra içilirse hazımsızlığı giderir.
  • Midedeki asitleri dengeleyip mide yanmasına iyi gelir.
  • Müshil özellikli olduğu için bağırsaklarda meydana gelen kabızlık, iltihap gibi problemleri de çözer.

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

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  • Demirhindinin kabuklarını temizleyin ve tencere içerisine alın.
  • Demirhindilerin üzerine 1 litre su koyarak 1 gece boyunca bekletin.
  • Ertesi gün tencere içerisine adaçayı, bal, toz şeker, zencefil, çubuk tarçın, karanfil, ıhlamur koyun Kaynatmaya başlayın.
  • Karışım 1 saat kaynadıktan sonra ocaktan alarak soğumaya bırakın.
  • Şerbetin posası dibe çökünce süzün ve buzdolabına kaldırın. Afiyet olsun!

DEMİRHİNDİ ZARARLARINA DİKKAT!

Bu kadar güçlü bir bitki olan Demirhindinin Zararlarından bahsetmemek olmaz. Her şeyde olduğu gibi Demirhindinin de sürekli ya da çok sık çok fazla oranlarda tüketilmesi karaciğer ve diğer organlarda tahribata yol açabilir.

Bazı uzmanlar yoğun miktarda demirhindi tüketmenin ölümle bile sonuçlanabildiğini söylemektedir. Oldukça güçlü bir meyve olan Demirhindi tüketilmeden önce kesinlikle bir hekimin onayının alınması gerekiyor. Özellikle kronik hastalıkları olanlar ya da alerjik reaksiyonlara meyilli olanlar hekime danışmadan demirhindi tüketmemeli.

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